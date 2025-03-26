https://sarabic.ae/20250326/القبض-على-رياك-مشار-النائب-الأول-لرئيس-جنوب-السودان-1098985362.html

القبض على رياك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان

القبض على رياك مشار النائب الأول لرئيس جنوب السودان

سبوتنيك عربي

أوقف النائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، الخصم القديم للرئيس سلفا كير، في مقر إقامته في العاصمة جوبا الأربعاء، بحسب ما أعلن حزبه الأربعاء، في خطوة حذّرت... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T23:15+0000

2025-03-26T23:15+0000

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رياك مشار

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وقال الحزب في بيان "ندين بشدّة الإجراءات غير الدستورية التي اتّخذها اليوم وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني باقتحامهما، برفقة أكثر من 20 مركبة مدجّجة بالسلاح، مقرّ إقامة النائب الأول للرئيس".وأضاف البيان: "لقد جُرِّد حرّاسه الشخصيون من أسلحتهم، وصدرت بحقّه مذكرة توقيف بتهم غامضة".وسارعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) إلى التحذير من أنّ هذه الخطوة تضع البلاد "على شفا حرب"، داعية كل الأطراف إلى "ضبط النفس".

https://sarabic.ae/20250309/رئيس-مجلس-الولايات-لـسبوتنيك-الحديث-عن-عودة-الحرب-الأهلية-في-جنوب-السودان-غير-حقيقي-1098529455.html

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