https://sarabic.ae/20250323/أمر-باعتقال-أكرم-إمام-أوغلو-على-خلفية-تحقيقات-في-قضايا-فساد-وتوتر-كبير-داخل-المحكمة-فيديو--1098868127.html

قرار رسمي بسجن أكرم إمام أوغلو لحين محاكمته... وتوتر كبير داخل المحكمة... فيديو

قرار رسمي بسجن أكرم إمام أوغلو لحين محاكمته... وتوتر كبير داخل المحكمة... فيديو

سبوتنيك عربي

أمرت محكمة الصلح الجزائية في تريكا، صباح اليوم الأحد، بحبس عمدة مدينة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات بمزاعم فساد متعلقة بالبلدية،... 23.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-23T07:43+0000

2025-03-23T07:43+0000

2025-03-23T09:12+0000

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وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد أحالت الشرطة إمام أوغلو وعددا من المشتبهين إلى المحكمة بعد أخذ إفادتهم، وأمرت محكمة الصلح الجزائية بحبس إمام أوغلو على ذمة التحقيق.أما في القضية الثانية المتعلقة بالانتهاكات في إطار المناقصات المدينة، تم الإفراج عن إمام أوغلو بكفالة. وبذلك اختفت إمكانية تعيين وصي خارجي من الدولة على بلدية إسطنبول.وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، اعتقال السياسي المعارض إمام أوغلو في قضية ارتباطه بمنظمة متورطة في الفساد والرشوة والترويج للأنشطة الإرهابية.ونفى إمام أوغلو الاتهامات أثناء الاستجواب، فيما طلب مكتب المدعي العام التركي من المحكمة اتخاذ إجراء وقائي يتمثل في الاعتقال.أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء أمس السبت، بأن الشرطة أغلقت شوارع أنقرة المركزية بسبب تدفق المتظاهرين المؤيدين لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم الأربعاء الماضي، اعتقال إمام أوغلو في قضية منظمة متورطة في الفساد والرشوة ودعم الأنشطة الإرهابية. وأدلى السياسي المعارض، أمس السبت، بشهادته لمدة خمس ساعات في قصر العدل بمنطقة تشاغلايان، ووفقًا لقناة "خبر"، فقد رفض الاتهامات الموجهة إليه بالارتباط بمنظمات إرهابية وانتقد طريقة اعتقاله.حزب الشعب الجمهوري يجري تصويتا لتحديد مرشحه للرئاسةوبالتزامن مع هذه الأحداث، بدأ صباح اليوم الأحد، التصويت الأولي على مرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على الوضع المحيط باعتقال إمام أوغلو، بأن المعارضة تحاول ممارسة ضغط سياسي على الشرطة والقضاء. وأكد الرئيس أن الحكومة لا وقت لديها "للمشاحنات" مع المعارضة، بل هي منشغلة بحل مشاكل البلاد.بدوره، دعا وزير العدل التركي يلماز تونج إلى عدم إثارة الاحتجاجات في الشوارع بعد اعتقال إمام أوغلو، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا علاقة له بأردوغان.زعمت الإدارة الرئاسية التركية أن "افتراءً لا أساس له" قد وُجه ضد أردوغان في ظل احتجاز إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الرئيسي للرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المحتملة.وأكد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أوزغور أوزيل، هذا الوضع لرئيس بلدية إسطنبول يوم الأربعاء، حيث اختار إمام أوغلو مرشحًا رئيسيًا للحزب في الانتخابات.

https://sarabic.ae/20250322/تركيا-إغلاق-شوارع-المركزية-بالعاصمة-أنقرة-بسبب-احتجاج-مؤيد-للسياسي-إمام-أوغلو-1098865255.html

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العالم, أخبار تركيا اليوم, إسطنبول, احتجاجات