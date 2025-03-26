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الاستخبارات الأمريكية: قوات الإدارة الجديدة مسؤولة عن المجازر غربي سوريا
الاستخبارات الأمريكية: قوات الإدارة الجديدة مسؤولة عن المجازر غربي سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن قوات الحكومة السورية المؤقتة مسؤولة عن المجازر غربي البلاد، إلى جانب الجماعات الجهادية، بحسب ما ذكرته الإدارة في... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T05:56+0000
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وقالت الوكالة في التقرير: "ارتكبت القوات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب عناصر من تنظيم "حراس الدين" وجماعات جهادية أخرى أعمال عنف وقتل خارج نطاق القانون في شمال غرب سوريا، في أوائل مارس (آذار) 2025، واستهدفوا في المقام الأول الأقليات الدينية، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بما في ذلك المدنيين العلويين والمسيحيين".وشدد التقرير أيضًا على أن بعض الجماعات "الجهادية" ترفض الانضمام إلى القوات الحكومية الجديدة، وأن تنظيم "داعش" يخطط لشن صراع مسلح ضد الحكومة السورية المؤقتة.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الذي غادر البلاد.وفي 29 يناير/ كانزن الثاني الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.المجلس الأوروبي يدعو لمحاسبة المتورطين بأعمال العنف الأخيرة بمحافظات الساحل السوريالحكومة العراقية تكشف حقيقة تشكيل خلية لمتابعة تطورات الحدود مع سوريا
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

الاستخبارات الأمريكية: قوات الإدارة الجديدة مسؤولة عن المجازر غربي سوريا

05:56 GMT 26.03.2025 (تم التحديث: 06:04 GMT 26.03.2025)
© AP Photo / Hussein Mallaمسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا
مسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أفادت إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن قوات الحكومة السورية المؤقتة مسؤولة عن المجازر غربي البلاد، إلى جانب الجماعات الجهادية، بحسب ما ذكرته الإدارة في تقريرها السنوي عن التهديدات العالمية.
وقالت الوكالة في التقرير: "ارتكبت القوات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب عناصر من تنظيم "حراس الدين" وجماعات جهادية أخرى أعمال عنف وقتل خارج نطاق القانون في شمال غرب سوريا، في أوائل مارس (آذار) 2025، واستهدفوا في المقام الأول الأقليات الدينية، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بما في ذلك المدنيين العلويين والمسيحيين".

وكما يشير التقرير، فإن تغير السلطة في سوريا قد خلق الظروف الملائمة لعدم الاستقرار لفترة طويلة في البلاد، وقد يسهم في إحياء تنظيم " داعش" الإرهابي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) والجماعات الإرهابية الأخرى.

وشدد التقرير أيضًا على أن بعض الجماعات "الجهادية" ترفض الانضمام إلى القوات الحكومية الجديدة، وأن تنظيم "داعش" يخطط لشن صراع مسلح ضد الحكومة السورية المؤقتة.
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وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الذي غادر البلاد.
وفي 29 يناير/ كانزن الثاني الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.
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