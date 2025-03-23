https://sarabic.ae/20250323/إعلام-الولايات-المتحدة-تعتزم-حرمان-530-ألف-مهاجر-من-الإقامة-المؤقتة-1098866507.html
إعلام: الولايات المتحدة تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة
إعلام: الولايات المتحدة تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعتزم حرمان أكثر من 530 ألف مهاجر من الوضع القانوني المؤقت. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T05:09+0000
2025-03-23T05:09+0000
2025-03-23T05:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو- سبوتنيك. وحسبما ذكرت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، فإنه إذا تمت الموافقة على المبادرة، فإن برامج إقامتهم المؤقتة في البلاد ستنتهي في 24 نيسان/أبريل المقبل.ووفقًا للشبكة، يؤثر هذا الوضع على المهاجرين، الذين دخلوا بموجب برنامج خاص، أُطلق في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عام 2023.وتعتزم إدارة ترامب، إلغاء الوضع القانوني المؤقت لأكثر من 530 ألف شخص، وصلوا إلى الولايات المتحدة من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، بموجب البرامج التي وضعها بايدن لدخول الأجانب وإقامتهم المؤقتة في الولايات المتحدة.ونقلت الشبكة عن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قولها: "هذه البرامج لا تخدم منفعة عامة كبيرة، وليست ضرورية لخفض مستويات الهجرة غير الشرعية، ولم تخفف بشكل كاف من الآثار المحلية للهجرة غير الشرعية، ولا تخدم الأغراض المقصودة منها، وتتعارض مع أهداف السياسة الخارجية للإدارة".وفي يوم تنصيبه،في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، وعد ترامب بوقف الهجرة غير الشرعية فورًا وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين. كما أعلن حالة طوارئ وطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية.قاض أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة وترامب يعلق
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https://sarabic.ae/20250322/أمريكا-تنهي-الوضع-القانوني-لنصف-مليون-مهاجر-وتمنحهم-مهلة-للمغادرة-1098854124.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: الولايات المتحدة تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعتزم حرمان أكثر من 530 ألف مهاجر من الوضع القانوني المؤقت.
موسكو- سبوتنيك. وحسبما ذكرت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، فإنه إذا تمت الموافقة على المبادرة، فإن برامج إقامتهم المؤقتة في البلاد ستنتهي في 24 نيسان/أبريل المقبل.
ووفقًا للشبكة، يؤثر هذا الوضع على المهاجرين، الذين دخلوا بموجب برنامج خاص، أُطلق في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عام 2023.
وسمح البرنامج للأجانب بدخول الولايات المتحدة، بدعم من كفيل أمريكي والعمل في البلاد لمدة عامين، فيما علّقت السلطات في 2024 قبول المهاجرين، بموجب هذا البرنامج لفترة وجيزة بسبب مخاوف من استخدامه في معاملات احتيالية.
وتعتزم إدارة ترامب، إلغاء الوضع القانوني المؤقت لأكثر من 530 ألف شخص، وصلوا إلى الولايات المتحدة من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، بموجب البرامج التي وضعها بايدن لدخول الأجانب وإقامتهم المؤقتة في الولايات المتحدة.
ووفقًا للشبكة، فإنه من المتوقع نشر الوثيقة يوم الثلاثاء، وبعدها تنتهي برامج الإقامة المؤقتة للمهاجرين في الولايات المتحدة الشهر المقبل.
ونقلت الشبكة عن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قولها: "هذه البرامج لا تخدم منفعة عامة كبيرة، وليست ضرورية لخفض مستويات الهجرة غير الشرعية، ولم تخفف بشكل كاف من الآثار المحلية للهجرة غير الشرعية، ولا تخدم الأغراض المقصودة منها، وتتعارض مع أهداف السياسة الخارجية للإدارة".
وفي يوم تنصيبه،في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، وعد ترامب بوقف الهجرة غير الشرعية فورًا وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين. كما أعلن حالة طوارئ وطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية.