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https://sarabic.ae/20250325/البرلمان-العربي-يعلق-على-إنشاء-إسرائيل-وكالة-لتهجير-الفلسطينيين-من-غزة-1098925864.html
البرلمان العربي يعلق على إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة
البرلمان العربي يعلق على إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة
سبوتنيك عربي
علق البرلمان العربي على تحركات إسرائيلية لشرعنة 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى إعلانها إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T10:44+0000
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وأكد البرلمان العربي إدانته لتلك الإجراءات الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الثلاثاء.وأصدر محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان، بيانا بهذا الشأن، اعتبر فيه أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين.وقال اليماحي إن البرلمان العربي يرفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أي صورة لتهجير الفلسطينيين تمثل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، كما تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها "تنظر بخطورة بالغة لمصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على إنشاء إدارة عسكرية لتسهيل تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة تحت شعار الانتقال الطوعي لمن يرغب من السكان".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250324/إدارة-عسكرية-لتهجير-الفلسطينيين-طوعا-من-غزة-ما-تداعيات-وخطورة-هذه-الخطوة؟-1098914591.html
https://sarabic.ae/20250324/مصر-تؤكد-موقفها-الرافض-لتهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1098890913.html
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غزة, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
غزة, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

البرلمان العربي يعلق على إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة

10:44 GMT 25.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorقطاغ غزة
قطاغ غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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علق البرلمان العربي على تحركات إسرائيلية لشرعنة 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى إعلانها إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة.
وأكد البرلمان العربي إدانته لتلك الإجراءات الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الثلاثاء.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
إدارة عسكرية لتهجير الفلسطينيين طوعا من غزة.. ما تداعيات وخطورة هذه الخطوة؟
أمس, 17:55 GMT
وأصدر محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان، بيانا بهذا الشأن، اعتبر فيه أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين.
وقال اليماحي إن البرلمان العربي يرفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أي صورة لتهجير الفلسطينيين تمثل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، كما تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
مصر تؤكد موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
أمس, 03:14 GMT
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها "تنظر بخطورة بالغة لمصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على إنشاء إدارة عسكرية لتسهيل تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة تحت شعار الانتقال الطوعي لمن يرغب من السكان".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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