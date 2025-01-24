https://sarabic.ae/20250124/ريال-مدريد-يعتزم-إتمام-صفقة-جديدة-مع-ليفربول-1097114442.html
ريال مدريد يعتزم إتمام صفقة جديدة مع ليفربول
ريال مدريد يعتزم إتمام صفقة جديدة مع ليفربول
سبوتنيك عربي
يعتزم فريق ريال مدريد الإسباني تعزيز خطوطه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ومن بينها محاولة إتمام صفقة جديدة مع ليفربول الإنجليزي. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T13:04+0000
2025-01-24T13:04+0000
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رياضة
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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد يحاول العمل على خططه المستقبلية لتعزيز خط الدفاع، ساعيا للبحث عن مدافع يتمتع بصفات استثنائية وربما يجد ضالته في "الريدز".وأفادت صحيفة غربية بأن اسم ريال مدريد قد ارتبط بالتعاقد مع الظهير الأيمن ترينت الكسندر أرنولد الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل في وقت سابق ولكن التقارير تشير إلى أن هناك هدفا جديدا من ليفربول الإنجليزي على رادار النادي "الملكي" الإسباني.ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول بهدف تدعيم دفاعه، في ظل إصابات ميليتاو وألابا المتكررة.وعلى النقيض، يأمل ليفربول الإنجليزي في أن يستأنف كوناتي ووكلاؤه المفاوضات معه للبقاء في النادي الإنجليزي، والتوصل إلى اتفاق قريبا للاحتفاظ به علما أن عقده ينتهي عام 2026 ولم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مستقبله وتجديد تعاقده مع "الريدز".ويشار إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد وذلك بسبب الغيابات التي تضرب الفريق الملكي من إصابات عديدة في خط الدفاع. وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.جدير بالذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن تشيلسي، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.
https://sarabic.ae/20241230/محمد-صلاح-يثير-قلق-جماهير-ليفربول-ماذا-قال-مجددا-عن-تجديد-عقده-1096336767.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, ليفربول, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, ليفربول, أخبار كرة القدم, الأخبار
ريال مدريد يعتزم إتمام صفقة جديدة مع ليفربول
يعتزم فريق ريال مدريد الإسباني تعزيز خطوطه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ومن بينها محاولة إتمام صفقة جديدة مع ليفربول الإنجليزي.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد يحاول العمل على خططه المستقبلية لتعزيز خط الدفاع، ساعيا للبحث عن مدافع يتمتع بصفات استثنائية وربما يجد ضالته في "الريدز".
30 ديسمبر 2024, 13:35 GMT
وأفادت صحيفة غربية بأن اسم ريال مدريد قد ارتبط بالتعاقد مع الظهير الأيمن ترينت الكسندر أرنولد الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل في وقت سابق ولكن التقارير تشير إلى أن هناك هدفا جديدا من ليفربول الإنجليزي
على رادار النادي "الملكي" الإسباني.
ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول بهدف تدعيم دفاعه، في ظل إصابات ميليتاو وألابا المتكررة.
وعلى النقيض، يأمل ليفربول الإنجليزي في أن يستأنف كوناتي ووكلاؤه المفاوضات معه للبقاء في النادي الإنجليزي، والتوصل إلى اتفاق قريبا للاحتفاظ به علما أن عقده ينتهي عام 2026 ولم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مستقبله وتجديد تعاقده مع "الريدز".
ويشار إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني
يرغب في التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد وذلك بسبب الغيابات التي تضرب الفريق الملكي من إصابات عديدة في خط الدفاع.
وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.
جدير بالذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن تشيلسي، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.