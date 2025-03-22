https://sarabic.ae/20250322/الجيش-السوداني-يعلن-استعادة-مواقع-استراتيجية-في-الخرطوم-1098857506.html
الجيش السوداني يعلن استعادة مواقع استراتيجية في الخرطوم
الجيش السوداني يعلن استعادة مواقع استراتيجية في الخرطوم
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، اليوم السبت، استعادة مقار بنك السودان المركزي، وقاعة الصداقة، وجهاز المخابرات العامة، ومواقع أخرى في... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T13:50+0000
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ونقل موقع "الراكوبة" عن العميد عبد الله أن الجيش أحكم سيطرته على عدة مواقع رئيسية، منها عمارة زين، مصرف الساحل والصحراء، برج التعاونية، كلية البيان، المتحف الوطني، جامعة السودان، بالإضافة إلى قاعة الصداقة، كما استعاد الجيش مقر جهاز المخابرات العامة، فندق كورنثيا، وإدارة المرافق الاستراتيجية. وفي سياق متصل، أفادت منصات إعلامية مقربة من الجيش باجتياح جزيرة توتي واندلاع معارك في غرب مدينة أم درمان، مما يشير إلى تصاعد الاشتباكات في مناطق أخرى. جاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من استعادة الجيش والقوات المتحالفة معه القصر الجمهوري، وذلك بعد أيام من التقدم الميداني وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على هذه المواقع منذ اندلاع الحرب. يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت تقارير سودانية، أن بنك السودان المركزي، شرع في مباشرة أعماله بالعاصمة الخرطوم، لأول مرة منذ بداية الحرب التي اندلعت في منتصف نيسان/ أبريل 2023.وأفادت مصادر لصحيفة "السوداني"، أن "البنك فتح نافذة له في مدينة أم درمان، لمساعدة البنوك في عمليات السحب والإيداع النقدي، وتغيير العملة وحماية المستهلك".وأضافت المصادر أن "بنك السودان يعمل على حماية مستهلكي الخدمات المالية، من خلال تقوية نظم وإجراءات حماية مستخدمي الخدمات المالية، وتقديم خدمات بأعلى مستوى من الجودة والشفافية، مع توضيح كافة الحقوق والواجبات لمستخدمي هذه الخدمات، وتوفير الحماية الكافية لهم".كما أوضحت المصادر أن "بنك السودان المركزي يقوم بالتأكد من مدى التزام المصارف والمؤسسات المالية بمبادئ حماية المستهلك المالي، من خلال التفتيش المكتبي والميداني".
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني يعلن استعادة مواقع استراتيجية في الخرطوم
أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، اليوم السبت، استعادة مقار بنك السودان المركزي، وقاعة الصداقة، وجهاز المخابرات العامة، ومواقع أخرى في العاصمة الخرطوم.
ونقل موقع
"الراكوبة" عن العميد عبد الله أن الجيش أحكم سيطرته على عدة مواقع رئيسية، منها عمارة زين، مصرف الساحل والصحراء، برج التعاونية، كلية البيان، المتحف الوطني، جامعة السودان، بالإضافة إلى قاعة الصداقة، كما استعاد الجيش مقر جهاز المخابرات العامة، فندق كورنثيا، وإدارة المرافق الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أفادت منصات إعلامية مقربة من الجيش باجتياح جزيرة توتي واندلاع معارك في غرب مدينة أم درمان، مما يشير إلى تصاعد الاشتباكات في مناطق أخرى.
جاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من استعادة الجيش والقوات المتحالفة معه القصر الجمهوري، وذلك بعد أيام من التقدم الميداني وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على هذه المواقع منذ اندلاع الحرب.
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت تقارير سودانية، أن بنك السودان المركزي، شرع في مباشرة أعماله بالعاصمة الخرطوم، لأول مرة منذ بداية الحرب التي اندلعت في منتصف نيسان/ أبريل 2023.
وأفادت مصادر لصحيفة
"السوداني"، أن "البنك فتح نافذة له في مدينة أم درمان، لمساعدة البنوك في عمليات السحب والإيداع النقدي، وتغيير العملة وحماية المستهلك".
وأضافت المصادر أن "بنك السودان يعمل على حماية مستهلكي الخدمات المالية، من خلال تقوية نظم وإجراءات حماية مستخدمي الخدمات المالية، وتقديم خدمات بأعلى مستوى من الجودة والشفافية، مع توضيح كافة الحقوق والواجبات لمستخدمي هذه الخدمات، وتوفير الحماية الكافية لهم".
كما أوضحت المصادر أن "بنك السودان المركزي يقوم بالتأكد من مدى التزام المصارف والمؤسسات المالية بمبادئ حماية المستهلك المالي، من خلال التفتيش المكتبي والميداني".