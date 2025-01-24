ريال مدريد يعتزم إتمام صفقة جديدة مع ليفربول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: العالم ينتظر من ترامب أن يقود السلام في هذه المعركة التي فرضت على روسيا ولم تختارها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أعداد النازحين السودانيين تزداد جراء الحرب في البلاد... فهل من منقذ؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250124/ريال-مدريد-يعتزم-إتمام-صفقة-جديدة-مع-ليفربول-1097114442.html
ريال مدريد يعتزم إتمام صفقة جديدة مع ليفربول
ريال مدريد يعتزم إتمام صفقة جديدة مع ليفربول
سبوتنيك عربي
يعتزم فريق ريال مدريد الإسباني تعزيز خطوطه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ومن بينها محاولة إتمام صفقة جديدة مع ليفربول الإنجليزي. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T13:04+0000
2025-01-24T13:04+0000
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
ليفربول
أخبار كرة القدم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096761271_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f737fd3f426eec4236c15f6ede2e91de.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد يحاول العمل على خططه المستقبلية لتعزيز خط الدفاع، ساعيا للبحث عن مدافع يتمتع بصفات استثنائية وربما يجد ضالته في "الريدز".وأفادت صحيفة غربية بأن اسم ريال مدريد قد ارتبط بالتعاقد مع الظهير الأيمن ترينت الكسندر أرنولد الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل في وقت سابق ولكن التقارير تشير إلى أن هناك هدفا جديدا من ليفربول الإنجليزي على رادار النادي "الملكي" الإسباني.ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول بهدف تدعيم دفاعه، في ظل إصابات ميليتاو وألابا المتكررة.وعلى النقيض، يأمل ليفربول الإنجليزي في أن يستأنف كوناتي ووكلاؤه المفاوضات معه للبقاء في النادي الإنجليزي، والتوصل إلى اتفاق قريبا للاحتفاظ به علما أن عقده ينتهي عام 2026 ولم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مستقبله وتجديد تعاقده مع "الريدز".ويشار إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد وذلك بسبب الغيابات التي تضرب الفريق الملكي من إصابات عديدة في خط الدفاع. وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.جدير بالذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن تشيلسي، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.
https://sarabic.ae/20241230/محمد-صلاح-يثير-قلق-جماهير-ليفربول-ماذا-قال-مجددا-عن-تجديد-عقده-1096336767.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096761271_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2715e940b7c2f1b1acea6e4a0482a43d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, ليفربول, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, ليفربول, أخبار كرة القدم, الأخبار

ريال مدريد يعتزم إتمام صفقة جديدة مع ليفربول

13:04 GMT 24.01.2025
© AP Photo / Altaf Qadriريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة
ريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
تابعنا عبر
يعتزم فريق ريال مدريد الإسباني تعزيز خطوطه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ومن بينها محاولة إتمام صفقة جديدة مع ليفربول الإنجليزي.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد يحاول العمل على خططه المستقبلية لتعزيز خط الدفاع، ساعيا للبحث عن مدافع يتمتع بصفات استثنائية وربما يجد ضالته في "الريدز".
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
مجتمع
محمد صلاح يثير قلق جماهير ليفربول.. ماذا قال مجددا عن تجديد عقده
30 ديسمبر 2024, 13:35 GMT
وأفادت صحيفة غربية بأن اسم ريال مدريد قد ارتبط بالتعاقد مع الظهير الأيمن ترينت الكسندر أرنولد الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل في وقت سابق ولكن التقارير تشير إلى أن هناك هدفا جديدا من ليفربول الإنجليزي على رادار النادي "الملكي" الإسباني.
ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول بهدف تدعيم دفاعه، في ظل إصابات ميليتاو وألابا المتكررة.
وعلى النقيض، يأمل ليفربول الإنجليزي في أن يستأنف كوناتي ووكلاؤه المفاوضات معه للبقاء في النادي الإنجليزي، والتوصل إلى اتفاق قريبا للاحتفاظ به علما أن عقده ينتهي عام 2026 ولم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مستقبله وتجديد تعاقده مع "الريدز".
ويشار إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد وذلك بسبب الغيابات التي تضرب الفريق الملكي من إصابات عديدة في خط الدفاع.
وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.
جدير بالذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن تشيلسي، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала