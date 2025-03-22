https://sarabic.ae/20250322/مصرع-قيادي-في-تنظيم-القاعدة-إثر-قصف-جوي-يشتبه-بأنه-أمريكي-جنوبي-اليمن-1098849905.html
مصرع قيادي في تنظيم "القاعدة" إثر قصف جوي يشتبه بأنه أمريكي جنوبي اليمن
مصرع قيادي في تنظيم "القاعدة" إثر قصف جوي يشتبه بأنه أمريكي جنوبي اليمن
سبوتنيك عربي
لقي قيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) حتفه، اليوم السبت، إثر قصف جوي في محافظة أبين الساحلية جنوبي اليمن. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T05:55+0000
2025-03-22T05:55+0000
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الحرب على اليمن
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وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لـ "سبوتنيك"، بأن طائرة من دون طيار، يعتقد أنها أمريكية شنت غارة جوية على معقل لتنظيم القاعدة، في وادي النسيل بمديرية مُودية شمال شرقي أبين.وأشار المصدر، إلى أن المرقشي يعد قيادياً ميدانياً بارزاً في "القاعدة"، ومسؤولاً مباشراً عن هجمات عدة شنها التنظيم على القوات الأمنية والعسكرية في محافظة أبين جنوب البلاد.ويأتي مقتل القيادي في "القاعدة" بعد مصرع القيادي البارز في التنظيم المكنى بـ "أبو محمد الهذلي المكي" (سعودي الجنسية)، في 12 شباط/فبراير الماضي، إثر غارة جوية نفذتها طائرة من دون طيار أمريكية استهدفت معقلاً في منطقة المصِّينعة بمديرية الصعِّيد في محافظة شبوة، سبقه بأيام استهدافان مماثلان أسفرا عن مقتل القيادييّن البارزين "أيوب اللحجي" و"أبي علي الديسي" في محافظة شبوة الغنية بالنفط.ويستغل تنظيم القاعدة الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على السلطة والذي يدخل عامه العاشر، في توسيع نفوذه وحضور عناصره في مناطق عدة في اليمن، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية ما يخلف غالباً ضحايا من منتسبيها."أنصار الله" تستهدف مطار بن غوروين في إسرائيل بصاروخ باليستي
https://sarabic.ae/20250320/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-في-إسرائيل-بصاروخ-فرط-صوتي-1098822301.html
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الحرب على اليمن, رصد عسكري
الحرب على اليمن, رصد عسكري
مصرع قيادي في تنظيم "القاعدة" إثر قصف جوي يشتبه بأنه أمريكي جنوبي اليمن
05:55 GMT 22.03.2025 (تم التحديث: 05:56 GMT 22.03.2025)
لقي قيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) حتفه، اليوم السبت، إثر قصف جوي في محافظة أبين الساحلية جنوبي اليمن.
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لـ "سبوتنيك"، بأن طائرة من دون طيار، يعتقد أنها أمريكية شنت غارة جوية على معقل لتنظيم القاعدة، في وادي النسيل بمديرية مُودية شمال شرقي أبين.
وأضاف المصدر أن القصف الجوي أسفر عن مقتل القيادي في "القاعدة" سالم قاسم المرقشي ومرافقه.
وأشار المصدر، إلى أن المرقشي يعد قيادياً ميدانياً بارزاً في "القاعدة"، ومسؤولاً مباشراً عن هجمات عدة شنها التنظيم على القوات الأمنية والعسكرية في محافظة أبين جنوب البلاد.
ويأتي مقتل القيادي في "القاعدة" بعد مصرع القيادي البارز في التنظيم المكنى بـ "أبو محمد الهذلي المكي" (سعودي الجنسية)، في 12 شباط/فبراير الماضي، إثر غارة جوية نفذتها طائرة من دون طيار أمريكية استهدفت معقلاً في منطقة المصِّينعة بمديرية الصعِّيد في محافظة شبوة، سبقه بأيام استهدافان مماثلان أسفرا عن مقتل القيادييّن البارزين "أيوب اللحجي" و"أبي علي الديسي" في محافظة شبوة الغنية بالنفط.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، لقي عنصر من "القاعدة" يدعى "أبي صالح الدويلي"، مصرعه إثر قصف جوي نفذته طائرة من دون طيار على معقل للتنظيم في منطقة خورة بمديرية مرخة السفلى شمال غربي محافظة شبوة، حسب ما أفاد، حينها، مصدر لـ "سبوتنيك".
ويستغل تنظيم القاعدة الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" على السلطة والذي يدخل عامه العاشر، في توسيع نفوذه وحضور عناصره في مناطق عدة في اليمن، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية ما يخلف غالباً ضحايا من منتسبيها.