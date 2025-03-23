https://sarabic.ae/20250323/متسول-يجمع-5-آلاف-دولار-بـ3-أيام-في-دولة-عربية-1098875969.html
متسول يجمع 5 آلاف دولار بـ3 أيام في دولة عربية
متسول يجمع 5 آلاف دولار بـ3 أيام في دولة عربية
سبوتنيك عربي
ضبطت شرطة الشارقة في الإمارات شخصاً بحوزته مبلغ 14 ألف درهم أي ما يعادل 5 آلاف دولار، جمعه عبر التسول في غضون ثلاثة أيام فقط. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T12:42+0000
2025-03-23T12:42+0000
2025-03-23T12:43+0000
العالم العربي
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وفي تفاصيل الحادثة، أوضحت فرق مكافحة التسول أن "شخصاً من جنسية عربية، ورد بشأنه بلاغ من أحد أفراد المجتمع، أثناء تسوله بجانب أحد المساجد، حيث كان يستعطف المصلين مدّعياً الحاجة وضيق الحال".ونوهت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن التسول ظاهرة سلبية تمثل تحدياً أمنياً واجتماعياً، حيث يستغل المتسولون تعاطف أفراد المجتمع لتحقيق مكاسب سريعة وغير مشروعة، بحسب موقع "إمارات اليوم".وأضافت أنها تواصل جهودها في مكافحة هذه الظاهرة، عبر تكثيف الدوريات العسكرية والمدنية لضبط المتسولين والباعة الجائلين، الذين حوّل بعضهم التسول إلى مهنة موسمية، لا سيما خلال الشهر الفضيل.
https://sarabic.ae/20250306/دولة-عربية-تشهد-ارتفاعا-غريبا-في-المتسولين-بشهر-رمضان-1098435198.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رمضان, ظاهرة التسول
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رمضان, ظاهرة التسول
متسول يجمع 5 آلاف دولار بـ3 أيام في دولة عربية
12:42 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 12:43 GMT 23.03.2025)
ضبطت شرطة الشارقة في الإمارات شخصاً بحوزته مبلغ 14 ألف درهم أي ما يعادل 5 آلاف دولار، جمعه عبر التسول في غضون ثلاثة أيام فقط.
وفي تفاصيل الحادثة، أوضحت فرق مكافحة التسول أن "شخصاً من جنسية عربية، ورد بشأنه بلاغ من أحد أفراد المجتمع، أثناء تسوله بجانب أحد المساجد، حيث كان يستعطف المصلين مدّعياً الحاجة وضيق الحال".
وتابعت: "فور انتقال دورية الشرطة إلى الموقع وضبطه، وُجد أنه يقيم في الدولة بصورة غير مشروعة، وكان بحوزته مبلغ 14 ألف درهم، تبيّن من خلال التحقيق أنه جمعه خلال ثلاثة أيام فقط من ممارسته للتسول".
ونوهت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن التسول ظاهرة سلبية تمثل تحدياً أمنياً واجتماعياً، حيث يستغل المتسولون تعاطف أفراد المجتمع لتحقيق مكاسب سريعة وغير مشروعة، بحسب موقع "إمارات اليوم
".
وأضافت أنها تواصل جهودها في مكافحة هذه الظاهرة، عبر تكثيف الدوريات العسكرية والمدنية لضبط المتسولين والباعة الجائلين، الذين حوّل بعضهم التسول إلى مهنة موسمية
، لا سيما خلال الشهر الفضيل.