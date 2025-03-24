https://sarabic.ae/20250324/-نتنياهو-يعلق-على-فيديو-كتائب-القسام-بشأن-الأسرى-الإسرائيليين-1098917659.html

نتنياهو يعلق على فيديو "كتائب القسام" بشأن الأسرى الإسرائيليين

نتنياهو يعلق على فيديو "كتائب القسام" بشأن الأسرى الإسرائيليين

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن "شريط "كتائب القسام" بشأن الأسرى الإسرائيليين، حرب نفسية ومشاهدته صعبة"، متعهدا بتحرير جميع... 24.03.2025, سبوتنيك عربي

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وقال نتنياهو، في كلمة له، إن "المقاطع المصورة لمخطوفينا بغزة تعزز لدي الإصرار من أجل إعادتهم"، مضيفا أن "تحريرهم من غزة يتحقق بالضغط العسكري والسياسي معا".وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أن بقاء حماس في غزة يعني هزيمة إسرائيل وإعادة ترميم المحور الإيراني، قائلا: "إذا بقيت حماس في غزة سيكون لدينا مزيد من المخطوفين وهجوم 7 أكتوبر آخر".ونشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، في وقت سباق اليوم، "مقطعا مصورا لأسيرين إسرائيليين لديها".ووفقا للفيديو الذي يحمل عنوان: "أخبرهم يا أوهاد.. الوقت ينفذ"، قال أحد الأسرى، إن "الهجمات من شأنها أن تؤدي لمقتلهم"، مؤكدا أن "ليس لديهم طعام والوضع كان صعبا ولا يوجد مكان آمن بعد إغلاق المعابر".وأضاف: "مقاتلو حماس، كان عندهم اهتمام لتوفير كل ما نحتاجه وما نطلبه"، متابعا: "قرار الحكومة الإسرائيلية مهاجمة غزة من شأنه أن يؤدي إلى نهايتنا".واستأنفت إسرائيل قصفها على غزة بوقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.يأتي ذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم