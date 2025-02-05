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انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
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أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
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الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبيرة: غزة والضفة تبادل هدايا بين ترامب ونتنياهو
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https://sarabic.ae/20250205/تقرير-أممي-يتوقع-فرار-مليون-سوداني-هذا-العام-1097507484.html
تقرير أممي يتوقع فرار مليون سوداني هذا العام
تقرير أممي يتوقع فرار مليون سوداني هذا العام
سبوتنيك عربي
توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يصل عدد اللاجئين السودانيين الفارين إلى الدول المجاورة إلى مليون شخص بنهاية العام الجاري، مع توقعات... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T14:42+0000
2025-02-05T14:42+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الأخبار
الجيش السوداني
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جاء ذلك في تقرير، نُشر الأربعاء، أشار إلى أن 3.3 مليون سوداني نزحوا منذ بداية النزاع المسلح في 15 أبريل/ نيسان 2023، بينما بدأ بعضهم بالعودة إلى البلاد، خاصة من مصر، بسبب استنفاد مدخراتهم وتراجع الدعم الإنساني، حسبما نقل موقع "سودان تربيون".أوضح التقرير أن خطة الاستجابة الإقليمية، التي تهدف إلى توفير المساعدة لـ5 ملايين شخص (بما في ذلك 880 ألفًا من مجتمعات الدول المضيفة)، تتطلب تمويلًا قدره 1.8 مليار دولار، كما لفت إلى أن دول الجوار كانت تستضيف نحو 800 ألف لاجئ سوداني قبل تصاعد الأزمة الحالية.أبرز التقرير أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل العنف الجنسي واستغلال الأطفال وتدمير مصادر العيش، تدفع آلاف المدنيين إلى الفرار. إلى جانب ذلك، تفاقمت الأوضاع بسبب شح الموارد الأساسية كالغذاء والخدمات الصحية، وتراجع فرص كسب العيش، وارتفاع التضخم في الدول المضيفة، ما زاد من مخاطر تعرض اللاجئين للاستغلال.وكشف التقرير عن لجوء الأسر النازحة إلى ممارسات خطرة لتأمين احتياجاتها، مثل بيع الممتلكات، وتقليل الوجبات الغذائية، وزواج القاصرات، وإجبار الأطفال على التسول أو العمل بدلًا من الذهاب إلى المدارس.أشار التقرير إلى أن العديد من الدول المضيفة (مثل إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان) تعد من الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، حيث تعاني من موجات جفاف متكررة أو فيضانات مدمرة، ما يفاقم أزمات اللاجئين.وحذر التقرير الأممي من أن ندرة الموارد قد تزيد التوترات بين النازحين والمجتمعات المضيفة، مما قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة. إلى جانب ذلك، انتشرت أمراض مثل الكوليرا والحصبة في مناطق استضافة اللاجئين، بينما تشكل الجماعات المسلحة تهديدًا أمنيًا في بعض المناطق.وفي وقت سابق، أ‌كد ‏الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أن "الضربات الجوية التي ينفذها تتوالى على قوات الدعم السريع في كل المحاور".وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "أحرز تقدما كبيرا في العاصمة الخرطوم وسيطر على حي الرميلة ومقر الإمدادات الطبية ودار صك العملة".وأعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم السودانية، أمس الثلاثاء، أن 44 مدنيا سقطوا قتلى وجرحى، في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف مستشفى النو بأم درمان.
https://sarabic.ae/20250204/السودان-مقتل-وإصابة-عشرات-المدنيين-في-قصف-لـالدعم-السريع-على-مستشفى-بأم-درمان-1097477053.html
https://sarabic.ae/20250204/خلال-الاجتماع-المرتقب-لمجلس-الأمن-والسلم-هل-يتفق-الأفارقة-على-عودة-السودان-لعضويته-في-الاتحاد؟-1097444740.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار, الجيش السوداني

تقرير أممي يتوقع فرار مليون سوداني هذا العام

14:42 GMT 05.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABفيضانات "النيل الأبيض" تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان
فيضانات النيل الأبيض تدمر مناطق كاملة وتزيد من الكارثة الإنسانية في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يصل عدد اللاجئين السودانيين الفارين إلى الدول المجاورة إلى مليون شخص بنهاية العام الجاري، مع توقعات بتدفق مليون آخر بحلول عام 2025.
جاء ذلك في تقرير، نُشر الأربعاء، أشار إلى أن 3.3 مليون سوداني نزحوا منذ بداية النزاع المسلح في 15 أبريل/ نيسان 2023، بينما بدأ بعضهم بالعودة إلى البلاد، خاصة من مصر، بسبب استنفاد مدخراتهم وتراجع الدعم الإنساني، حسبما نقل موقع "سودان تربيون".
أوضح التقرير أن خطة الاستجابة الإقليمية، التي تهدف إلى توفير المساعدة لـ5 ملايين شخص (بما في ذلك 880 ألفًا من مجتمعات الدول المضيفة)، تتطلب تمويلًا قدره 1.8 مليار دولار، كما لفت إلى أن دول الجوار كانت تستضيف نحو 800 ألف لاجئ سوداني قبل تصاعد الأزمة الحالية.
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
السودان.. مقتل وإصابة عشرات المدنيين في قصف لـ"الدعم السريع" على مستشفى بأم درمان
أمس, 17:39 GMT
أبرز التقرير أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل العنف الجنسي واستغلال الأطفال وتدمير مصادر العيش، تدفع آلاف المدنيين إلى الفرار. إلى جانب ذلك، تفاقمت الأوضاع بسبب شح الموارد الأساسية كالغذاء والخدمات الصحية، وتراجع فرص كسب العيش، وارتفاع التضخم في الدول المضيفة، ما زاد من مخاطر تعرض اللاجئين للاستغلال.
وكشف التقرير عن لجوء الأسر النازحة إلى ممارسات خطرة لتأمين احتياجاتها، مثل بيع الممتلكات، وتقليل الوجبات الغذائية، وزواج القاصرات، وإجبار الأطفال على التسول أو العمل بدلًا من الذهاب إلى المدارس.
أشار التقرير إلى أن العديد من الدول المضيفة (مثل إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان) تعد من الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، حيث تعاني من موجات جفاف متكررة أو فيضانات مدمرة، ما يفاقم أزمات اللاجئين.
الكوليرا في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
خلال الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن والسلم.. هل يتفق الأفارقة على عودة السودان لعضويته في الاتحاد؟
أمس, 05:09 GMT
وحذر التقرير الأممي من أن ندرة الموارد قد تزيد التوترات بين النازحين والمجتمعات المضيفة، مما قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة. إلى جانب ذلك، انتشرت أمراض مثل الكوليرا والحصبة في مناطق استضافة اللاجئين، بينما تشكل الجماعات المسلحة تهديدًا أمنيًا في بعض المناطق.
وفي وقت سابق، أ‌كد ‏الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أن "الضربات الجوية التي ينفذها تتوالى على قوات الدعم السريع في كل المحاور".
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إنه "أحرز تقدما كبيرا في العاصمة الخرطوم وسيطر على حي الرميلة ومقر الإمدادات الطبية ودار صك العملة".
وأعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم السودانية، أمس الثلاثاء، أن 44 مدنيا سقطوا قتلى وجرحى، في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف مستشفى النو بأم درمان.
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