https://sarabic.ae/20250325/إعلام-أول-اجتماع-أمريكي-سوري-يناقش-العقوبات-على-دمشق--1098938264.html
إعلام: أول اجتماع أمريكي سوري يناقش العقوبات على دمشق
إعلام: أول اجتماع أمريكي سوري يناقش العقوبات على دمشق
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولين أمريكيين كبارا التقوا مع وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني، لبحث العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T15:20+0000
2025-03-25T15:20+0000
2025-03-25T15:20+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "اجتمع كبار المسؤولين الأمريكيين مع وزير الخارجية السوري لمناقشة العقوبات، في أول اتصال مباشر رفيع المستوى في عهد ترامب".وفي الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط فورية لتغيير العقوبات المفروضة على سوريا، لكنها تقوم بتقييم الوضع هناك لتحديد السياسة المستقبلية تجاه دمشق.وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.
https://sarabic.ae/20250325/سوريا-التصعيد-الإسرائيلي-جزء-من-سلسلة-انتهاكات-بدأت-بتوغل--في-محافظتي-القنيطرة-ودرعا-1098937863.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: أول اجتماع أمريكي سوري يناقش العقوبات على دمشق
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولين أمريكيين كبارا التقوا مع وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة، أسعد الشيباني، لبحث العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أنه هذا يعد أول اتصال رفيع المستوى في ظل رئاسة دونالد ترامب.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "اجتمع كبار المسؤولين الأمريكيين مع وزير الخارجية السوري لمناقشة العقوبات، في أول اتصال مباشر رفيع المستوى في عهد ترامب".
وتابع المقال: "الولايات المتحدة قدمت لسوريا قائمة شروط مقابل تخفيف بعض العقوبات".
وفي الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط فورية لتغيير العقوبات المفروضة على سوريا، لكنها تقوم بتقييم الوضع هناك لتحديد السياسة المستقبلية تجاه دمشق.
وفي وقت سابق، أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، بأن دول الاتحاد وافقت على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والبنوك.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.