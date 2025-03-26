https://sarabic.ae/20250326/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-آخر-معاقل-قوات-الدعم-السريع-في-الخرطوم-1098962771.html
الجيش السوداني يعلن السيطرة على آخر معاقل "قوات الدعم السريع" في الخرطوم
الجيش السوداني يعلن السيطرة على آخر معاقل "قوات الدعم السريع" في الخرطوم
سبوتنيك عربي
أعلن متحدث القوات المسلحة السودانية، نبيل عبد الله علي، اليوم الأربعاء، سيطرة الجيش على آخر المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم، لافتًا إلى مطاردة... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T10:28+0000
2025-03-26T10:28+0000
2025-03-26T10:28+0000
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وقال المتحدث في بيانات متتالية، إن الجيش السوداني تمكن من إحكام سيطرته على الجهة الغربية من جسر المنشية الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.وأضاف عبد الله أن القوات المسلحة استعادت السيطرة أيضاً على منطقة الباقير جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، كما سيطرت على معسكر طيبة التابع لـ"قوات الدعم السريع" في محلية جبل أولياء في ولاية الخرطوم.وأوضح أن الجيش السوداني يواصل مع القوات المساندة له التقدم في محور شرق الخرطوم، لافتاً إلى استعادته السيطرة على مقر اللواء الأول مشاة في الباقير.وأشار الجيش إلى أنه كبد "قوات الدعم السريع": "خسائر كبيرة في المعدات والأرواح" في منطقة الباقير.ولفت إلى أن قوات الجيش السوداني استلمت معسكر قوات الدعم السريع بطيبة الحسناب بمحلية جبل أولياء وهو المعسكر الرئيسي لها بوسط البلاد وآخر معاقلها بالخرطوم.كما شدد متحدث الجيش السوداني على أن "ما تبقى من وجود مجرد جيوب هنا وهناك سيتم القضاء عليها عاجلا"، حسب تعبيره.يأتي ذلك مع أنباء تفيد بأن الجيش يمشط مطار الخرطوم الدولي للتأكد من طرد عناصر قوات الدعم السريع من المنطقة.ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد.
https://sarabic.ae/20250324/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-45-عنصرا-من-الدعم-السريع-وإصابة-10-آخرين-في-عمليات-عسكرية-بمدينة-الفاشر-1098917129.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
الجيش السوداني يعلن السيطرة على آخر معاقل "قوات الدعم السريع" في الخرطوم
أعلن متحدث القوات المسلحة السودانية، نبيل عبد الله علي، اليوم الأربعاء، سيطرة الجيش على آخر المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم، لافتًا إلى مطاردة العناصر المتبقية في العاصمة.
وقال المتحدث في بيانات متتالية، إن الجيش السوداني تمكن من إحكام سيطرته على الجهة الغربية من جسر المنشية الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.
وأضاف عبد الله أن القوات المسلحة استعادت السيطرة أيضاً على منطقة الباقير جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، كما سيطرت على معسكر طيبة التابع لـ"قوات الدعم السريع" في محلية جبل أولياء في ولاية الخرطوم.
وأوضح أن الجيش السوداني يواصل مع القوات المساندة له التقدم في محور شرق الخرطوم، لافتاً إلى استعادته السيطرة على مقر اللواء الأول مشاة في الباقير.
وأشار الجيش إلى أنه كبد "قوات الدعم السريع": "خسائر كبيرة في المعدات والأرواح" في منطقة الباقير.
ولفت إلى أن قوات الجيش السوداني استلمت معسكر قوات الدعم السريع بطيبة الحسناب بمحلية جبل أولياء وهو المعسكر الرئيسي لها بوسط البلاد وآخر معاقلها بالخرطوم.
كما شدد متحدث الجيش السوداني على أن "ما تبقى من وجود مجرد جيوب هنا وهناك سيتم القضاء عليها عاجلا"، حسب تعبيره.
يأتي ذلك مع أنباء تفيد بأن الجيش يمشط مطار الخرطوم الدولي للتأكد من طرد عناصر قوات الدعم السريع من المنطقة.
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد.