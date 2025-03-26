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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20250326/القبض-على-رياك-مشار-النائب-الأول-لرئيس-جنوب-السودان-1098985362.html
القبض على رياك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان
القبض على رياك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان
سبوتنيك عربي
أوقف النائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، الخصم القديم للرئيس سلفا كير، في مقر إقامته في العاصمة جوبا الأربعاء، بحسب ما أعلن حزبه الأربعاء، في خطوة حذّرت... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T23:15+0000
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رياك مشار
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وقال الحزب في بيان "ندين بشدّة الإجراءات غير الدستورية التي اتّخذها اليوم وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني باقتحامهما، برفقة أكثر من 20 مركبة مدجّجة بالسلاح، مقرّ إقامة النائب الأول للرئيس".وأضاف البيان: "لقد جُرِّد حرّاسه الشخصيون من أسلحتهم، وصدرت بحقّه مذكرة توقيف بتهم غامضة".وسارعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) إلى التحذير من أنّ هذه الخطوة تضع البلاد "على شفا حرب"، داعية كل الأطراف إلى "ضبط النفس".
https://sarabic.ae/20250309/رئيس-مجلس-الولايات-لـسبوتنيك-الحديث-عن-عودة-الحرب-الأهلية-في-جنوب-السودان-غير-حقيقي-1098529455.html
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أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن, رياك مشار
أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن, رياك مشار

القبض على رياك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان

23:15 GMT 26.03.2025
© AP Photo / UnknownSouth Sudan's President Salva Kiir, left, shakes hands with rebel leader and former vice president Riek Machar
South Sudan's President Salva Kiir, left, shakes hands with rebel leader and former vice president Riek Machar - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Unknown
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أوقف النائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، الخصم القديم للرئيس سلفا كير، في مقر إقامته في العاصمة جوبا الأربعاء، بحسب ما أعلن حزبه الأربعاء، في خطوة حذّرت الأمم المتحدة من أنّها قد تجرّ البلاد إلى حرب أهلية جديدة.
وقال الحزب في بيان "ندين بشدّة الإجراءات غير الدستورية التي اتّخذها اليوم وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني باقتحامهما، برفقة أكثر من 20 مركبة مدجّجة بالسلاح، مقرّ إقامة النائب الأول للرئيس".
دينق دينق أكون رئيس مجلس الولايات في جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
رئيس مجلس الولايات لـ"سبوتنيك": الحديث عن عودة الحرب الأهلية في جنوب السودان "غير حقيقي"
9 مارس, 14:21 GMT
وأضاف البيان: "لقد جُرِّد حرّاسه الشخصيون من أسلحتهم، وصدرت بحقّه مذكرة توقيف بتهم غامضة".
وسارعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) إلى التحذير من أنّ هذه الخطوة تضع البلاد "على شفا حرب"، داعية كل الأطراف إلى "ضبط النفس".
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