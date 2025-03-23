https://sarabic.ae/20250323/صحيفة-أرنولد-يحسم-قراره-النهائي-حول-انتقاله-إلى-ريال-مدريد-1098886093.html

صحيفة: أرنولد يحسم قراره النهائي حول انتقاله إلى ريال مدريد

صحيفة: أرنولد يحسم قراره النهائي حول انتقاله إلى ريال مدريد

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي ريال مدريد من إتمام صفقته البارزة التي يسعى منذ فترة طويلة لإنجازها. 23.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-23T16:06+0000

2025-03-23T16:06+0000

2025-03-23T16:06+0000

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وذكرت صحيفة "ماركا"، في تقرير لها، إن "اسم النادي الملكي ارتبط بالعديد من اللاعبين خلال الفترة الماضية، ولكن كان أبرزها نجم ليفربول، ألكسندر أرنولد، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص "الميرنغي" الموسم المقبل"، مشيرة إلى أن أرنولد اتخذ قراره بالانتقال إلى سانتياغو برنابيو منذ فترة. وأضافت الصحيفة أنه "في الواقع، ورغم المحاولات العديدة من ليفربول للإبقاء عليه، فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما لا يزال ثابتا في قراره، ولا يُتوقع أن يتغير موقفه"، متابعة: "ومع اقتراب عقد أرنولد في أنفيلد من نهايته مع نهاية الموسم، تحرك ريال مدريد بسرعة لإتمام جميع الاتفاقات اللازمة".وأشارت: "تم الانتهاء من المفاوضات بين النادي واللاعب، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الراتب ومدة العقد والجوانب الأخرى، الآن، لم يتبقَّ سوى خطوة واحدة، وهي رحيل المدافع رسميًا عن ليفربول قبل الإعلان عن الصفقة".يشار إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع أرنولد بسبب الغيابات التي تضرب الفريق الملكي من إصابات عديدة في خط الدفاع.وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.

https://sarabic.ae/20250124/ريال-مدريد-يعتزم-إتمام-صفقة-جديدة-مع-ليفربول-1097114442.html

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ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات, الأخبار