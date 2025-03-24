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https://sarabic.ae/20250324/لإنقاذ-الأرواح-طائرة-إسعاف-جوي-تهبط-في-قلب-الحرم-المكي-فيديو-1098907426.html
لإنقاذ الأرواح.. طائرة إسعاف جوي تهبط في قلب الحرم المكي.. فيديو
لإنقاذ الأرواح.. طائرة إسعاف جوي تهبط في قلب الحرم المكي.. فيديو
سبوتنيك عربي
نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، تجربة هبوط لطائرة الإسعاف الجوي بمهبط الطائرات المروحية الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة في الحرم المكي. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان إمارة منطقة مكة، على منصة "إكس": "تنفذ تجربة هبوط طائرة الإسعاف الجوي بمهبط الطائرات المروحية الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي، والذي تم تخصيصه لإخلاء الحالات المرضية ونقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج في أوقات الذروة أثناء المواسم".ويظهر في الفيديو منظر الطائرة من الداخل حيث تبين المشاهد أنها مزودة بكامل التجهيزات مثل النقالة الطبية وأجهزة قياس المؤشرات الحيوية.تحطم مروع لطائرة خلال عرض جوي في جنوب أفريقيا ومقتل الطيار.. فيديوكيف تضع 3 بقرات في سيارة صغيرة؟ ... فيديو
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نادي الفيديو

لإنقاذ الأرواح.. طائرة إسعاف جوي تهبط في قلب الحرم المكي.. فيديو

13:22 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 13:34 GMT 24.03.2025)
© Photo / X/makkahregionطائرة إسعاف جوي تهبط في قلب الحرم الملكي
طائرة إسعاف جوي تهبط في قلب الحرم الملكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Photo / X/makkahregion
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نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، تجربة هبوط لطائرة الإسعاف الجوي بمهبط الطائرات المروحية الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة في الحرم المكي.
وجاء في بيان إمارة منطقة مكة، على منصة "إكس": "تنفذ تجربة هبوط طائرة الإسعاف الجوي بمهبط الطائرات المروحية الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي، والذي تم تخصيصه لإخلاء الحالات المرضية ونقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج في أوقات الذروة أثناء المواسم".
ويظهر في الفيديو منظر الطائرة من الداخل حيث تبين المشاهد أنها مزودة بكامل التجهيزات مثل النقالة الطبية وأجهزة قياس المؤشرات الحيوية.
تحطم مروع لطائرة خلال عرض جوي في جنوب أفريقيا ومقتل الطيار.. فيديو
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