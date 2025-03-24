محكمة كوريا الجنوبية ترفض قرار عزل رئيس الوزراء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
14:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
15:26 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يؤكد رفض العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مصر تناقش مع إيران "حرية الملاحة" في البحر الأحمر
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:45 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
16:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250324/محكمة-كوريا-الجنوبية-ترفض-قرار-عزل-رئيس-الوزراء-1098891654.html
محكمة كوريا الجنوبية ترفض قرار عزل رئيس الوزراء
محكمة كوريا الجنوبية ترفض قرار عزل رئيس الوزراء
سبوتنيك عربي
ألغت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، وأعادته إلى منصب القائم بأعمال الرئيس المؤقت، بينما لم تُصدر حكمًا... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T05:13+0000
2025-03-24T05:13+0000
كوريا الجنوبية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/04/1095464647_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e6a3f1554c0e0d2d35d8ebce82e3781.jpg
صوت خمسة لصالح إلغاء الإقالة، وامتنع واحد عن التصويت، وصوت اثنان لصالح الإقالة.وجاء هذا الحكم بعد ثلاثة أشهر من قيام الجمعية الوطنية بعزل رئيس الوزراء، الذي كان حينها الرئيس المؤقت، لأسباب بينها دور هان المزعوم في إعلان الرئيس يون سيوك يول المعزول حاليا، الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر الماضي.وإذا أيدت المحكمة قرار عزل يون، فسيتعين على كوريا الجنوبية إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد. إذا حكمت المحكمة لصالحه، فسيُعاد يون إلى منصبه ويستعيد سلطاته الرئاسية.أُلقي القبض على يون بشكل منفصل ووُجهت إليه تهمة التمرد فيما يتعلق بمرسومه الخاص بالأحكام العرفية. إذا أُدين بهذه التهمة، فسيواجه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. في 8 مارس، أُطلق سراح يون من السجن، بعد أن سمحت له محكمة سيئول الجزئية بمحاكمته الجنائية دون احتجازه.تظاهرات واسعة في سيئول لدعم ومعارضة الرئيس المعزولاستطلاع: 60% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزل يون بسبب "الأحكام العرفية"
https://sarabic.ae/20250308/لحظة-إطلاق-سراح-رئيس-كوريا-الجنوبية-المعزول-من-السجن-فيديو-1098501898.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/04/1095464647_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_605884589a0cb627770c8e25263f5245.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, العالم
كوريا الجنوبية, العالم

محكمة كوريا الجنوبية ترفض قرار عزل رئيس الوزراء

05:13 GMT 24.03.2025
© AP Photo / Ahn Young-joonأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية
أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبر
ألغت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، وأعادته إلى منصب القائم بأعمال الرئيس المؤقت، بينما لم تُصدر حكمًا بعد بشأن قرار عزل الرئيس يون سوك يول.
صوت خمسة لصالح إلغاء الإقالة، وامتنع واحد عن التصويت، وصوت اثنان لصالح الإقالة.

وزعم برلمان كوريا الجنوبية، الجمعية الوطنية، أن هان دوك سو يجب أن يُعزل من منصبه لأنه إما تآمر بشكل مباشر مع الرئيس يون سيوك يول لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، أو "وافق عليه ضمنيا أو حرض عليه". إلا أن المحكمة رفضت هذه الاتهامات.

وجاء هذا الحكم بعد ثلاثة أشهر من قيام الجمعية الوطنية بعزل رئيس الوزراء، الذي كان حينها الرئيس المؤقت، لأسباب بينها دور هان المزعوم في إعلان الرئيس يون سيوك يول المعزول حاليا، الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر الماضي.

وقالت المحكمة: "لا يمكن القول بشكل لا لبس فيه أن هذه حالة خيانة لثقة الشعب، وبالتالي لا يوجد سبب لاعتبار ذلك مبررا للإقالة من المنصب".

رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، يلوح لأنصاره أثناء خروجه من مركز احتجاز في أويوانج بكوريا الجنوبية، 8 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
لحظة إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية المعزول من السجن.. فيديو
8 مارس, 12:56 GMT
وإذا أيدت المحكمة قرار عزل يون، فسيتعين على كوريا الجنوبية إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد. إذا حكمت المحكمة لصالحه، فسيُعاد يون إلى منصبه ويستعيد سلطاته الرئاسية.
أُلقي القبض على يون بشكل منفصل ووُجهت إليه تهمة التمرد فيما يتعلق بمرسومه الخاص بالأحكام العرفية. إذا أُدين بهذه التهمة، فسيواجه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. في 8 مارس، أُطلق سراح يون من السجن، بعد أن سمحت له محكمة سيئول الجزئية بمحاكمته الجنائية دون احتجازه.
تظاهرات واسعة في سيئول لدعم ومعارضة الرئيس المعزول
استطلاع: 60% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزل يون بسبب "الأحكام العرفية"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала