https://sarabic.ae/20250326/الأمين-العام-للحكومة-التشادية-يشيد-بالدور-الإعلامي-الكبير-المهني-لـوكالة-سبوتنيك-1098973237.html

الأمين العام للحكومة التشادية يشيد بالدور الإعلامي الكبير المهني لـ"وكالة سبوتنيك"

الأمين العام للحكومة التشادية يشيد بالدور الإعلامي الكبير المهني لـ"وكالة سبوتنيك"

سبوتنيك عربي

أشاد الوزير صالح برمة، الأمين العام للحكومة التشادية، بالدور الإعلامي الذي تقوم به "وكالة سبوتنيك"، والمهنية التي تتمتع بها. 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T13:40+0000

2025-03-26T13:40+0000

2025-03-26T13:40+0000

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وتابع: "وكالة سبوتنيك" تقدم محاور جيدة وأساسيات جيدة على المستوى الإعلامي، كما نتطلع في أفريقيا أن يكون الإعلام الروسي قريب منها بشكل أكبر، خاصة أن الأفارقة اليوم يحبون الوجود الروسي بشكل كبير".وفي حواره مع "الوكالة، قال برمة إن مستقبل العلاقة بين بلاده وروسيا واعد، خاصة مع إمكانية استفادة تشاد من الخبرات الروسية في قطاعات عدة متقدمة.وأضاف أن الجانب التشادي يرى في علاقته مع روسيا فائدة مهمة للبلاد، خاصة في ظل حرص موسكو على الاستفادة المتبادلة في علاقتها مع الدول، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وتحدث الوزير عن تطورات المشهد في بلاده، وأهم التحديات التي تواجه الدولة والمنطقة بشكل عام، مشددا على أهمية التخلص من بقايا الاستعمار الفرنسي في المنطقة.وفي إشارة إلى أبرز التحديات التي تواجه بلاده، قال الوزير:"هناك تحديات في منطقتنا تتمثل في ثلاثة محاور، الأول منها يرتبط بقايا عوائق الاستعمار التي تيعق تطلعات شعوبنا وهي محور أساسي في عدم تطور البلدان الأفريقية، ثانيا التحديات المتعلقة بالجماعات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة "بوكو حرام"، ( المحظورة في روسيا) وأذكر أن بوكو حرام تأتي من دول خارجية، وهي لا تمثل أي مخاوف لنا في الوقت الراهن. أما التحدي الثالث يتعلق بمعركة الاستقلال الاقتصادي والتي تحتاج لاستثمار مواردنا بذكار والعمل والوعي بجهد كبير، ونحن نسعى للنصر في كافة القطاعات بتجاوز كل هذه التحديات".

https://sarabic.ae/20250326/الأمين-العام-لحكومة-تشاد-لـسبوتنيكعلاقتنا-بروسيا-هي-الأفضل-ونرغب-في-تطويرها-بشكل-شامل-بأسرع-وقت-1098972279.html

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