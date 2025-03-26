https://sarabic.ae/20250326/خبير-لـسبوتنيك-تلويح-أوروبا-بالمساعدات-لأوكرانيا-هدفه-حجز-مقعد-لها-على-طاولة-المفاوضات-1098977932.html
خبير لـ"سبوتنيك": تلويح أوروبا بالمساعدات لأوكرانيا هدفه حجز مقعد لها على طاولة المفاوضات
خبير لـ"سبوتنيك": تلويح أوروبا بالمساعدات لأوكرانيا هدفه حجز مقعد لها على طاولة المفاوضات
سبوتنيك عربي
اعتبر الخبير في الشأن الروسي، الدكتور عباس حبيش، أن "الحديث المتواصل عن إمكانية تقديم أوروبا الدعم المالي لأوكرانيا هدفه حجز مكانة لهم على طاولة المفاوضات ليس... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T15:30+0000
2025-03-26T15:30+0000
2025-03-26T15:30+0000
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وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار الدكتور حبيش إلى أن أوكرانيا هي من أخلّت سابقاً باتفاقية البحر الأسود الموجودة منذ العام 2022، ونتيجة لذلك ليس هناك ثقة ولا أي ضمانات لتطبيق وتنفيذ بنود الاتفاقية.ولفت إلى أنه رغم العقوبات الاقتصادية، التي وصلت الى أكثر من 28 ألف عملية حصار اقتصادي ومالي وتجاري نجحت روسيا في تجاوز هذه التحديات، مبيناً أن أمريكا هي التي كانت تحتاج إلى الحديد والألومنيوم واليورانيوم من روسيا وليس العكس.أما بشأن الأهمية الكبيرة للمحادثات واللقاءات بين روسيا وأميركا، فقد شدد الدكتور حبيش أن أهميتها تكمن في شق خندق كبير بين الغرب الأوروبي والأمريكي، معتبراً أنه واقع إيجابي.وختم ضيف "سبوتنيك" قائلا: "إن الحديث المتواصل عن إمكانية تقديم أوروبا الدعم المالي لأوكرانيا هدفه حجز مكانة لهم على طاولة المفاوضات ليس أكثر".
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العالم, كييف, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, كييف, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير لـ"سبوتنيك": تلويح أوروبا بالمساعدات لأوكرانيا هدفه حجز مقعد لها على طاولة المفاوضات
حصري
اعتبر الخبير في الشأن الروسي، الدكتور عباس حبيش، أن "الحديث المتواصل عن إمكانية تقديم أوروبا الدعم المالي لأوكرانيا هدفه حجز مكانة لهم على طاولة المفاوضات ليس أكثر"، مشدداً على أن الدول الأوروبية غير قادرة على تقديم الدعم المالي الى فلاديمير زيلينسكي بسبب وضعها الاقتصادي الصعب.
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار الدكتور حبيش إلى أن أوكرانيا هي من أخلّت سابقاً باتفاقية البحر الأسود
الموجودة منذ العام 2022، ونتيجة لذلك ليس هناك ثقة ولا أي ضمانات لتطبيق وتنفيذ بنود الاتفاقية.
وعن استعداد روسيا للبدء بتنفيذ اتفاقيات تجارية بين موسكو وواشنطن، أشار حبيش إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الذي يريد هذه العلاقات التجارية ويسعى إليها، مشدداً على أن أمريكا هي التي تحتاج لروسيا وليس العكس.
ولفت إلى أنه رغم العقوبات الاقتصادية، التي وصلت الى أكثر من 28 ألف عملية حصار اقتصادي ومالي وتجاري نجحت روسيا في تجاوز هذه التحديات، مبيناً أن أمريكا هي التي كانت تحتاج إلى الحديد والألومنيوم واليورانيوم من روسيا وليس العكس.
وعن إمكانية البدء بتلمس الإيجابية الأمريكية تجاه روسيا، قال ضيف "سبوتنيك": إنه "عندما نسمع بأن أمريكا أخذت قرارها بعدم إرسال أي مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا، وعندما نجد أن أيلون ماسك أوقف أقماره الاصطناعية ودعمه الفضائي لأوكرانيا، عندها يمكننا البدء بتصديق ما يقوله ترامب وإدارته".
أما بشأن الأهمية الكبيرة للمحادثات واللقاءات بين روسيا وأميركا
، فقد شدد الدكتور حبيش أن أهميتها تكمن في شق خندق كبير بين الغرب الأوروبي والأمريكي، معتبراً أنه واقع إيجابي.
وأكد أن الدول الأوروبية الغربية لا تستطيع تقديم الدعم المالي إلى زيلينسكي، وأعطى مثالاً على ذلك كيف أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وعدت بتقديم 40 مليار دولار إلى أوكرانيا ثم عادوا وخفضوا المبلغ إلى 5 مليارات دولار، ورغم ذلك لم يستطيعوا تقديم هذه المساعدة المالية بسبب معارضة فرنسا وإيطاليا للأمر.
وختم ضيف "سبوتنيك" قائلا: "إن الحديث المتواصل عن إمكانية تقديم أوروبا الدعم المالي لأوكرانيا هدفه حجز مكانة لهم على طاولة المفاوضات ليس أكثر".