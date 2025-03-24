https://sarabic.ae/20250324/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-45-عنصرا-من-الدعم-السريع-وإصابة-10-آخرين-في-عمليات-عسكرية-بمدينة-الفاشر-1098917129.html
الجيش السوداني يعلن مقتل 45 عنصرا من الدعم السريع وإصابة 10 آخرين في عمليات عسكرية بمدينة الفاشر
الجيش السوداني يعلن مقتل 45 عنصرا من الدعم السريع وإصابة 10 آخرين في عمليات عسكرية بمدينة الفاشر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، "مقتل 45 عنصرا من قوات الدعم السريع، والاستيلاء على 3 مركبات قتالية لهم بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غرب السودان". 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T19:38+0000
2025-03-24T19:38+0000
2025-03-24T19:38+0000
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وأضاف الجيش السوداني، في بيان له، أن "العمليات العسكرية أسفرت عن إصابة 10 آخرين"، مشيرا إلى مقتل 8 مدنيين بينهم 6 أطفال في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على الفاشر".ولقي نحو 45 شخصا حتفهم، يوم السبت الماضي، إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور، غربي السودان. واستهدف الهجوم منطقة المالحة الواقعة على بعد نحو 210 كلم إلى الشمال من مدينة الفاشر عاصمة الولاية، حسبما ذكرت وسائل إعلام سودانية.وخلال اليومين السابقين، نجح الجيش السوداني في السيطرة على عدة مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم، من بينها بنك السودان والمتحف الوطني والقصر الرئاسي. وبعدما استعادت قواته القصر الرئاسي في الخرطوم، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، إنه لن يتم إجراء أي محادثات مع قوات الدعم السريع حتى تتراجع وتسلم أسلحتها.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250321/السودان-قتلى-وجرحى-إثر-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-القصر-الجمهوري-في-الخرطوم-1098832837.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني يعلن مقتل 45 عنصرا من الدعم السريع وإصابة 10 آخرين في عمليات عسكرية بمدينة الفاشر
أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، "مقتل 45 عنصرا من قوات الدعم السريع، والاستيلاء على 3 مركبات قتالية لهم بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غرب السودان".
وأضاف الجيش السوداني، في بيان له، أن "العمليات العسكرية أسفرت عن إصابة 10 آخرين"، مشيرا إلى مقتل 8 مدنيين بينهم 6 أطفال في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على الفاشر".
ولقي نحو 45 شخصا حتفهم
، يوم السبت الماضي، إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور، غربي السودان. واستهدف الهجوم منطقة المالحة الواقعة على بعد نحو 210 كلم إلى الشمال من مدينة الفاشر عاصمة الولاية، حسبما ذكرت وسائل إعلام سودانية.
وخلال اليومين السابقين، نجح الجيش السوداني في السيطرة على عدة مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم، من بينها بنك السودان
والمتحف الوطني والقصر الرئاسي.
وبعدما استعادت قواته القصر الرئاسي في الخرطوم
، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، إنه لن يتم إجراء أي محادثات مع قوات الدعم السريع حتى تتراجع وتسلم أسلحتها.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش
بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.