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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250325/سو-34-الروسية-تستهدف-القوات-الأوكرانية-بمقاطعة-كورسك-1098920829.html
"سو-34" الروسية تستهدف القوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك
"سو-34" الروسية تستهدف القوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن طاقم مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة لقوات الجو فضائية الروسية، هاجمت أفرادًا ومعقلًا للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T05:40+0000
2025-03-25T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "طاقم القاذفة المقاتلة متعددة الوظائف "سو-34" التابعة لقوات الجو فضائية هاجمت أفرادًا ومعقلًا للقوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية".وأضافت الوزارة: "بعد تلقي تأكيد من وحدات الاستطلاع، تم تحييد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في الموقع الذي تم تدميره، وعاد الطاقم بأمان إلى مطار الانطلاق".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250324/الجيش-الروسي-يصد-محاولة-تسلل-أوكرانية-إلى-الأراضي-الروسية-فيديو-1098908379.html
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روسيا

"سو-34" الروسية تستهدف القوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك

05:40 GMT 25.03.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationمقاتلة قاذفة "سو-34"
مقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، أن طاقم مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة لقوات الجو فضائية الروسية، هاجمت أفرادًا ومعقلًا للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "طاقم القاذفة المقاتلة متعددة الوظائف "سو-34" التابعة لقوات الجو فضائية هاجمت أفرادًا ومعقلًا للقوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية".

وأشارت إلى أن الضربة نفذت على أهداف استطلاعية باستخدام قنابل جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة.

وأضافت الوزارة: "بعد تلقي تأكيد من وحدات الاستطلاع، تم تحييد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في الموقع الذي تم تدميره، وعاد الطاقم بأمان إلى مطار الانطلاق".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الاثنين، حيّدت الوحدات الروسية أكثر من 190 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، في يوم واحد، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية و3 نقاط مراقبة للطائرات المسيرة وعدد من المعدات العسكرية.

تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يصد محاولة تسلل أوكرانية إلى الأراضي الروسية... فيديو
أمس, 13:56 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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