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القوات الروسية تحرر بلدة سريبنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250323/أمر-باعتقال-أكرم-إمام-أوغلو-على-خلفية-تحقيقات-في-قضايا-فساد-وتوتر-كبير-داخل-المحكمة-فيديو--1098868127.html
قرار رسمي بسجن أكرم إمام أوغلو لحين محاكمته... وتوتر كبير داخل المحكمة... فيديو
قرار رسمي بسجن أكرم إمام أوغلو لحين محاكمته... وتوتر كبير داخل المحكمة... فيديو
سبوتنيك عربي
أمرت محكمة الصلح الجزائية في تريكا، صباح اليوم الأحد، بحبس عمدة مدينة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات بمزاعم فساد متعلقة بالبلدية،... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T07:43+0000
2025-03-23T09:12+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
إسطنبول
احتجاجات
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وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد أحالت الشرطة إمام أوغلو وعددا من المشتبهين إلى المحكمة بعد أخذ إفادتهم، وأمرت محكمة الصلح الجزائية بحبس إمام أوغلو على ذمة التحقيق.أما في القضية الثانية المتعلقة بالانتهاكات في إطار المناقصات المدينة، تم الإفراج عن إمام أوغلو بكفالة. وبذلك اختفت إمكانية تعيين وصي خارجي من الدولة على بلدية إسطنبول.وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، اعتقال السياسي المعارض إمام أوغلو في قضية ارتباطه بمنظمة متورطة في الفساد والرشوة والترويج للأنشطة الإرهابية.ونفى إمام أوغلو الاتهامات أثناء الاستجواب، فيما طلب مكتب المدعي العام التركي من المحكمة اتخاذ إجراء وقائي يتمثل في الاعتقال.أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء أمس السبت، بأن الشرطة أغلقت شوارع أنقرة المركزية بسبب تدفق المتظاهرين المؤيدين لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم الأربعاء الماضي، اعتقال إمام أوغلو في قضية منظمة متورطة في الفساد والرشوة ودعم الأنشطة الإرهابية. وأدلى السياسي المعارض، أمس السبت، بشهادته لمدة خمس ساعات في قصر العدل بمنطقة تشاغلايان، ووفقًا لقناة "خبر"، فقد رفض الاتهامات الموجهة إليه بالارتباط بمنظمات إرهابية وانتقد طريقة اعتقاله.حزب الشعب الجمهوري يجري تصويتا لتحديد مرشحه للرئاسةوبالتزامن مع هذه الأحداث، بدأ صباح اليوم الأحد، التصويت الأولي على مرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على الوضع المحيط باعتقال إمام أوغلو، بأن المعارضة تحاول ممارسة ضغط سياسي على الشرطة والقضاء. وأكد الرئيس أن الحكومة لا وقت لديها "للمشاحنات" مع المعارضة، بل هي منشغلة بحل مشاكل البلاد.بدوره، دعا وزير العدل التركي يلماز تونج إلى عدم إثارة الاحتجاجات في الشوارع بعد اعتقال إمام أوغلو، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا علاقة له بأردوغان.زعمت الإدارة الرئاسية التركية أن "افتراءً لا أساس له" قد وُجه ضد أردوغان في ظل احتجاز إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الرئيسي للرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المحتملة.وأكد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أوزغور أوزيل، هذا الوضع لرئيس بلدية إسطنبول يوم الأربعاء، حيث اختار إمام أوغلو مرشحًا رئيسيًا للحزب في الانتخابات.
https://sarabic.ae/20250322/تركيا-إغلاق-شوارع-المركزية-بالعاصمة-أنقرة-بسبب-احتجاج-مؤيد-للسياسي-إمام-أوغلو-1098865255.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, إسطنبول, احتجاجات
العالم, أخبار تركيا اليوم, إسطنبول, احتجاجات

