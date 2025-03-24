"كتائب القسام" تنشر رسالة أسيرين إسرائيليين لديها: "أخبرهم يا أوهاد.. الوقت ينفذ".. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
14:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
15:26 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يؤكد رفض العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مصر تناقش مع إيران "حرية الملاحة" في البحر الأحمر
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:14 GMT
4 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:45 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
16:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: السعودية تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية بسبب انعكاساتها على العالم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
الوضع في سوريا يقلق العراق ويدفعه لتعزيز أمن حدوده
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250324/كتائب-القسام-تنشر-رسالة-أسيرين-إسرائيليين-لديها-أخبرهم-يا-أوهاد-الوقت-ينفذ-1098912811.html
"كتائب القسام" تنشر رسالة أسيرين إسرائيليين لديها: "أخبرهم يا أوهاد.. الوقت ينفذ".. فيديو
"كتائب القسام" تنشر رسالة أسيرين إسرائيليين لديها: "أخبرهم يا أوهاد.. الوقت ينفذ".. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الإثنين، "مقطعا مصورا لأسيرين إسرائيليين لديها". 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T15:52+0000
2025-03-24T15:53+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097803183_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_738ecc99b0718452e11f83ac65bb3490.jpg
ووفقا للفيديو الذي يحمل عنوان: "أخبرهم يا أوهاد.. الوقت ينفذ"، قال أحد الأسرى، إن "الهجمات من شأنها أن تؤدي لمقتلهم"، مؤكدا أن "ليس لديهم طعام والوضع كان صعبا ولا يوجد مكان آمن بعد إغلاق المعابر".وأضاف: "مقاتلو حماس كان عندهم اهتمام لتوفير لكل ما نحتاجه وما نطلبه"، متابعا: "قرار الحكومة الإسرائيلية مهاجمة غزة من شأنه أن يؤدي إلى نهايتنا".وأوضح الأسير الآخر، أنه "عندما بدأت الصفقة وتم فتح المعابر، مقاتلو حماس اهتموا بنا، وبدأنا نشعر بالوضع الجيد، وتخلصنا من الجوع وبدأنا نتنفس الهواء الطلق، ولكن تلقينا الضربة الصعبة في 18 الشهر الحالي".وأكد: "على الأسرى الذين كانوا معنا أن يخرجوا وأن يعطوا فرصة للتعبير عن آرائهم وأن يشرحوا للجميع ما الذي كنا نمر فيه"، مضيفا: "كنت آمل بعد أسابيع أن أخرج إلى زوجتي ولكن لم أخرج حتى الآن".واستأنفت إسرائيل قصفها على غزة بوقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.يأتي ذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250323/بسبب-أزمة-عائلات-الأسرى-وإقالة-رئيس-الشاباك-الاحتجاجات-تجتاح-إسرائيل-1098888477.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097803183_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f6b68d8e3dbdef9fc88b40ab8f7e5290.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"كتائب القسام" تنشر رسالة أسيرين إسرائيليين لديها: "أخبرهم يا أوهاد.. الوقت ينفذ".. فيديو

15:52 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 15:53 GMT 24.03.2025)
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaكتائب القسام أثناء الإفراج عن أسرى إسرائيليين في خان يونس في قطاع غزة
كتائب القسام أثناء الإفراج عن أسرى إسرائيليين في خان يونس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الإثنين، "مقطعا مصورا لأسيرين إسرائيليين لديها".
ووفقا للفيديو الذي يحمل عنوان: "أخبرهم يا أوهاد.. الوقت ينفذ"، قال أحد الأسرى، إن "الهجمات من شأنها أن تؤدي لمقتلهم"، مؤكدا أن "ليس لديهم طعام والوضع كان صعبا ولا يوجد مكان آمن بعد إغلاق المعابر".
وأضاف: "مقاتلو حماس كان عندهم اهتمام لتوفير لكل ما نحتاجه وما نطلبه"، متابعا: "قرار الحكومة الإسرائيلية مهاجمة غزة من شأنه أن يؤدي إلى نهايتنا".
وأوضح الأسير الآخر، أنه "عندما بدأت الصفقة وتم فتح المعابر، مقاتلو حماس اهتموا بنا، وبدأنا نشعر بالوضع الجيد، وتخلصنا من الجوع وبدأنا نتنفس الهواء الطلق، ولكن تلقينا الضربة الصعبة في 18 الشهر الحالي".
وأكد: "على الأسرى الذين كانوا معنا أن يخرجوا وأن يعطوا فرصة للتعبير عن آرائهم وأن يشرحوا للجميع ما الذي كنا نمر فيه"، مضيفا: "كنت آمل بعد أسابيع أن أخرج إلى زوجتي ولكن لم أخرج حتى الآن".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
بسبب أزمة عائلات الأسرى وإقالة رئيس الشاباك.. الاحتجاجات تجتاح إسرائيل
أمس, 19:35 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على غزة بوقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
يأتي ذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала