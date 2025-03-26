https://sarabic.ae/20250326/الجيش-السوداني-يحرر-عددا-كبيرا-من-الأسرى-في-الخرطوم-1098976062.html

الجيش السوداني يحرر عددا كبيرا من الأسرى في الخرطوم

الجيش السوداني يحرر عددا كبيرا من الأسرى في الخرطوم

سبوتنيك عربي

أفادت حكومة ولاية الخرطوم السودانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش تمكن من تحرير عدد كبير من الأسرى، بينهم ضباط ومدنيون، بعد استعادته لمناطق واسعة في ولاية الخرطوم... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T14:47+0000

2025-03-26T14:47+0000

2025-03-26T14:47+0000

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ونقل موقع "المشهد السوداني" عن حكومة ولاية الخرطوم أن الأسرى المحررين في حالة صحية حرجة، وأنه يجري حصرهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.جاء ذلك في أعقاب إعلان متحدث القوات المسلحة السودانية، نبيل عبد الله علي، اليوم الأربعاء، سيطرة الجيش على آخر المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم، لافتًا إلى مطاردة العناصر المتبقية في العاصمة.وقال المتحدث في بيانات متتالية، إن الجيش السوداني تمكن من إحكام سيطرته على الجهة الغربية من جسر المنشية الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.وأضاف عبد الله أن القوات المسلحة استعادت السيطرة أيضاً على منطقة الباقير جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، كما سيطرت على معسكر طيبة التابع لـ"قوات الدعم السريع" في محلية جبل أولياء في ولاية الخرطوم.وأوضح أن الجيش السوداني يواصل مع القوات المساندة له التقدم في محور شرق الخرطوم، لافتاً إلى استعادته السيطرة على مقر اللواء الأول مشاة في الباقير، مشيرا إلى أنه كبد "قوات الدعم السريع": "خسائر كبيرة في المعدات والأرواح" في منطقة الباقير.ولفت إلى أن قوات الجيش السوداني استلمت معسكر قوات الدعم السريع بطيبة الحسناب بمحلية جبل أولياء وهو المعسكر الرئيسي لها بوسط البلاد وآخر معاقلها بالخرطوم.كما شدد متحدث الجيش السوداني على أن "ما تبقى من وجود مجرد جيوب هنا وهناك سيتم القضاء عليها عاجلا"، حسب تعبيره.يأتي ذلك مع أنباء تفيد بأن الجيش يمشط مطار الخرطوم الدولي للتأكد من طرد عناصر قوات الدعم السريع من المنطقة.ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية