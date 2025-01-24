https://sarabic.ae/20250124/ريال-مدريد-يعتزم-إتمام-صفقة-جديدة-مع-ليفربول-1097114442.html

ريال مدريد يعتزم إتمام صفقة جديدة مع ليفربول

ريال مدريد يعتزم إتمام صفقة جديدة مع ليفربول

سبوتنيك عربي

يعتزم فريق ريال مدريد الإسباني تعزيز خطوطه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ومن بينها محاولة إتمام صفقة جديدة مع ليفربول الإنجليزي. 24.01.2025, سبوتنيك عربي

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2025-01-24T13:04+0000

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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد يحاول العمل على خططه المستقبلية لتعزيز خط الدفاع، ساعيا للبحث عن مدافع يتمتع بصفات استثنائية وربما يجد ضالته في "الريدز".وأفادت صحيفة غربية بأن اسم ريال مدريد قد ارتبط بالتعاقد مع الظهير الأيمن ترينت الكسندر أرنولد الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل في وقت سابق ولكن التقارير تشير إلى أن هناك هدفا جديدا من ليفربول الإنجليزي على رادار النادي "الملكي" الإسباني.ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول بهدف تدعيم دفاعه، في ظل إصابات ميليتاو وألابا المتكررة.وعلى النقيض، يأمل ليفربول الإنجليزي في أن يستأنف كوناتي ووكلاؤه المفاوضات معه للبقاء في النادي الإنجليزي، والتوصل إلى اتفاق قريبا للاحتفاظ به علما أن عقده ينتهي عام 2026 ولم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مستقبله وتجديد تعاقده مع "الريدز".ويشار إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد وذلك بسبب الغيابات التي تضرب الفريق الملكي من إصابات عديدة في خط الدفاع. وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.جدير بالذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن تشيلسي، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.

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