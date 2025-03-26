https://sarabic.ae/20250326/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية-1098963414.html

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية. 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T11:13+0000

2025-03-26T11:13+0000

2025-03-26T11:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أضرارًا بمرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية ومؤسسة إصلاح المعدات العسكرية وورش الإنتاج ونقاط التحكم للطائرات المسيرة ومستودعات الذخيرة الأوكرانية، بالإضافة إلى تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في 143 منطقة".وبلغت خسار القوات المسلحة الأوكرانية نحو 55 عسكريا، وعربتين قتاليتين مدرعتين وسيارة ومدفع ميداني.وتابع بيان الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها على طول الحافة الأمامية، وألحقت الهزيمة بتشكيلات 3 ألوية ميكانيكية وهجومية أوكرانية في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى غابات سيريبريانسكوي".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 250 جنديًا، ومركبة مدرعة وشاحنتين صغيرتين، كما تم تدمير 3 مدافع و3 مستودعات للذخيرة.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 310 عسكريين، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و3 سيارات ومدفع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم، كما تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع للطائرات المسيرة ومستودع للوقود.وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية بتحسين موقعها التكتيكي، واستهدفت ألوية أوكرانية في مناطق ميروليوبوفكا وكوتلينو وديميتروف وزفيريفو وكراسنوارميسك وأوسبينوفكا وأوداتشنوي وغرودوفكا وأليكسييفكا وناديجدينكا ونوفوآلكساندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومناطق عدة في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات الاوكرانية نحو 150 جنديًا، و3 مركبات، كما تم تدمير 3 مدافع.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 65 عسكريًا، و7مركبات ومستودعين للذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."سو-34" الروسية تستهدف القوات الأوكرانية بمقاطعة كورسكالدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على منشآت الطاقة في روسيا

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