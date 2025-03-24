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"إعلان حرب"... تشاد ترد على تهديدات الجيش السوداني باستهدافها
"إعلان حرب"... تشاد ترد على تهديدات الجيش السوداني باستهدافها
سبوتنيك عربي
اعتبرت وزارة الخارجية التشادية، في بيان صدر يوم الاثنين، أن التصريحات التي أدلى بها ياسر العطا، مساعد قائد الجيش السوداني، تمثل "إعلان حرب" ضد تشاد، مؤكدةً... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T06:45+0000
2025-03-24T06:45+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية رد تشاد على تصريحات أدلى بها العطا، خلال كلمة له في عزاء مسؤول الإعلام العسكري بولاية القضارف شرقي السودان، أشار فيها إلى أن مطاري أم جرس وإنجمينا في شمال تشاد أصبحا "أهدافًا عسكرية مشروعة" للجيش السوداني، مما أثار قلقًا إقليميًا.وأكد البيان التشادي أن "تصريحات العطا تحمل تهديدات واضحة لأمن وسلامة أراضي دولتنا"، محذرًا من أن هذه التصريحات قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الأوضاع الإقليمية.واتهمت الخارجية التشادية السودان بمحاولة زعزعة استقرار البلاد من خلال استخدام أساليب وصفتها بـ"الإرهابية"، مشددةً على حق تشاد في اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي اعتداء على أراضيها.وأوضح البيان أن أي تهديد لأراضي تشاد، حتى لو كان بمقدار شبر واحد، سيقابل برد فعل قوي يتماشى مع المبادئ القانونية الدولية. كما أشار إلى التزام تشاد بالحياد في النزاع الداخلي السوداني، مؤكدًا سعيها للمساهمة في حل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني منذ نحو عامين.وأكد البيان أن الصراع الدائر في السودان هو قضية داخلية يتحمل مسؤوليتها الأطراف المتنازعة، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن هو نتيجة لسياسات القادة السودانيين، وليس نتيجة لأي تدخل من جانب تشاد. وفي ختام البيان، دعت الخارجية التشادية قادة الجيش السوداني إلى التركيز على وقف إطلاق النار بشكل فوري في بلادهم، بدلاً من إطلاق تهديدات وصفتها بـ"العبثية وغير المجدية".يذكر أن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، كان قد أعلن يوم السبت الماضي، استعادة مقار بنك السودان المركزي، وقاعة الصداقة، وجهاز المخابرات العامة، ومواقع أخرى في العاصمة الخرطوم.ونقل موقع "الراكوبة" عن العميد عبد الله أن الجيش أحكم سيطرته على عدة مواقع رئيسية، منها عمارة زين، مصرف الساحل والصحراء، برج التعاونية، كلية البيان، المتحف الوطني، جامعة السودان، بالإضافة إلى قاعة الصداقة، كما استعاد الجيش مقر جهاز المخابرات العامة، فندق كورنثيا، وإدارة المرافق الاستراتيجية.وفي سياق متصل، أفادت منصات إعلامية مقربة من الجيش باجتياح جزيرة توتي واندلاع معارك في غرب مدينة أم درمان، مما يشير إلى تصاعد الاشتباكات في مناطق أخرى.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تشاد, العالم العربي, أخبار السودان اليوم

"إعلان حرب"... تشاد ترد على تهديدات الجيش السوداني باستهدافها

06:45 GMT 24.03.2025
© AP Photo / Jerome Delayقوات تابعة لجيش تشاد
قوات تابعة لجيش تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Jerome Delay
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اعتبرت وزارة الخارجية التشادية، في بيان صدر يوم الاثنين، أن التصريحات التي أدلى بها ياسر العطا، مساعد قائد الجيش السوداني، تمثل "إعلان حرب" ضد تشاد، مؤكدةً حقها في اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن نفسها.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية رد تشاد على تصريحات أدلى بها العطا، خلال كلمة له في عزاء مسؤول الإعلام العسكري بولاية القضارف شرقي السودان، أشار فيها إلى أن مطاري أم جرس وإنجمينا في شمال تشاد أصبحا "أهدافًا عسكرية مشروعة" للجيش السوداني، مما أثار قلقًا إقليميًا.
وأكد البيان التشادي أن "تصريحات العطا تحمل تهديدات واضحة لأمن وسلامة أراضي دولتنا"، محذرًا من أن هذه التصريحات قد تؤدي إلى تصعيد خطير في الأوضاع الإقليمية.
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واتهمت الخارجية التشادية السودان بمحاولة زعزعة استقرار البلاد من خلال استخدام أساليب وصفتها بـ"الإرهابية"، مشددةً على حق تشاد في اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي اعتداء على أراضيها.
وأوضح البيان أن أي تهديد لأراضي تشاد، حتى لو كان بمقدار شبر واحد، سيقابل برد فعل قوي يتماشى مع المبادئ القانونية الدولية. كما أشار إلى التزام تشاد بالحياد في النزاع الداخلي السوداني، مؤكدًا سعيها للمساهمة في حل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني منذ نحو عامين.
وأكد البيان أن الصراع الدائر في السودان هو قضية داخلية يتحمل مسؤوليتها الأطراف المتنازعة، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن هو نتيجة لسياسات القادة السودانيين، وليس نتيجة لأي تدخل من جانب تشاد. وفي ختام البيان، دعت الخارجية التشادية قادة الجيش السوداني إلى التركيز على وقف إطلاق النار بشكل فوري في بلادهم، بدلاً من إطلاق تهديدات وصفتها بـ"العبثية وغير المجدية".
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يذكر أن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، كان قد أعلن يوم السبت الماضي، استعادة مقار بنك السودان المركزي، وقاعة الصداقة، وجهاز المخابرات العامة، ومواقع أخرى في العاصمة الخرطوم.
ونقل موقع "الراكوبة" عن العميد عبد الله أن الجيش أحكم سيطرته على عدة مواقع رئيسية، منها عمارة زين، مصرف الساحل والصحراء، برج التعاونية، كلية البيان، المتحف الوطني، جامعة السودان، بالإضافة إلى قاعة الصداقة، كما استعاد الجيش مقر جهاز المخابرات العامة، فندق كورنثيا، وإدارة المرافق الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، أفادت منصات إعلامية مقربة من الجيش باجتياح جزيرة توتي واندلاع معارك في غرب مدينة أم درمان، مما يشير إلى تصاعد الاشتباكات في مناطق أخرى.
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