https://sarabic.ae/20250326/خبير-لـسبوتنيك-الانعطافة-الأمريكية-ومفاوضات-الرياض-دليل-نجاح-بوتين-في-تخطي-التحديات--1098969562.html
خبير لـ"سبوتنيك": الانعطافة الأمريكية ومفاوضات الرياض دليل نجاح بوتين في تخطي التحديات
خبير لـ"سبوتنيك": الانعطافة الأمريكية ومفاوضات الرياض دليل نجاح بوتين في تخطي التحديات
سبوتنيك عربي
أشار الباحث في العلاقات الدولية علي دربج، إلى الانجازات التي حققها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال ربع قرن من الحكم، أبرزها نقل روسيا الحديثة من ضفة إلى... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T12:20+0000
2025-03-26T12:20+0000
2025-03-26T12:32+0000
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ولفت الباحث في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الرئيس بوتين عمل خطين متوازيين، وهما تقوية الجيش الروسي وتعزيز المؤسسة العسكرية، ليتحول هذا الجيش الى أكبر الجيوش في العالم ويواجه التحديات".وختم الباحث أن "الانعطافة الأميركية تجاه روسيا، ما هي إلا نتيجة لنجاح الرئيس بوتين في تخطي التحديات الكبرى التي مرت بها روسيا".
https://sarabic.ae/20250324/البيت-الأبيض-المفاوضات-الأمريكية-مع-روسيا-وأوكرانيا-في-الرياض-تسير-بشكل-جيد-جدا-1098918918.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, واشنطن
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, واشنطن
خبير لـ"سبوتنيك": الانعطافة الأمريكية ومفاوضات الرياض دليل نجاح بوتين في تخطي التحديات
12:20 GMT 26.03.2025 (تم التحديث: 12:32 GMT 26.03.2025)
حصري
أشار الباحث في العلاقات الدولية علي دربج، إلى الانجازات التي حققها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال ربع قرن من الحكم، أبرزها نقل روسيا الحديثة من ضفة إلى أخرى، أي من دولة كانت تتجه لتذوب بالغرب إلى دولة ذات فعالية على المسرح الدولي، ولها كلمتها في العلاقات الدولية وفي حل الأزمات في مختلف أصقاع الأرض.
ولفت الباحث في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الرئيس بوتين عمل خطين متوازيين، وهما تقوية الجيش الروسي
وتعزيز المؤسسة العسكرية، ليتحول هذا الجيش الى أكبر الجيوش في العالم ويواجه التحديات".
واعتبر دربج أن "النقطة الفارقة أيضا في حكم الرئيس بوتين، هي إصراره على استنهاض المؤسسات الروسية ونجاحه في إعادة هيكلتها، لتصبح روسيا دولة مؤسسات وتشهد ازدهارا اقتصاديا على الرغم من الحرب والعقوبات غير المسبوقة في التاريخ عليها".
وشدد دربج أن "روسيا تجاوزت التحدي الأكبر وهو محاولة عزلها وضرب قوتها في أوكرانيا"، مبينًا أن "الرئيس بوتين تخطى هذه المرحلة ونجح بها والدليل على ذلك المفاوضات التي تستضيفها السعودية للتوصل الى إتفاق سلام".
وختم الباحث أن "الانعطافة الأميركية تجاه روسيا،
ما هي إلا نتيجة لنجاح الرئيس بوتين في تخطي التحديات الكبرى التي مرت بها روسيا".