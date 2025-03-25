https://sarabic.ae/20250325/سو-34-الروسية-تستهدف-القوات-الأوكرانية-بمقاطعة-كورسك-1098920829.html

"سو-34" الروسية تستهدف القوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك

"سو-34" الروسية تستهدف القوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن طاقم مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة لقوات الجو فضائية الروسية، هاجمت أفرادًا ومعقلًا للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية... 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T05:40+0000

2025-03-25T05:40+0000

2025-03-25T05:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "طاقم القاذفة المقاتلة متعددة الوظائف "سو-34" التابعة لقوات الجو فضائية هاجمت أفرادًا ومعقلًا للقوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية".وأضافت الوزارة: "بعد تلقي تأكيد من وحدات الاستطلاع، تم تحييد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في الموقع الذي تم تدميره، وعاد الطاقم بأمان إلى مطار الانطلاق".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250324/الجيش-الروسي-يصد-محاولة-تسلل-أوكرانية-إلى-الأراضي-الروسية-فيديو-1098908379.html

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