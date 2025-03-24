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https://sarabic.ae/20250324/هولندا-تعتزم-زيادة-تعداد-جيشها-إلى-100-ألف-جندي-بحلول-عام-2030-1098913725.html
هولندا تعتزم زيادة تعداد جيشها إلى 100 ألف جندي بحلول عام 2030
هولندا تعتزم زيادة تعداد جيشها إلى 100 ألف جندي بحلول عام 2030
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الإثنين، أن هولندا تعتزم زيادة حجم جيشها إلى نحو 100 ألف بحلول عام 2030، وبعد ذلك قد يرتفع العدد إلى 200 ألف. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
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2025-03-24T16:51+0000
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وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الهولندية: "من المتوقع أن يصل عدد العسكريين إلى 100 ألف بحلول عام 2030، ومن المحتمل أن يتضاعف هذا العدد لاحقًا".وأوضح أنه لا ينبغي فقط تسريع عملية تجنيد الجنود المحترفين والاحتياطيين والموظفين المدنيين، بل يجب أيضًا تدريبهم ودمجهم في الوحدات الدائمة بشكل أسرع.ونقلت وزارة الدفاع عن توينمان قوله: "الآن، هو الوقت المناسب لتنفيذ التغييرات اللازمة بسرعة في القوات المسلحة حتى نكون مستعدين عند الحاجة".ونظرا لهذه الطموحات، لا يمكن استبعاد إمكانية العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في هولندا على المدى الطويل، وفقا لخبراء الدفاع الهولنديين.
https://sarabic.ae/20250121/هولندا-تسجل-زيادة-في-عدد-حالات-ترحيل-المغاربة-1097015305.html
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أخبار هولندا, العالم, أخبار العالم الآن

هولندا تعتزم زيادة تعداد جيشها إلى 100 ألف جندي بحلول عام 2030

16:51 GMT 24.03.2025
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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الإثنين، أن هولندا تعتزم زيادة حجم جيشها إلى نحو 100 ألف بحلول عام 2030، وبعد ذلك قد يرتفع العدد إلى 200 ألف.
وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الهولندية: "من المتوقع أن يصل عدد العسكريين إلى 100 ألف بحلول عام 2030، ومن المحتمل أن يتضاعف هذا العدد لاحقًا".

وتابع البيان: "أبلغ وزير الدولة، جيس توينمان، مجلس النواب الهولندي بهذا الأمر اليوم في رسالة".

وأوضح أنه لا ينبغي فقط تسريع عملية تجنيد الجنود المحترفين والاحتياطيين والموظفين المدنيين، بل يجب أيضًا تدريبهم ودمجهم في الوحدات الدائمة بشكل أسرع.
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ونقلت وزارة الدفاع عن توينمان قوله: "الآن، هو الوقت المناسب لتنفيذ التغييرات اللازمة بسرعة في القوات المسلحة حتى نكون مستعدين عند الحاجة".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام هولندية نقلا عن مصادر، أن وزارة الدفاع الهولندية تسعى إلى زيادة عدد أفرادها العسكريين إلى 200 ألف شخص "بسبب التوترات المتزايدة في العالم".

ونظرا لهذه الطموحات، لا يمكن استبعاد إمكانية العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في هولندا على المدى الطويل، وفقا لخبراء الدفاع الهولنديين.
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