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https://sarabic.ae/20250322/وزير-الولايات-المتحدة-باعت-إقامات-ذهبية-بقيمة-5-مليارات-دولار-في-يوم-واحد-1098864752.html
وزير: الولايات المتحدة باعت إقامات "ذهبية" بقيمة 5 مليارات دولار في يوم واحد
وزير: الولايات المتحدة باعت إقامات "ذهبية" بقيمة 5 مليارات دولار في يوم واحد
سبوتنيك عربي
صرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، بأن الحكومة الأمريكية باعت ألف بطاقة "ذهبية" جديدة تمنح الإقامة الدائمة في البلاد، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T22:15+0000
2025-03-22T22:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إقامة دائمة
العالم
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وقال لوتنيك في مقابلة مع بودكاست "أول-إن": "وبالمناسبة، بعت 1000 بطاقة أمس"، معلقًا على برنامج البطاقة الذهبية الجديد الذي يسمح بالحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة مقابل 5 ملايين دولار.ووفقًا للوزير، أُطلق البرنامج بمبادرة من الرئيس دونالد ترامب، ويسمح للأجانب بالحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة دون الحاجة إلى أن يصبحوا مواطنين.يدفع حاملو البطاقة الذهبية الضرائب فقط على الدخل المكتسب في الولايات المتحدة، بينما لا يخضع دخلهم العالمي للضرائب.أوضح لوتنيك أنه في حال المخالفة الجسيمة للقانون، يُمكن إلغاء البطاقة، مضيفًا أنه وفقًا لبياناته، هناك 37 مليون شخص حول العالم مؤهلون لشراء هذه البطاقة.وأضاف لوتنيك أن إطلاق البرنامج سيهيئ الظروف لجذب "أكثر الأشخاص إنتاجية" إلى الولايات المتحدة، والذين سيفتحون مشاريع ويخلقون فرص عمل هنا.
https://sarabic.ae/20250322/مبعوث-ترامب-الولايات-المتحدة-تحاول-كسب-ثقة-إيران-وتجنب-المواجهة-العسكرية-1098849287.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إقامة دائمة, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إقامة دائمة, العالم

وزير: الولايات المتحدة باعت إقامات "ذهبية" بقيمة 5 مليارات دولار في يوم واحد

22:15 GMT 22.03.2025
© AP Photoمبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن
مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، بأن الحكومة الأمريكية باعت ألف بطاقة "ذهبية" جديدة تمنح الإقامة الدائمة في البلاد، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار في يوم واحد فقط.
وقال لوتنيك في مقابلة مع بودكاست "أول-إن": "وبالمناسبة، بعت 1000 بطاقة أمس"، معلقًا على برنامج البطاقة الذهبية الجديد الذي يسمح بالحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة مقابل 5 ملايين دولار.
ووفقًا للوزير، أُطلق البرنامج بمبادرة من الرئيس دونالد ترامب، ويسمح للأجانب بالحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة دون الحاجة إلى أن يصبحوا مواطنين.
يدفع حاملو البطاقة الذهبية الضرائب فقط على الدخل المكتسب في الولايات المتحدة، بينما لا يخضع دخلهم العالمي للضرائب.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
مبعوث ترامب: الولايات المتحدة تحاول كسب ثقة إيران وتجنب المواجهة العسكرية
03:56 GMT
أوضح لوتنيك أنه في حال المخالفة الجسيمة للقانون، يُمكن إلغاء البطاقة، مضيفًا أنه وفقًا لبياناته، هناك 37 مليون شخص حول العالم مؤهلون لشراء هذه البطاقة.
وأضاف لوتنيك أن إطلاق البرنامج سيهيئ الظروف لجذب "أكثر الأشخاص إنتاجية" إلى الولايات المتحدة، والذين سيفتحون مشاريع ويخلقون فرص عمل هنا.
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