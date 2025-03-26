https://sarabic.ae/20250326/الأمين-العام-لحكومة-تشاد-لـسبوتنيكعلاقتنا-بروسيا-هي-الأفضل-ونرغب-في-تطويرها-بشكل-شامل-بأسرع-وقت-1098972279.html

الأمين العام لحكومة تشاد لـ"سبوتنيك":علاقتنا بروسيا هي الأفضل ونرغب في تطويرها بشكل شامل بأسرع وقت

الأمين العام لحكومة تشاد لـ"سبوتنيك":علاقتنا بروسيا هي الأفضل ونرغب في تطويرها بشكل شامل بأسرع وقت

سبوتنيك عربي

قال الوزير صالح برمة، الأمين العام للحكومة التشادية، إن مستقبل العلاقة بين بلاده وروسيا واعد، خاصة مع إمكانية استفادة تشاد من الخبرات الروسية في قطاعات عدة... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T13:15+0000

2025-03-26T13:15+0000

2025-03-26T13:15+0000

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وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن الجانب التشادي يرى في علاقته مع روسيا فائدة مهمة للبلاد، خاصة في ظل حرص موسكو على الاستفادة المتبادلة في علاقتها مع الدول، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وتحدث الوزير عن تطورات المشهد في بلاده، وأهم التحديات التي تواجه الدولة والمنطقة بشكل عام، مشددًا على أهمية التخلص من بقايا الاستعمار الفرنسي في المنطقة... إلى نص الحوار.بداية معالي الوزير كيف ترون التصريحات من الجانب السوداني بشأن أن بعض المناطق في تشاد باتت أهدافا مشروعة؟في الحقيقة نحن نأسف لصدور مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، والتي لا تعبر بأي حال من الأحوال عن المواقف الرسمية، ولا تستند إلى حقائق، كما تجانب الأعراف للعلاقات الدولية بين الدول، كما أننا نؤمن أن العلاقات تبنى بين الدول على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .هل هناك تحركات من أي دول عربية في الوقت الراهن للحد من التصعيد بين السودان وتشاد؟أذكر أنه، في الأسبوع المنصرم، زار وفد من المملكة العربية السعودية لتشاد، في إطار مساعي المملكة لوقف الحرب الدائرة في السودان، ونحن نؤمن أن الحوار والسلام هو الطريق الأفصل، كما نؤكد أن تشاد ليست طرفا في الصراع الدائر في السودان ونتمنى أن يعمالسلام في بلادهم دون أن نتدخل في شؤونهم.بشأن اللاجئين السودانيين المقيمين في تشاد... هل هناك أي تداعيات لوجودهم؟هنا أقول إن المقيمين في تشاد هم أخواننا في الدين والنسب، وهم بين أهلهم وذويهم لقد فتحت تشاد أبوابها لهم واستقبلتهم في أصعب الظروف، انطلاقا من الروابط التاريخية والدينية الممتدة بين بلدينا، غير أن المؤسف ما نسمعه بين الحين والآخر من بعض الذينيفقدون التوازن هو المؤسف.نحن كشعب تشادي وحكومة تشادية بشكل عام ننظر لأخوتنا السودانيين بأنهم أخوة ونميز بين من يستحق الاحترام ومن اختيار الاساءة لنا، وترياخنا معروف للجميع منذ القدم، حينما سعت إحدى الدول في السابق للسيطرة على جزء من أراضينا ورأت الرد حينها.نحن ججاهزون إن أرادوا الحرب، وإن أرادوا السلم فنحن نميل للسم، لكن لا نصمت على التجاوز بحق البلد وكرامتها وكرامة شعبها.ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد التصريحات من الجانب السوداني؟فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية...ما هي أوجه التنسيق الحالي مع دول الجوار لمواجهة الجماعات الإرهابية؟هناك تحديات في منطقتنا تتمثل في ثلاثة محاور، الأول منها يرتبط بقايا عوائق الاستعمار التي تيعق تطلعات شعوبنا وهي محور أساسي في عدم تطور البلدان الأفريقية، ثانيا التحديات المتعلقة بالجماعات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة "بوكو حرام"، ( المحظورة في روسيا) وأذكر أن بوكو حرام تأتي من دول خارجية، وهي لا تمثل أي مخاوف لنا في الوقت الراهن. أما التحدي الثالث يتعلق بمعركة الاستقلال الاقتصادي والتي تحتاج لاستثمار مواردنا بذكار والعمل والوعي بجهد كبير، ونحن نسعى للنصر في كافة القطاعات بتجاوز كل هذه التحديات.ما أهم الملفات التي تعمل عليها الحكومة الجديدة في تشاد في الوقت الراهن؟يعد ملف البنية التحتية ذات أولوية في الوقت الراهن، خاصة بعد الانتقال من الوضع الانتقالي إلى الوضع الدستوري بعد الانتخابات، نحن الآن نعمل على تهيئة البنية التحيتة بالشكل الأمثل، ونتطلع للمستقبل بسرعة، ونعمل على إصلاح وتقديم الأفضل في العديد من القطاعات، سواء كانت التعليم والصحة والاقتصاد، وكافة القطاعات الأخرى.كيف ترون العلاقات الروسية مستقبل العلاقات التشادية الروسية؟كما هو معروف أن الإنسان أو الدول دائما تتطلع للأفضل، ونحن نرى أنه من الأفضل للحكومة التشادية أن تكون لها علاقات وطيدة، مع روسيا كدولى عظمى، ونطلع أن تكون العلاقات الدبلوماسية مع روسيا قائمة على الاحترام المتبادل، لنستفيد من الخبرات الروسية في كافة القطاعات، وأنا شخصيا أتمنى أن تكون العلاقات مع روسيا جيدة بشكل كبير، خاصة أن روسيا تقيم علاقتها مع الدول على أساس الاستفادة المبتادلة، وأنا أفضل العلاقات مع روسيا على العلاقات مع أوروبا.كيف تقيمون العلاقات بين تشاد والقاهرة ومستقبلها بين البلدين؟العلاقات مع القاهرة جيدة بدرجة كبيرة، ونحن نسعى للاستفادة من الزراعة المصرية والتعليم المصري، وكذلك في مجال التعليم، لدينا الكثير من الطلبة يتعلمون في مصر، كما يقول العالم ونحن ايضا "مصر أم الدنيا، وكذلك أم تشاد"، نحن ننظر لها بتقدير كبير، خاصة أنناتتلمذنا على يد الأساتذة من مصر في الفقه والرياضيات والتاريخ، كما أن أساتذة الأزهر يأتون إلى تشاد ويقومون بالتدريس هنا سنويا، وهو ما يؤكد أننا مع مصر كجسد واحد، رغم الحدود التي تفصلنا.ما التحديات التي تواجه الإقليم لديكم وانعكاساتها أيضا على دول شمال أفريقيا؟أقول أنه رغم علاقتنا الطيبة مع دول شمال أفريقيا، لكن علاقتنا وطيدة بشكل أكبر مع القاهرة، نحن لدينا انتماء أكبر مع مصر، التي تنعم بالأمن والاستقرار والتنمية في الوقت الراهن، كما أننا نعمل في إطار منظمة الاتحاد الأفريقي، لكن أذكر أن أبرز التحديات الآن تتمثل في بقايا الاستعمار الفرنسي، التحدي الآخر هو الإرهاب الذي يواجه المنطقة في الوقت الراهن.أجرى المقابلة/ محمد حميدة

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