https://sarabic.ae/20250323/ليبيا-تحتل-المرتبة-الأولى-مغاربيا-في-مؤشر-السعادة-العالمي-1098868411.html

ليبيا تحتل المرتبة الأولى مغاربيا في مؤشر السعادة العالمي

ليبيا تحتل المرتبة الأولى مغاربيا في مؤشر السعادة العالمي

سبوتنيك عربي

احتلت ليبيا المرتبة الأولى على مستوى دول المغرب العربي، والسادسة عربياً، والـ79 عالمياً في مؤشر السعادة العالمي لعام 2025، الذي تصدرته فنلندا كأسعد دولة في... 23.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-23T08:13+0000

2025-03-23T08:13+0000

2025-03-23T08:13+0000

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جاءت هذه النتائج ضمن النسخة الـ13 من التقرير السنوي للسعادة العالمي، الذي يُصدر تحت إشراف الأمم المتحدة ويعتمد على بيانات استطلاع "غالوب" العالمي، الذي شمل أكثر من 140 دولة.يعتمد التصنيف على متوسط تقييمات الأفراد لحياتهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2022-2024)، ويأخذ في الاعتبار ستة متغيرات رئيسية تسهم في تفسير هذه التقييمات، وهي: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع الصحي، والحرية، والكرم، ومدى إدراك الفساد.يُظهر التقرير تقدم ليبيا نسبياً في مؤشر السعادة مقارنة بجيرانها في المنطقة المغاربية، رغم التحديات التي تواجهها، مما يعكس تحسناً في بعض الجوانب المتعلقة بجودة الحياة.كشف تقرير جديد لموقع السعادة العالمي الذي نشر، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، قائمةً بأسعد دول العالم، لعام 2025.ووفقا للتقرير الجديد، جاءت الدول الإسكندنافية ضمن المراكز العشرة الأولى، وحدد الباحثون عددا من العوامل الرئيسية التي تسهم في سعادة الأفراد، من بينها الدعم الاجتماعي والدخل والحرية الصحية ومدى انتشار الفساد.شمل التصنيف الجديد 147 دولة، حيث حافظت فنلندا على المركز الأول للعام الثامن على التوالي كأسعد دولة في العالم، وجاءت أفغانستان في المركز الأخير، وتراجعت الولايات المتحدة مركزا لتصبح في المرتبة 24، وهو أسوأ ترتيب لها على الإطلاق.وبحسب التقرير الجديد لموقع السعادة العالمي "وورلد هابينيس"، نستعرض قائمة أسعد 10 دول في العالم، لعام 2025، وهي كالآتي:أما عربيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 21 عالميا، والكويت في المركز 30 عالميا، والمملكة العربية السعودية في المركز 32 عالميا، وسلطنة عمان في المركز 52 عالميا، والبحرين في المركز 59 عالميا، وليبيا في المركز 79، والجزائر في المركز 84، والعراق في المركز 101، بينما جاءت فلسطين في المركز 108، والمغرب 112، وتونس 113، والصومال 122، والأردن 128، ومصر 135، واليمن 140، بينما حل لبنان في المركز الأخير عربيا 145.

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