https://sarabic.ae/20250325/مئات-المسيرات-الصينية-تضيء-أجواء-ملعب-تصفيات-مونديال-2026-1098934747.html
مئات المسيرات الصينية تضيء أجواء ملعب تصفيات مونديال 2026
مئات المسيرات الصينية تضيء أجواء ملعب تصفيات مونديال 2026
سبوتنيك عربي
أبهرت مدينة هانغتشو الصينية عشاق كرة القدم بعرض ضوئي مذهل باستخدام الطائرات المسيرة فوق أجواء ملعب المباراة التي جمعت بين منتخبي الصين وأستراليا، ضمن تصفيات... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T13:50+0000
2025-03-25T13:50+0000
2025-03-25T13:50+0000
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ويظهر في الفيديو مئات الطائرات المسيرة المتزامنة والمنسقة لتشكل صورة كرة قدم، وملعب كرة قدم، وقمصان كرة قدم، وصورا ظلية للاعبين.وفاز المنتخب الأسترالي على المنتخب الصيني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.لإنقاذ الأرواح.. طائرة إسعاف جوي تهبط في قلب الحرم المكي.. فيديوكيف تضع 3 بقرات في سيارة صغيرة؟ ... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مئات المسيرات الصينية تضيء أجواء ملعب تصفيات مونديال 2026
أبهرت مدينة هانغتشو الصينية عشاق كرة القدم بعرض ضوئي مذهل باستخدام الطائرات المسيرة فوق أجواء ملعب المباراة التي جمعت بين منتخبي الصين وأستراليا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
ويظهر في الفيديو مئات الطائرات المسيرة المتزامنة والمنسقة لتشكل صورة كرة قدم، وملعب كرة قدم، وقمصان كرة قدم، وصورا ظلية للاعبين.
وفاز المنتخب الأسترالي على المنتخب الصيني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.