https://sarabic.ae/20250119/مسؤولون-وخبراء-تشاد-تعزز-علاقتها-بالدول-الداعمة-لها-ومن-بينها-روسيا-1096937251.html

مسؤولون وخبراء: تشاد تعزز علاقتها بالدول الداعمة لها ومن بينها روسيا

مسؤولون وخبراء: تشاد تعزز علاقتها بالدول الداعمة لها ومن بينها روسيا

سبوتنيك عربي

يترقب الشارع التشادي الانتقال للمرحلة الدستورية بشكل كامل، بعد الاعتماد النهائي لنتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت ديسمبر/ كانون الأول 2024. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T13:25+0000

2025-01-19T13:25+0000

2025-01-19T13:25+0000

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رغم الخطوات الدستورية التي اتخذتها الدولة، والتي تهدف للحفاظ على استقرارها وسيادتها، يرى خبراء أن محاولات تشويش قائمة بشأن نتائج الانتخابات، "تتباين الرؤى حول الجهات التي تقف خلفها"، في الوقت الذي يرتقب الشارع الفصل في الطعون المقدمة من أحزاب المعارضة.من المرتقب أن يعلن "المجلس الدستوري" التشادي في 25 من يناير/كانون الثاني عن النتائج النهائية للانتخابات بعد النظر في صحة الطعون من عدمها.مشاركة واسعةفي الإطار قال مستشار رئيس الجمهورية السابق، الوزير حسين مسار، إن الانتخابات البرلمانية جرت في ظروف ملائمة بمشاركة واسعة من الأحزاب السياسية، فيما أظهرت النتائج الأولية تقدم الحزب الحاكم، كما حصلت بعض الأحزاب السياسية الأخرى على بعض المقاعد الهامة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الفرصة أتيحت للأحزاب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بفرص متساوية، فيما ينظر المجلس الدستوري في الطعون المقدمة في الوقت الراهن، ويعلن النتائج النهائية للانتخابات والطعون.وأشار إلى أن جميع فئات الشعب التشادي تؤيد القرار بشأن خروج القوات الفرنسية من القواعد التي كانت تتواجد فيها.دعم دوليونوه إلى أن العديد من الدول أبدت استعدادها لدعم استقرار وسيادة شاد من بينها مصر، التي تربطها بها علاقة قوية، في حين أن تشاد منفتحة على الجميع من أجل بناء علاقة "رابح- رابح".في الإطار قالت البرلمانية المنتخبة حديثا، زينب بشير موسي، إن أي محاولات للتشويش "حال رصدها" تؤثر على الوضع السياسي.وتابعت: "لا يخفى على متابع دور مجموعة دول وسط إفريقيا، ومصر والخليج وروسيا وبعض الدول الأخرى"، مشددة على أنه دون دعم هذه الدول، كانت تشاد ستواجه صعوبة، كبيرة.مواقف داخليةفي الإطار، قال محمد فاضل الخبير السياسي التشادي، إن عمليات التشويش تتعلق بمواقف داخلية، خاصة أن بعض الأحزاب ترى أنه لم تتح له الفرصة بشكل متساو كما للحزب الحاكم، وأن هناك بعض المخالفات.ولفت إلى أن الدور المصري في مساندة تشاد كان فاعلا خلال الفترة السابقة، وأن مستقبل العلاقة بين البلدين يعززه الدور التاريخي لمصر ووقوفها إلى جانب تشاد.تقدم الحزب الحاكم في الانتخاباتوحصل الحزب الحاكم في تشاد على 124 مقعداً من أصل 188 في الجمعية الوطنية "البرلمان"، فيما بلغت نسبة مشاركة الناخبين في التصويت 51.56 في المئة.وقالت الهيئة المعنية بالانتخابات في تشاد إن حزب الرئيس محمد إدريس ديبي (الحركة الوطنية للإنقاذ)، فاز بثلثي المقاعد في الانتخابات التشريعية، التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، غير أن النتائج المعلنة هي أولية لحين الفصل في الطعون المقدمة من أحزاب المعارضة.وفق نواب من الحزب الحاكم، فإن الرؤية الجديدة التي تنتهجها تشاد تقوم على معالجة العديد من الملفات الداخلية، بما فيها تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس، وجودة العديد من القطاعات، منها الصحة والتعليم والأمن، وغيرها من الجوانب الحياتية.وشهدت الانتخابات البرلمانية في تشاد التي أجريت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2024، متغيرات جديدة، في ظل سياسة خارجية جديدة أسس لها الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.وبدأت عمليات فرز أصوات الناخبين بعد يوم من التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية في البلاد، بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، بعد أكثر من عقد لم تشهد فيه البلاد انتخابات برلمانية.واستقبل 26 ألفا و617 مركز اقتراع، أكثر من 4 ملايين ناخب مسجل من أصل 8 ملايين يحق لهم التصويت (وفق النسبة التي أعلنتها هيئة الانتخابات)، بالإضافة إلى نحو مائة مراقب أجنبي وممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات التشادية.

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