https://sarabic.ae/20250324/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-28-طائرة-أوكرانية-مسيرة-في-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1098891502.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 28 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 28 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 28 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T04:25+0000
2025-03-24T04:25+0000
2025-03-24T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 28 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250323/نظام-كييف-يخسر-190-جنديا-على-محور-كورسك-خلال-24-ساعة-1098871276.html
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 28 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مقاطعات خلال الليل
04:25 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 05:24 GMT 24.03.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 28 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 28 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف".
وتابع البيان: "وتم تدمير طائرتين فوق أراضي أراضي جمهورية القرم، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق مياه بحر آزوف".
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.