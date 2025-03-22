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ملفات ساخنة
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
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17:00 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
17:31 GMT
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عالم سبوتنيك
"القسام" تقصف تل أبيب لأول مرة منذ استئناف الحرب على غزة، أردوغان: ليس لدينا وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة
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عرب بوينت بودكاست
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09:17 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
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البرنامج المسائي
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نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
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شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
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ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
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عالم سبوتنيك
ترامب: واشنطن توصلت مع موسكو وأوكرانيا للخطوط العريضة لاتفاق التسوية و الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم
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سقوط 45 قتيلا إثر هجوم لـ"الدعم السريع" في دارفور
سقوط 45 قتيلا إثر هجوم لـ"الدعم السريع" في دارفور
سبوتنيك عربي
لقي نحو 45 شخصا حتفهم إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور، غربي السودان، اليوم السبت. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T17:30+0000
2025-03-22T17:30+0000
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الجيش السوداني
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استهدف الهجوم منطقة المالحة الواقعة على بعد نحو 210 كلم إلى الشمال من مدينة الفاشر عاصمة الولاية، حسبما ذكرت وسائل إعلام سودانية.وخلال اليومين السابقين، نجح الجيش السوداني في السيطرة على عدة مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم، من بينها بنك السودان والمتحف الوطني والقصر الرئاسي. وبعدما استعادت قواته القصر الرئاسي في الخرطوم، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، إنه لن يتم إجراء أي محادثات مع قوات الدعم السريع حتى تتراجع وتسلم أسلحتها.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250313/البرهان-عازمون-على-تحرير-السودان-من-المرتزقة-والعملاء-والقضاء-على-الدعم-السريع-1098620910.html
https://sarabic.ae/20250322/الجيش-السوداني-يعلن-استعادة-مواقع-استراتيجية-في-الخرطوم-1098857506.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

سقوط 45 قتيلا إثر هجوم لـ"الدعم السريع" في دارفور

17:30 GMT 22.03.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
لقي نحو 45 شخصا حتفهم إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور، غربي السودان، اليوم السبت.
استهدف الهجوم منطقة المالحة الواقعة على بعد نحو 210 كلم إلى الشمال من مدينة الفاشر عاصمة الولاية، حسبما ذكرت وسائل إعلام سودانية.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
البرهان: عازمون على تحرير السودان من المرتزقة والعملاء والقضاء على "الدعم السريع"
13 مارس, 09:49 GMT
وخلال اليومين السابقين، نجح الجيش السوداني في السيطرة على عدة مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم، من بينها بنك السودان والمتحف الوطني والقصر الرئاسي.
وبعدما استعادت قواته القصر الرئاسي في الخرطوم، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، إنه لن يتم إجراء أي محادثات مع قوات الدعم السريع حتى تتراجع وتسلم أسلحتها.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
الجيش السوداني يعلن استعادة مواقع استراتيجية في الخرطوم
13:50 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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