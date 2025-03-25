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بيارق النصر
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ملفات ساخنة
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نبض افريقيا
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خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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مساحة حرة
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20250325/مئات-المسيرات-الصينية-تضيء-أجواء-ملعب-تصفيات-مونديال-2026-1098934747.html
مئات المسيرات الصينية تضيء أجواء ملعب تصفيات مونديال 2026
مئات المسيرات الصينية تضيء أجواء ملعب تصفيات مونديال 2026
سبوتنيك عربي
أبهرت مدينة هانغتشو الصينية عشاق كرة القدم بعرض ضوئي مذهل باستخدام الطائرات المسيرة فوق أجواء ملعب المباراة التي جمعت بين منتخبي الصين وأستراليا، ضمن تصفيات... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T13:50+0000
2025-03-25T13:50+0000
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ويظهر في الفيديو مئات الطائرات المسيرة المتزامنة والمنسقة لتشكل صورة كرة قدم، وملعب كرة قدم، وقمصان كرة قدم، وصورا ظلية للاعبين.وفاز المنتخب الأسترالي على المنتخب الصيني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.لإنقاذ الأرواح.. طائرة إسعاف جوي تهبط في قلب الحرم المكي.. فيديوكيف تضع 3 بقرات في سيارة صغيرة؟ ... فيديو
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نادي الفيديو

مئات المسيرات الصينية تضيء أجواء ملعب تصفيات مونديال 2026

13:50 GMT 25.03.2025
© Photo / Xعرض ضوئي مذهل لطائرات مسيرة في الصين خلال تصفيات كأس العالم 2026
عرض ضوئي مذهل لطائرات مسيرة في الصين خلال تصفيات كأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Photo / X
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أبهرت مدينة هانغتشو الصينية عشاق كرة القدم بعرض ضوئي مذهل باستخدام الطائرات المسيرة فوق أجواء ملعب المباراة التي جمعت بين منتخبي الصين وأستراليا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
ويظهر في الفيديو مئات الطائرات المسيرة المتزامنة والمنسقة لتشكل صورة كرة قدم، وملعب كرة قدم، وقمصان كرة قدم، وصورا ظلية للاعبين.
وفاز المنتخب الأسترالي على المنتخب الصيني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
لإنقاذ الأرواح.. طائرة إسعاف جوي تهبط في قلب الحرم المكي.. فيديو
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