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الجيش السوداني يحرر عددا كبيرا من الأسرى في الخرطوم
الجيش السوداني يحرر عددا كبيرا من الأسرى في الخرطوم
سبوتنيك عربي
أفادت حكومة ولاية الخرطوم السودانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش تمكن من تحرير عدد كبير من الأسرى، بينهم ضباط ومدنيون، بعد استعادته لمناطق واسعة في ولاية الخرطوم... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T14:47+0000
2025-03-26T14:47+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
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ونقل موقع "المشهد السوداني" عن حكومة ولاية الخرطوم أن الأسرى المحررين في حالة صحية حرجة، وأنه يجري حصرهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.جاء ذلك في أعقاب إعلان متحدث القوات المسلحة السودانية، نبيل عبد الله علي، اليوم الأربعاء، سيطرة الجيش على آخر المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم، لافتًا إلى مطاردة العناصر المتبقية في العاصمة.وقال المتحدث في بيانات متتالية، إن الجيش السوداني تمكن من إحكام سيطرته على الجهة الغربية من جسر المنشية الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.وأضاف عبد الله أن القوات المسلحة استعادت السيطرة أيضاً على منطقة الباقير جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، كما سيطرت على معسكر طيبة التابع لـ"قوات الدعم السريع" في محلية جبل أولياء في ولاية الخرطوم.وأوضح أن الجيش السوداني يواصل مع القوات المساندة له التقدم في محور شرق الخرطوم، لافتاً إلى استعادته السيطرة على مقر اللواء الأول مشاة في الباقير، مشيرا إلى أنه كبد "قوات الدعم السريع": "خسائر كبيرة في المعدات والأرواح" في منطقة الباقير.ولفت إلى أن قوات الجيش السوداني استلمت معسكر قوات الدعم السريع بطيبة الحسناب بمحلية جبل أولياء وهو المعسكر الرئيسي لها بوسط البلاد وآخر معاقلها بالخرطوم.كما شدد متحدث الجيش السوداني على أن "ما تبقى من وجود مجرد جيوب هنا وهناك سيتم القضاء عليها عاجلا"، حسب تعبيره.يأتي ذلك مع أنباء تفيد بأن الجيش يمشط مطار الخرطوم الدولي للتأكد من طرد عناصر قوات الدعم السريع من المنطقة.ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد.
https://sarabic.ae/20250324/هل-تعود-مصر-والسودان-للتفاوض-مع-إثيوبيا-بشأن-سد-النهضة-بعد-دعوة-آبي-أحمد؟--1098906230.html
https://sarabic.ae/20250321/السودان-قتلى-وجرحى-إثر-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-القصر-الجمهوري-في-الخرطوم-1098832837.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني يحرر عددا كبيرا من الأسرى في الخرطوم

14:47 GMT 26.03.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالسودان..عناصر من الجيش السوداني بعد دخول الخرطوم واسترداد مناطق من الدعم السريع
السودان..عناصر من الجيش السوداني بعد دخول الخرطوم واسترداد مناطق من الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أفادت حكومة ولاية الخرطوم السودانية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش تمكن من تحرير عدد كبير من الأسرى، بينهم ضباط ومدنيون، بعد استعادته لمناطق واسعة في ولاية الخرطوم من قبضة قوات "الدعم السريع".
ونقل موقع "المشهد السوداني" عن حكومة ولاية الخرطوم أن الأسرى المحررين في حالة صحية حرجة، وأنه يجري حصرهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
جاء ذلك في أعقاب إعلان متحدث القوات المسلحة السودانية، نبيل عبد الله علي، اليوم الأربعاء، سيطرة الجيش على آخر المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم، لافتًا إلى مطاردة العناصر المتبقية في العاصمة.
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وقال المتحدث في بيانات متتالية، إن الجيش السوداني تمكن من إحكام سيطرته على الجهة الغربية من جسر المنشية الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.
وأضاف عبد الله أن القوات المسلحة استعادت السيطرة أيضاً على منطقة الباقير جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، كما سيطرت على معسكر طيبة التابع لـ"قوات الدعم السريع" في محلية جبل أولياء في ولاية الخرطوم.
وأوضح أن الجيش السوداني يواصل مع القوات المساندة له التقدم في محور شرق الخرطوم، لافتاً إلى استعادته السيطرة على مقر اللواء الأول مشاة في الباقير، مشيرا إلى أنه كبد "قوات الدعم السريع": "خسائر كبيرة في المعدات والأرواح" في منطقة الباقير.
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ولفت إلى أن قوات الجيش السوداني استلمت معسكر قوات الدعم السريع بطيبة الحسناب بمحلية جبل أولياء وهو المعسكر الرئيسي لها بوسط البلاد وآخر معاقلها بالخرطوم.
كما شدد متحدث الجيش السوداني على أن "ما تبقى من وجود مجرد جيوب هنا وهناك سيتم القضاء عليها عاجلا"، حسب تعبيره.
يأتي ذلك مع أنباء تفيد بأن الجيش يمشط مطار الخرطوم الدولي للتأكد من طرد عناصر قوات الدعم السريع من المنطقة.
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد.
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