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سلام يطالب بمضاعفة الضغط الأممي لانسحاب إسرائيل بالكامل من جنوب لبنان
سلام يطالب بمضاعفة الضغط الأممي لانسحاب إسرائيل بالكامل من جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
حذر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، مؤكدًا أن ذلك قد يُجّر لبنان إلى حرب جديدة تحمل مخاطر جسيمة على... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T08:37+0000
2025-03-22T08:37+0000
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وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن ذلك جاء خلال اتصال أجراه سلام بوزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، شدد خلاله على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم".وتواصل سلام مع الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، جانين بلاسخارت، مطالبًا الأمم المتحدة بـ"مضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".وأشار سلام إلى أن "هذا الاحتلال يشكل خرقًا للقرار الدولي 1701 وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي أقرتها الحكومة السابقة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي يلتزم بها لبنان.وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالرد على الهجوم الصاروخي من لبنان، صباح اليوم السبت، وقال: "لن نسمح بواقع إطلاق النار من لبنان على بلدات الجليل، لقد وعدنا بأمن بلدات الجليل، وهذا ما سيحدث بالضبط".وأضاف كاتس أن "مصير المطلة هو مصير بيروت"، في تهديد واضح بقصف العاصمة اللبنانية، بعد إطلاق 5 صواريخ على البلدة الإسرائيلية الحدودية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع أن "الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها، لقد أصدرت تعليماتي لجيش الدفاع الإسرائيلي بالرد وفقا لذلك".تأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد أن تم إطلاق 3 قذائف صاروخية من لبنان قبل قليل على بلدة المطلة الإسرائيلية الحدودية.ووفقا للجيش الإسرائيلي في بيان له، فقد اعترضت الدفاعات الجوية جميع الصواريخ الثلاثة، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.ودوت صفارات الإنذار في المطلة وسط إطلاق الصواريخ، وهو الأول من لبنان منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، ولم يعلن "حزب الله" اللبناني مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250322/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-بقصف-بيروت-بعد-إطلاق-صواريخ-من-لبنان-1098850794.html
https://sarabic.ae/20250317/اتفاق-بين-وزيري-دفاع-لبنان-وسوريا-على-وقف-إطلاق-النار-والتواصل-بين-مخابرات-البلدين-1098729708.html
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العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

سلام يطالب بمضاعفة الضغط الأممي لانسحاب إسرائيل بالكامل من جنوب لبنان

08:37 GMT 22.03.2025
© AP Photo / Anonymousالرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Anonymous
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حذر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، مؤكدًا أن ذلك قد يُجّر لبنان إلى حرب جديدة تحمل مخاطر جسيمة على البلاد والمواطنين.
وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن ذلك جاء خلال اتصال أجراه سلام بوزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى، شدد خلاله على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والعسكرية اللازمة، بما يؤكد أن الدولة وحدها هي من يمتلك قرار الحرب والسلم".
وتواصل سلام مع الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، جانين بلاسخارت، مطالبًا الأمم المتحدة بـ"مضاعفة الضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بقصف بيروت بعد إطلاق صواريخ من لبنان
07:01 GMT
وأشار سلام إلى أن "هذا الاحتلال يشكل خرقًا للقرار الدولي 1701 وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي أقرتها الحكومة السابقة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي يلتزم بها لبنان.
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالرد على الهجوم الصاروخي من لبنان، صباح اليوم السبت، وقال: "لن نسمح بواقع إطلاق النار من لبنان على بلدات الجليل، لقد وعدنا بأمن بلدات الجليل، وهذا ما سيحدث بالضبط".
وأضاف كاتس أن "مصير المطلة هو مصير بيروت"، في تهديد واضح بقصف العاصمة اللبنانية، بعد إطلاق 5 صواريخ على البلدة الإسرائيلية الحدودية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتابع أن "الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها، لقد أصدرت تعليماتي لجيش الدفاع الإسرائيلي بالرد وفقا لذلك".
الحدود السورية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
وزيرا دفاع لبنان وسوريا يتفقان على وقف إطلاق النار والتواصل بين استخبارات البلدين
17 مارس, 21:01 GMT
تأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد أن تم إطلاق 3 قذائف صاروخية من لبنان قبل قليل على بلدة المطلة الإسرائيلية الحدودية.
ووفقا للجيش الإسرائيلي في بيان له، فقد اعترضت الدفاعات الجوية جميع الصواريخ الثلاثة، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
ودوت صفارات الإنذار في المطلة وسط إطلاق الصواريخ، وهو الأول من لبنان منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، ولم يعلن "حزب الله" اللبناني مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ حتى الآن.
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