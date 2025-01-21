https://sarabic.ae/20250121/هولندا-تسجل-زيادة-في-عدد-حالات-ترحيل-المغاربة-1097015305.html
هولندا تسجل زيادة في عدد حالات ترحيل المغاربة
هولندا تسجل زيادة في عدد حالات ترحيل المغاربة
سبوتنيك عربي
أكدت السلطات الهولندية أنها قامت بترجيل 430 مغربيا ممّن لم يعد لديهم حق قانوني في الإقامة، وفقا للأرقام السنوية الصادرة عن خدمة الإعادة إلى الوطن والمغادرة... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T17:45+0000
2025-01-21T17:45+0000
2025-01-21T17:45+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار هولندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104338/90/1043389047_0:234:1920:1314_1920x0_80_0_0_2a2ba991c85d2494577d0f69a917f4d4.jpg
ونقلت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجهاز المسؤول عن ترحيل الأجانب المرفوضين وغير النظاميين، أنه تمّت إعادة غالبية المغاربة المرحّلين إلى وطنهم.وتم ترحيل البقية إلى دول أوروبية قدموا منها في البداية بحسب اتفاقية دبلن، التي تتعلق ببلدان اللجوء الأول في الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن حالات الترحيل تعود إلى حد كبير إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة التي تربط هولندا بالمملكة المغربية.وذكرت خدمة الإعادة إلى الوطن والمغادرة المغربية، أن "خطوة ترحيل المغاربة تأتي في سياق سياسة تهدف إلى دفع الأشخاص إلى المغادرة الطوعية قبل اللجوء إلى الترحيل القسري، شملت أيضا ترحيل 460 جزائريا، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2023، حيث تم ترحيل 40 جزائريا فقط".وشهد العام الماضي، مغادرة ما يقرب من 6 آلاف شخص، هولندا، إما طواعية (54 % أو بشكل قسرية 46 %، وغادر 3710 أشخاص إلى بلدانهم الأصلية من أصل 5990 شخصا جرى ترحيلهم من هولندا، كما تم ترحيل 1740 شخصا إلى دول أوروبية أخرى.وأظهرت الإحصائيات وجود زيادة ملحوظة في عدد حالات الترحيل القسري من هولندا، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم قسرا من 2370 في عام 2023 إلى 2750 في سنة 2024.
https://sarabic.ae/20180630/الرباط-سفيرة-هولندا-استدعاء-القضاء-المغرب-1033456425.html
أخبار المغرب اليوم
أخبار هولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104338/90/1043389047_0:0:1752:1314_1920x0_80_0_0_b63047fc86665e9453a18b8586e4349d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار هولندا
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار هولندا
هولندا تسجل زيادة في عدد حالات ترحيل المغاربة
أكدت السلطات الهولندية أنها قامت بترجيل 430 مغربيا ممّن لم يعد لديهم حق قانوني في الإقامة، وفقا للأرقام السنوية الصادرة عن خدمة الإعادة إلى الوطن والمغادرة خلال 2024.
ونقلت صحيفة
هسبريس، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجهاز المسؤول عن ترحيل الأجانب المرفوضين وغير النظاميين، أنه تمّت إعادة غالبية المغاربة المرحّلين إلى وطنهم.
وتم ترحيل البقية إلى دول أوروبية قدموا منها في البداية بحسب اتفاقية دبلن، التي تتعلق ببلدان اللجوء الأول في الاتحاد الأوروبي
، خاصة وأن حالات الترحيل تعود إلى حد كبير إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة التي تربط هولندا بالمملكة المغربية.
وذكرت خدمة الإعادة إلى الوطن والمغادرة المغربية، أن "خطوة ترحيل المغاربة تأتي في سياق سياسة تهدف إلى دفع الأشخاص إلى المغادرة الطوعية قبل اللجوء إلى الترحيل القسري، شملت أيضا ترحيل 460 جزائريا، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2023، حيث تم ترحيل 40 جزائريا فقط".
وشهد العام الماضي، مغادرة ما يقرب من 6 آلاف شخص، هولندا، إما طواعية (54 % أو بشكل قسرية 46 %، وغادر 3710 أشخاص إلى بلدانهم الأصلية من أصل 5990 شخصا جرى ترحيلهم من هولندا،
كما تم ترحيل 1740 شخصا إلى دول أوروبية أخرى.
وأظهرت الإحصائيات وجود زيادة ملحوظة في عدد حالات الترحيل القسري من هولندا، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم قسرا من 2370 في عام 2023 إلى 2750 في سنة 2024.