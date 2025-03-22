https://sarabic.ae/20250322/سلام-يطالب-بمضاعفة-الضغط-الأممي-لانسحاب-إسرائيل-بالكامل-من-جنوب-لبنان-1098851810.html

سلام يطالب بمضاعفة الضغط الأممي لانسحاب إسرائيل بالكامل من جنوب لبنان

سلام يطالب بمضاعفة الضغط الأممي لانسحاب إسرائيل بالكامل من جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

حذر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، مؤكدًا أن ذلك قد يُجّر لبنان إلى حرب جديدة تحمل مخاطر جسيمة على... 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T08:37+0000

2025-03-22T08:37+0000

2025-03-22T08:37+0000

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وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن ذلك جاء خلال اتصال أجراه سلام بوزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، شدد خلاله على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم".وتواصل سلام مع الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، جانين بلاسخارت، مطالبًا الأمم المتحدة بـ"مضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".وأشار سلام إلى أن "هذا الاحتلال يشكل خرقًا للقرار الدولي 1701 وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي أقرتها الحكومة السابقة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي يلتزم بها لبنان.وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالرد على الهجوم الصاروخي من لبنان، صباح اليوم السبت، وقال: "لن نسمح بواقع إطلاق النار من لبنان على بلدات الجليل، لقد وعدنا بأمن بلدات الجليل، وهذا ما سيحدث بالضبط".وأضاف كاتس أن "مصير المطلة هو مصير بيروت"، في تهديد واضح بقصف العاصمة اللبنانية، بعد إطلاق 5 صواريخ على البلدة الإسرائيلية الحدودية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع أن "الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها، لقد أصدرت تعليماتي لجيش الدفاع الإسرائيلي بالرد وفقا لذلك".تأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد أن تم إطلاق 3 قذائف صاروخية من لبنان قبل قليل على بلدة المطلة الإسرائيلية الحدودية.ووفقا للجيش الإسرائيلي في بيان له، فقد اعترضت الدفاعات الجوية جميع الصواريخ الثلاثة، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.ودوت صفارات الإنذار في المطلة وسط إطلاق الصواريخ، وهو الأول من لبنان منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، ولم يعلن "حزب الله" اللبناني مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ حتى الآن.

https://sarabic.ae/20250322/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-بقصف-بيروت-بعد-إطلاق-صواريخ-من-لبنان-1098850794.html

https://sarabic.ae/20250317/اتفاق-بين-وزيري-دفاع-لبنان-وسوريا-على-وقف-إطلاق-النار-والتواصل-بين-مخابرات-البلدين-1098729708.html

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