قرار رسمي بسجن أكرم إمام أوغلو لحين محاكمته... وتوتر كبير داخل المحكمة... فيديو

07:43 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 09:12 GMT 23.03.2025)
© AP Photo / Khalil Hamraمتظاهر يلقي ألعابًا نارية خلال احتجاج على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في إسطنبول، تركيا، السبت 22 مارس/آذار 2025.
متظاهر يلقي ألعابًا نارية خلال احتجاج على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في إسطنبول، تركيا، السبت 22 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
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أمرت محكمة الصلح الجزائية في تريكا، صباح اليوم الأحد، بحبس عمدة مدينة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات بمزاعم فساد متعلقة بالبلدية، فيما شهدت أجواء المحكمة التي بدأت أمس توترا كبيرا بسبب توافد المحتجين.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد أحالت الشرطة إمام أوغلو وعددا من المشتبهين إلى المحكمة بعد أخذ إفادتهم، وأمرت محكمة الصلح الجزائية بحبس إمام أوغلو على ذمة التحقيق.
أما في القضية الثانية المتعلقة بالانتهاكات في إطار المناقصات المدينة، تم الإفراج عن إمام أوغلو بكفالة. وبذلك اختفت إمكانية تعيين وصي خارجي من الدولة على بلدية إسطنبول.

أحضر ممثلو الادعاء إمام أوغلو إلى المحكمة، في وقت سابق من صباح اليوم، لطلب اعتقاله بتهمة "الفساد" و"الإرهاب".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، اعتقال السياسي المعارض إمام أوغلو في قضية ارتباطه بمنظمة متورطة في الفساد والرشوة والترويج للأنشطة الإرهابية.
ونفى إمام أوغلو الاتهامات أثناء الاستجواب، فيما طلب مكتب المدعي العام التركي من المحكمة اتخاذ إجراء وقائي يتمثل في الاعتقال.
أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء أمس السبت، بأن الشرطة أغلقت شوارع أنقرة المركزية بسبب تدفق المتظاهرين المؤيدين لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.
متظاهر يلقي ألعابًا نارية خلال احتجاج على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في إسطنبول، تركيا، السبت 22 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
تركيا.. إغلاق الشوارع المركزية في العاصمة أنقرة بسبب احتجاج مؤيد للسياسي إمام أوغلو
أمس, 23:11 GMT
أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم الأربعاء الماضي، اعتقال إمام أوغلو في قضية منظمة متورطة في الفساد والرشوة ودعم الأنشطة الإرهابية.

وأكد السياسي المعارض أنه "لا ينوي الاستسلام" تحت ضغط السلطات، فيما تسببت عملية الاعتقال باحتجاجات حاشدة.

وأدلى السياسي المعارض، أمس السبت، بشهادته لمدة خمس ساعات في قصر العدل بمنطقة تشاغلايان، ووفقًا لقناة "خبر"، فقد رفض الاتهامات الموجهة إليه بالارتباط بمنظمات إرهابية وانتقد طريقة اعتقاله.

حزب الشعب الجمهوري يجري تصويتا لتحديد مرشحه للرئاسة

وبالتزامن مع هذه الأحداث، بدأ صباح اليوم الأحد، التصويت الأولي على مرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي السابق، كان لا بد من الإعلان عن إمام أوغلو كمرشح قبل اعتقاله، ويتم حاليا التصويت في 5600 مركز اقتراع في جميع أنحاء تركيا. ومن المتوقع أن يحضره أكثر من مليون شخص.

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء السبت، بأن الشرطة أغلقت الشوارع المركزية في أنقرة، في حي كيزيلاي، وكذلك شارع أتاتورك، بسبب تدفق المتظاهرين، واستخدمت خراطيم المياه، وربما رذاذ الفلفل، ضد المشاركين في المسيرة. فيما تشهد المنطقة انقطاعًا في الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على الوضع المحيط باعتقال إمام أوغلو، بأن المعارضة تحاول ممارسة ضغط سياسي على الشرطة والقضاء. وأكد الرئيس أن الحكومة لا وقت لديها "للمشاحنات" مع المعارضة، بل هي منشغلة بحل مشاكل البلاد.
بدوره، دعا وزير العدل التركي يلماز تونج إلى عدم إثارة الاحتجاجات في الشوارع بعد اعتقال إمام أوغلو، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا علاقة له بأردوغان.
زعمت الإدارة الرئاسية التركية أن "افتراءً لا أساس له" قد وُجه ضد أردوغان في ظل احتجاز إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الرئيسي للرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المحتملة.
وأكد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أوزغور أوزيل، هذا الوضع لرئيس بلدية إسطنبول يوم الأربعاء، حيث اختار إمام أوغلو مرشحًا رئيسيًا للحزب في الانتخابات.
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