https://sarabic.ae/20250325/البرلمان-العربي-يعلق-على-إنشاء-إسرائيل-وكالة-لتهجير-الفلسطينيين-من-غزة-1098925864.html

البرلمان العربي يعلق على إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة

البرلمان العربي يعلق على إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة

سبوتنيك عربي

علق البرلمان العربي على تحركات إسرائيلية لشرعنة 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى إعلانها إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة. 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T10:44+0000

2025-03-25T10:44+0000

2025-03-25T10:44+0000

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وأكد البرلمان العربي إدانته لتلك الإجراءات الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية، اليوم الثلاثاء.وأصدر محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان، بيانا بهذا الشأن، اعتبر فيه أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين.وقال اليماحي إن البرلمان العربي يرفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أي صورة لتهجير الفلسطينيين تمثل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، كما تعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها "تنظر بخطورة بالغة لمصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على إنشاء إدارة عسكرية لتسهيل تهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة تحت شعار الانتقال الطوعي لمن يرغب من السكان".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

https://sarabic.ae/20250324/إدارة-عسكرية-لتهجير-الفلسطينيين-طوعا-من-غزة-ما-تداعيات-وخطورة-هذه-الخطوة؟-1098914591.html

https://sarabic.ae/20250324/مصر-تؤكد-موقفها-الرافض-لتهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1098890913.html

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