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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250326/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية-1098963414.html
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T11:13+0000
2025-03-26T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أضرارًا بمرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية ومؤسسة إصلاح المعدات العسكرية وورش الإنتاج ونقاط التحكم للطائرات المسيرة ومستودعات الذخيرة الأوكرانية، بالإضافة إلى تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في 143 منطقة".وبلغت خسار القوات المسلحة الأوكرانية نحو 55 عسكريا، وعربتين قتاليتين مدرعتين وسيارة ومدفع ميداني.وتابع بيان الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها على طول الحافة الأمامية، وألحقت الهزيمة بتشكيلات 3 ألوية ميكانيكية وهجومية أوكرانية في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى غابات سيريبريانسكوي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 250 جنديًا، ومركبة مدرعة وشاحنتين صغيرتين، كما تم تدمير 3 مدافع و3 مستودعات للذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 310 عسكريين، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و3 سيارات ومدفع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع للطائرات المسيرة ومستودع للوقود.وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية بتحسين موقعها التكتيكي، واستهدفت ألوية أوكرانية في مناطق ميروليوبوفكا وكوتلينو وديميتروف وزفيريفو وكراسنوارميسك وأوسبينوفكا وأوداتشنوي وغرودوفكا وأليكسييفكا وناديجدينكا ونوفوآلكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومناطق عدة في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات الاوكرانية نحو 150 جنديًا، و3 مركبات، كما تم تدمير 3 مدافع.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 65 عسكريًا، و7مركبات ومستودعين للذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."سو-34" الروسية تستهدف القوات الأوكرانية بمقاطعة كورسكالدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على منشآت الطاقة في روسيا
https://sarabic.ae/20250326/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يحاول-تعطيل-الاتفاق-الروسي-الأمريكي-من-خلال-الاستمرار-بقصف-منشآت-الطاقة-1098963007.html
https://sarabic.ae/20250326/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-عدة-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1098953134.html
https://sarabic.ae/20250325/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة-1098932494.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

11:13 GMT 26.03.2025 (تم التحديث: 11:51 GMT 26.03.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أضرارًا بمرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية ومؤسسة إصلاح المعدات العسكرية وورش الإنتاج ونقاط التحكم للطائرات المسيرة ومستودعات الذخيرة الأوكرانية، بالإضافة إلى تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في 143 منطقة".

وأضاف البيان: "على اتجاه بيلغورود، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق كراسنوبولي وأوغرويدي وبروكودي وميروبولسكوي وبتروشيفكا في مقاطعة سومي".

وبلغت خسار القوات المسلحة الأوكرانية نحو 55 عسكريا، وعربتين قتاليتين مدرعتين وسيارة ومدفع ميداني.
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
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11:01 GMT
وتابع بيان الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها على طول الحافة الأمامية، وألحقت الهزيمة بتشكيلات 3 ألوية ميكانيكية وهجومية أوكرانية في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى غابات سيريبريانسكوي".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 250 جنديًا، ومركبة مدرعة وشاحنتين صغيرتين، كما تم تدمير 3 مدافع و3 مستودعات للذخيرة.

سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 310 عسكريين، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و3 سيارات ومدفع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع للطائرات المسيرة ومستودع للوقود.
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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04:37 GMT
وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية بتحسين موقعها التكتيكي، واستهدفت ألوية أوكرانية في مناطق ميروليوبوفكا وكوتلينو وديميتروف وزفيريفو وكراسنوارميسك وأوسبينوفكا وأوداتشنوي وغرودوفكا وأليكسييفكا وناديجدينكا ونوفوآلكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو480 عسكريًا، ودبابتين ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 مركبات ومدفعين ومحطة استطلاع إلكترونية.

وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومناطق عدة في مقاطعة زابوروجيه".
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة
أمس, 12:20 GMT
وبلغت خسائر القوات الاوكرانية نحو 150 جنديًا، و3 مركبات، كما تم تدمير 3 مدافع.

وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق بمقاطعة خيرسون، ومناطق في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 65 عسكريًا، و7مركبات ومستودعين للذخيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"سو-34" الروسية تستهدف القوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك
الدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على منشآت الطاقة في روسيا
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