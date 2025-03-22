https://sarabic.ae/20250322/سقوط-45-قتيلا-إثر-هجوم-لـالدعم-السريع-في-دارفور-1098861398.html

سقوط 45 قتيلا إثر هجوم لـ"الدعم السريع" في دارفور

سقوط 45 قتيلا إثر هجوم لـ"الدعم السريع" في دارفور

سبوتنيك عربي

لقي نحو 45 شخصا حتفهم إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور، غربي السودان، اليوم السبت. 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T17:30+0000

2025-03-22T17:30+0000

2025-03-22T17:30+0000

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استهدف الهجوم منطقة المالحة الواقعة على بعد نحو 210 كلم إلى الشمال من مدينة الفاشر عاصمة الولاية، حسبما ذكرت وسائل إعلام سودانية.وخلال اليومين السابقين، نجح الجيش السوداني في السيطرة على عدة مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم، من بينها بنك السودان والمتحف الوطني والقصر الرئاسي. وبعدما استعادت قواته القصر الرئاسي في الخرطوم، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، إنه لن يتم إجراء أي محادثات مع قوات الدعم السريع حتى تتراجع وتسلم أسلحتها.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني