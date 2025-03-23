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ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
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29 د
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نبض افريقيا
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شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
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29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: واشنطن توصلت مع موسكو وأوكرانيا للخطوط العريضة لاتفاق التسوية و الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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https://sarabic.ae/20250323/صفعة-مدوية-من-برلماني-هندي-على-وجه-رجل-مسكين-فيديو-1098875153.html
صفعة مدوية من برلماني هندي على وجه رجل مسكين... فيديو
صفعة مدوية من برلماني هندي على وجه رجل مسكين... فيديو
سبوتنيك عربي
أبرح البرلماني الهندي عن ولاية آسام، سامسول هودا، أحد الرجال ضربًا، خلال حفل وضع حجر أساس لجسر في الولاية. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T12:11+0000
2025-03-23T12:11+0000
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وقام البرلماني بتوجيه صفعة مدوية على وجه الرجل، وذلك لعدم ارتدائه الشريط الأحمر (الاسكارف) خلال الحفل، حيث قام البرلماني لاحقا برفع شجرة موز وضرب الرجل بها وسط استغراب الحاضرين.ومن الجنوب تحدها المقاطعة الاتحادية ميزورام وولاية تريبورة الهندية اللتان تفصلانها عن بنغلاديش، وإلى الغرب منها تقع أراضي دولة بنغلاديش، وولايتا ميغالية والبنغال الغربية، وتتصل هذه الولاية في أقصى الشمال الغربي منها ببقية أراضي الهند ببرزخ ضيق يمر بأراضي ولاية البنغال الغربية يقع بين أراضي دولتي بوتان وبنغلاديش.يعيش لـ5 قرون... علماء يكتشفون سر "قرش غرينلاند"
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صفعة مدوية من برلماني هندي على وجه رجل مسكين... فيديو

12:11 GMT 23.03.2025
© Photo / Social Media Images/ Xصفعة مدوية من برلماني هندي على وجه رجل مسكين
صفعة مدوية من برلماني هندي على وجه رجل مسكين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© Photo / Social Media Images/ X
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أبرح البرلماني الهندي عن ولاية آسام، سامسول هودا، أحد الرجال ضربًا، خلال حفل وضع حجر أساس لجسر في الولاية.
وقام البرلماني بتوجيه صفعة مدوية على وجه الرجل، وذلك لعدم ارتدائه الشريط الأحمر (الاسكارف) خلال الحفل، حيث قام البرلماني لاحقا برفع شجرة موز وضرب الرجل بها وسط استغراب الحاضرين.
وتقع ولاية آسام في الجزء الشمالي الشرقي من الهند، إلى الشمال الشرقي من دولة بنغلاديش، ويحدها من الشمال والشمال الغربي دولة بوتان، ومن الشرق ولايتا ناغستان ومنيبور اللتان تفصلانها عن أراضي دولة ميانمار.
ومن الجنوب تحدها المقاطعة الاتحادية ميزورام وولاية تريبورة الهندية اللتان تفصلانها عن بنغلاديش، وإلى الغرب منها تقع أراضي دولة بنغلاديش، وولايتا ميغالية والبنغال الغربية، وتتصل هذه الولاية في أقصى الشمال الغربي منها ببقية أراضي الهند ببرزخ ضيق يمر بأراضي ولاية البنغال الغربية يقع بين أراضي دولتي بوتان وبنغلاديش.
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