مسؤولون وخبراء: تشاد تعزز علاقتها بالدول الداعمة لها ومن بينها روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
13:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة رغم بدء اتفاق الهدنة.. بن جفير يعلن استقالته من حكومة نتنياهو
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250119/مسؤولون-وخبراء-تشاد-تعزز-علاقتها-بالدول-الداعمة-لها-ومن-بينها-روسيا-1096937251.html
مسؤولون وخبراء: تشاد تعزز علاقتها بالدول الداعمة لها ومن بينها روسيا
مسؤولون وخبراء: تشاد تعزز علاقتها بالدول الداعمة لها ومن بينها روسيا
سبوتنيك عربي
يترقب الشارع التشادي الانتقال للمرحلة الدستورية بشكل كامل، بعد الاعتماد النهائي لنتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت ديسمبر/ كانون الأول 2024. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T13:25+0000
2025-01-19T13:25+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار تشاد
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار سوريا اليوم
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096324136_0:181:2996:1866_1920x0_80_0_0_af53b1e744f928d2d9216c533a7531bd.jpg
رغم الخطوات الدستورية التي اتخذتها الدولة، والتي تهدف للحفاظ على استقرارها وسيادتها، يرى خبراء أن محاولات تشويش قائمة بشأن نتائج الانتخابات، "تتباين الرؤى حول الجهات التي تقف خلفها"، في الوقت الذي يرتقب الشارع الفصل في الطعون المقدمة من أحزاب المعارضة.من المرتقب أن يعلن "المجلس الدستوري" التشادي في 25 من يناير/كانون الثاني عن النتائج النهائية للانتخابات بعد النظر في صحة الطعون من عدمها.مشاركة واسعةفي الإطار قال مستشار رئيس الجمهورية السابق، الوزير حسين مسار، إن الانتخابات البرلمانية جرت في ظروف ملائمة بمشاركة واسعة من الأحزاب السياسية، فيما أظهرت النتائج الأولية تقدم الحزب الحاكم، كما حصلت بعض الأحزاب السياسية الأخرى على بعض المقاعد الهامة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الفرصة أتيحت للأحزاب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بفرص متساوية، فيما ينظر المجلس الدستوري في الطعون المقدمة في الوقت الراهن، ويعلن النتائج النهائية للانتخابات والطعون.وأشار إلى أن جميع فئات الشعب التشادي تؤيد القرار بشأن خروج القوات الفرنسية من القواعد التي كانت تتواجد فيها.دعم دوليونوه إلى أن العديد من الدول أبدت استعدادها لدعم استقرار وسيادة شاد من بينها مصر، التي تربطها بها علاقة قوية، في حين أن تشاد منفتحة على الجميع من أجل بناء علاقة "رابح- رابح".في الإطار قالت البرلمانية المنتخبة حديثا، زينب بشير موسي، إن أي محاولات للتشويش "حال رصدها" تؤثر على الوضع السياسي.وتابعت: "لا يخفى على متابع دور مجموعة دول وسط إفريقيا، ومصر والخليج وروسيا وبعض الدول الأخرى"، مشددة على أنه دون دعم هذه الدول، كانت تشاد ستواجه صعوبة، كبيرة.مواقف داخليةفي الإطار، قال محمد فاضل الخبير السياسي التشادي، إن عمليات التشويش تتعلق بمواقف داخلية، خاصة أن بعض الأحزاب ترى أنه لم تتح له الفرصة بشكل متساو كما للحزب الحاكم، وأن هناك بعض المخالفات.ولفت إلى أن الدور المصري في مساندة تشاد كان فاعلا خلال الفترة السابقة، وأن مستقبل العلاقة بين البلدين يعززه الدور التاريخي لمصر ووقوفها إلى جانب تشاد.تقدم الحزب الحاكم في الانتخاباتوحصل الحزب الحاكم في تشاد على 124 مقعداً من أصل 188 في الجمعية الوطنية "البرلمان"، فيما بلغت نسبة مشاركة الناخبين في التصويت 51.56 في المئة.وقالت الهيئة المعنية بالانتخابات في تشاد إن حزب الرئيس محمد إدريس ديبي (الحركة الوطنية للإنقاذ)، فاز بثلثي المقاعد في الانتخابات التشريعية، التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، غير أن النتائج المعلنة هي أولية لحين الفصل في الطعون المقدمة من أحزاب المعارضة.وفق نواب من الحزب الحاكم، فإن الرؤية الجديدة التي تنتهجها تشاد تقوم على معالجة العديد من الملفات الداخلية، بما فيها تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس، وجودة العديد من القطاعات، منها الصحة والتعليم والأمن، وغيرها من الجوانب الحياتية.وشهدت الانتخابات البرلمانية في تشاد التي أجريت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2024، متغيرات جديدة، في ظل سياسة خارجية جديدة أسس لها الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.وبدأت عمليات فرز أصوات الناخبين بعد يوم من التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية في البلاد، بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، بعد أكثر من عقد لم تشهد فيه البلاد انتخابات برلمانية.واستقبل 26 ألفا و617 مركز اقتراع، أكثر من 4 ملايين ناخب مسجل من أصل 8 ملايين يحق لهم التصويت (وفق النسبة التي أعلنتها هيئة الانتخابات)، بالإضافة إلى نحو مائة مراقب أجنبي وممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات التشادية.
https://sarabic.ae/20250115/نواب-البرلمان-الجديد-في-تشاد-يوضحون-لـسبوتنيك-أهم-الملفات-على-طاولة-المجلس-1096816231.html
https://sarabic.ae/20250113/1096760107.html
https://sarabic.ae/20250109/تفاصيل-هامة-حول-الهجوم-على-قصر-الرئاسة-في-تشاد-من-يقف-وراء-محاولة-زعزعة-الاستقرار-1096634849.html
https://sarabic.ae/20250111/الجيش-الفرنسي-يغادر-قاعدة-أبشة-العسكرية-في-تشاد--1096685085.html
أخبار تشاد
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096324136_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_8156f4013f7d2191795ec3e165e61426.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار تشاد, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار سوريا اليوم, أخبار المغرب اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار تشاد, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار سوريا اليوم, أخبار المغرب اليوم

