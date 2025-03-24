https://sarabic.ae/20250324/كتائب-القسام-تنشر-رسالة-أسيرين-إسرائيليين-لديها-أخبرهم-يا-أوهاد-الوقت-ينفذ-1098912811.html
"كتائب القسام" تنشر رسالة أسيرين إسرائيليين لديها: "أخبرهم يا أوهاد.. الوقت ينفذ".. فيديو
"كتائب القسام" تنشر رسالة أسيرين إسرائيليين لديها: "أخبرهم يا أوهاد.. الوقت ينفذ".. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الإثنين، "مقطعا مصورا لأسيرين إسرائيليين لديها". 24.03.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقا للفيديو الذي يحمل عنوان: "أخبرهم يا أوهاد.. الوقت ينفذ"، قال أحد الأسرى، إن "الهجمات من شأنها أن تؤدي لمقتلهم"، مؤكدا أن "ليس لديهم طعام والوضع كان صعبا ولا يوجد مكان آمن بعد إغلاق المعابر".وأضاف: "مقاتلو حماس كان عندهم اهتمام لتوفير لكل ما نحتاجه وما نطلبه"، متابعا: "قرار الحكومة الإسرائيلية مهاجمة غزة من شأنه أن يؤدي إلى نهايتنا".وأوضح الأسير الآخر، أنه "عندما بدأت الصفقة وتم فتح المعابر، مقاتلو حماس اهتموا بنا، وبدأنا نشعر بالوضع الجيد، وتخلصنا من الجوع وبدأنا نتنفس الهواء الطلق، ولكن تلقينا الضربة الصعبة في 18 الشهر الحالي".وأكد: "على الأسرى الذين كانوا معنا أن يخرجوا وأن يعطوا فرصة للتعبير عن آرائهم وأن يشرحوا للجميع ما الذي كنا نمر فيه"، مضيفا: "كنت آمل بعد أسابيع أن أخرج إلى زوجتي ولكن لم أخرج حتى الآن".واستأنفت إسرائيل قصفها على غزة بوقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.يأتي ذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250323/بسبب-أزمة-عائلات-الأسرى-وإقالة-رئيس-الشاباك-الاحتجاجات-تجتاح-إسرائيل-1098888477.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"كتائب القسام" تنشر رسالة أسيرين إسرائيليين لديها: "أخبرهم يا أوهاد.. الوقت ينفذ".. فيديو
15:52 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 15:53 GMT 24.03.2025)
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الإثنين، "مقطعا مصورا لأسيرين إسرائيليين لديها".
ووفقا للفيديو الذي يحمل عنوان: "أخبرهم يا أوهاد.. الوقت ينفذ"، قال أحد الأسرى، إن "الهجمات من شأنها أن تؤدي لمقتلهم"، مؤكدا أن "ليس لديهم طعام والوضع كان صعبا ولا يوجد مكان آمن بعد إغلاق المعابر".
وأضاف: "مقاتلو حماس كان عندهم اهتمام لتوفير لكل ما نحتاجه وما نطلبه"، متابعا: "قرار الحكومة الإسرائيلية مهاجمة غزة من شأنه أن يؤدي إلى نهايتنا".
وأوضح الأسير الآخر، أنه "عندما بدأت الصفقة وتم فتح المعابر، مقاتلو حماس اهتموا بنا، وبدأنا نشعر بالوضع الجيد، وتخلصنا من الجوع وبدأنا نتنفس الهواء الطلق، ولكن تلقينا الضربة الصعبة في 18 الشهر الحالي".
وأكد: "على الأسرى الذين كانوا معنا أن يخرجوا وأن يعطوا فرصة للتعبير عن آرائهم وأن يشرحوا للجميع ما الذي كنا نمر فيه"، مضيفا: "كنت آمل بعد أسابيع أن أخرج إلى زوجتي ولكن لم أخرج حتى الآن".
واستأنفت إسرائيل قصفها على غزة بوقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
يأتي ذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.