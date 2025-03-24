https://sarabic.ae/20250324/لإنقاذ-الأرواح-طائرة-إسعاف-جوي-تهبط-في-قلب-الحرم-المكي-فيديو-1098907426.html
لإنقاذ الأرواح.. طائرة إسعاف جوي تهبط في قلب الحرم المكي.. فيديو
لإنقاذ الأرواح.. طائرة إسعاف جوي تهبط في قلب الحرم المكي.. فيديو
سبوتنيك عربي
نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، تجربة هبوط لطائرة الإسعاف الجوي بمهبط الطائرات المروحية الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة في الحرم المكي. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T13:22+0000
2025-03-24T13:22+0000
2025-03-24T13:34+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098907252_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_0b7fc9c77053a969465e94052b2ba95c.jpg
وجاء في بيان إمارة منطقة مكة، على منصة "إكس": "تنفذ تجربة هبوط طائرة الإسعاف الجوي بمهبط الطائرات المروحية الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي، والذي تم تخصيصه لإخلاء الحالات المرضية ونقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج في أوقات الذروة أثناء المواسم".ويظهر في الفيديو منظر الطائرة من الداخل حيث تبين المشاهد أنها مزودة بكامل التجهيزات مثل النقالة الطبية وأجهزة قياس المؤشرات الحيوية.تحطم مروع لطائرة خلال عرض جوي في جنوب أفريقيا ومقتل الطيار.. فيديوكيف تضع 3 بقرات في سيارة صغيرة؟ ... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098907252_91:0:1510:1064_1920x0_80_0_0_3266acd2da2c45c339b9f773075b8098.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
لإنقاذ الأرواح.. طائرة إسعاف جوي تهبط في قلب الحرم المكي.. فيديو
13:22 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 13:34 GMT 24.03.2025)
نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، تجربة هبوط لطائرة الإسعاف الجوي بمهبط الطائرات المروحية الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة في الحرم المكي.
وجاء في بيان إمارة منطقة مكة، على منصة "إكس": "تنفذ تجربة هبوط طائرة الإسعاف الجوي بمهبط الطائرات المروحية الواقع ضمن التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي، والذي تم تخصيصه لإخلاء الحالات المرضية ونقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاج في أوقات الذروة أثناء المواسم".
ويظهر في الفيديو منظر الطائرة من الداخل حيث تبين المشاهد أنها مزودة بكامل التجهيزات مثل النقالة الطبية وأجهزة قياس المؤشرات الحيوية.