مسؤولون وخبراء: تشاد تعزز علاقتها بالدول الداعمة لها ومن بينها روسيا

13:25 GMT 19.01.2025
© AP Photo / Moutaالانتخابات تشاد
الانتخابات تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Mouta
تابعنا عبر
حصري
يترقب الشارع التشادي الانتقال للمرحلة الدستورية بشكل كامل، بعد الاعتماد النهائي لنتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت ديسمبر/ كانون الأول 2024.
رغم الخطوات الدستورية التي اتخذتها الدولة، والتي تهدف للحفاظ على استقرارها وسيادتها، يرى خبراء أن محاولات تشويش قائمة بشأن نتائج الانتخابات، "تتباين الرؤى حول الجهات التي تقف خلفها"، في الوقت الذي يرتقب الشارع الفصل في الطعون المقدمة من أحزاب المعارضة.
من المرتقب أن يعلن "المجلس الدستوري" التشادي في 25 من يناير/كانون الثاني عن النتائج النهائية للانتخابات بعد النظر في صحة الطعون من عدمها.
الانتخابات تشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
نواب البرلمان الجديد في تشاد يوضحون لـ"سبوتنيك" أهم الملفات على طاولة "المجلس"
15 يناير, 15:55 GMT

مشاركة واسعة

في الإطار قال مستشار رئيس الجمهورية السابق، الوزير حسين مسار، إن الانتخابات البرلمانية جرت في ظروف ملائمة بمشاركة واسعة من الأحزاب السياسية، فيما أظهرت النتائج الأولية تقدم الحزب الحاكم، كما حصلت بعض الأحزاب السياسية الأخرى على بعض المقاعد الهامة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الفرصة أتيحت للأحزاب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية بفرص متساوية، فيما ينظر المجلس الدستوري في الطعون المقدمة في الوقت الراهن، ويعلن النتائج النهائية للانتخابات والطعون.

ولفت إلى أن "صفحة فرنسا طويت من تشاد، وتغادر قواتها بنهاية الشهر الجاري، ومن الطبيعي أنها تعودت أن تكون في تشاد طيلة السنوات الماضية، ما يعزز النوايا والطموحات الخاصة بها في تشاد، لكن الشعب التشادي قادر على تحطيم هذه النوايا".

وأشار إلى أن جميع فئات الشعب التشادي تؤيد القرار بشأن خروج القوات الفرنسية من القواعد التي كانت تتواجد فيها.

دعم دولي

ونوه إلى أن العديد من الدول أبدت استعدادها لدعم استقرار وسيادة شاد من بينها مصر، التي تربطها بها علاقة قوية، في حين أن تشاد منفتحة على الجميع من أجل بناء علاقة "رابح- رابح".
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
13 يناير, 18:32 GMT
في الإطار قالت البرلمانية المنتخبة حديثا، زينب بشير موسي، إن أي محاولات للتشويش "حال رصدها" تؤثر على الوضع السياسي.

وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن جميع الدول الصديقة التي أكدت دعمها لتشاد لتجاوز المرحلة، وكان لدعمها المعنوي والمادي أثر واضح في المشهد السياسي الوطني.

وتابعت: "لا يخفى على متابع دور مجموعة دول وسط إفريقيا، ومصر والخليج وروسيا وبعض الدول الأخرى"، مشددة على أنه دون دعم هذه الدول، كانت تشاد ستواجه صعوبة، كبيرة.

مواقف داخلية

في الإطار، قال محمد فاضل الخبير السياسي التشادي، إن عمليات التشويش تتعلق بمواقف داخلية، خاصة أن بعض الأحزاب ترى أنه لم تتح له الفرصة بشكل متساو كما للحزب الحاكم، وأن هناك بعض المخالفات.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن العلاقات بين تشاد وروسيا بدأت في التوطيد بشكل كبير عما سبق، وأن العلاقات ستشهد تطورا هاما بين روسيا وعدد من الدول الأفريقية، وأن تشاد تتجه بشكل أكبر إلى روسيا بعد فك الارتباط الأمني مع فرنسا.

قوات نيجيرية وتشادية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
تفاصيل هامة حول الهجوم على قصر الرئاسة في تشاد... من يقف وراء محاولة "زعزعة الاستقرار"
9 يناير, 16:36 GMT
ولفت إلى أن الدور المصري في مساندة تشاد كان فاعلا خلال الفترة السابقة، وأن مستقبل العلاقة بين البلدين يعززه الدور التاريخي لمصر ووقوفها إلى جانب تشاد.

تقدم الحزب الحاكم في الانتخابات

وحصل الحزب الحاكم في تشاد على 124 مقعداً من أصل 188 في الجمعية الوطنية "البرلمان"، فيما بلغت نسبة مشاركة الناخبين في التصويت 51.56 في المئة.
وقالت الهيئة المعنية بالانتخابات في تشاد إن حزب الرئيس محمد إدريس ديبي (الحركة الوطنية للإنقاذ)، فاز بثلثي المقاعد في الانتخابات التشريعية، التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، غير أن النتائج المعلنة هي أولية لحين الفصل في الطعون المقدمة من أحزاب المعارضة.
وفق نواب من الحزب الحاكم، فإن الرؤية الجديدة التي تنتهجها تشاد تقوم على معالجة العديد من الملفات الداخلية، بما فيها تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس، وجودة العديد من القطاعات، منها الصحة والتعليم والأمن، وغيرها من الجوانب الحياتية.
العلم الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
رسميا... الجيش الفرنسي يغادر قاعدة "أبشي" العسكرية في تشاد... صور
11 يناير, 13:33 GMT
وشهدت الانتخابات البرلمانية في تشاد التي أجريت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2024، متغيرات جديدة، في ظل سياسة خارجية جديدة أسس لها الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.
وبدأت عمليات فرز أصوات الناخبين بعد يوم من التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية في البلاد، بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، بعد أكثر من عقد لم تشهد فيه البلاد انتخابات برلمانية.
واستقبل 26 ألفا و617 مركز اقتراع، أكثر من 4 ملايين ناخب مسجل من أصل 8 ملايين يحق لهم التصويت (وفق النسبة التي أعلنتها هيئة الانتخابات)، بالإضافة إلى نحو مائة مراقب أجنبي وممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات التشادية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала