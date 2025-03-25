القوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:14 GMT
4 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:45 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
16:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: السعودية تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية بسبب انعكاساتها على العالم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
الوضع في سوريا يقلق العراق ويدفعه لتعزيز أمن حدوده
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
15:00 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
16:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250325/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة-1098932494.html
القوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتين، وقامت بتحسين تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T12:20+0000
2025-03-25T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085525554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17e01b4ed83c6ae5b85d9502d090ac28.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه بيلغورود، هزمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق أوغرويدي وميروبولي وكراسنوبولي في مقاطعة سومي".وتابع البيان: "نتيجة للأعمال النشطة والحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، تم تحرير بلدة ميرنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 250 جنديًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و3 سيارات، و4 قطع مدفعية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 جندي، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 430 عسكريًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومدفع "كراب" عيار 155 ملم بولندي الصنع.وأضاف البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" تقدمها إلى عمق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 140 جنديًا، و3 مركبات مدرعة قتالية، و3 سيارات، كما تم تدمير 3 قطع مدفعية ميدانية، ومستودع ذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250325/الدفاع-الروسية-تدمير-دبابة-و14-آلية-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1098925339.html
https://sarabic.ae/20250325/سو-34-الروسية-تستهدف-القوات-الأوكرانية-بمقاطعة-كورسك-1098920829.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085525554_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_ab7b47949232efd3f45f88ab9f0e12d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة

12:20 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 12:57 GMT 25.03.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي.
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتين، وقامت بتحسين تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه بيلغورود، هزمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق أوغرويدي وميروبولي وكراسنوبولي في مقاطعة سومي".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارة، وقطعتين مدفعية.

وتابع البيان: "نتيجة للأعمال النشطة والحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، تم تحرير بلدة ميرنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
قاذفة سو-34 تدمر مقرا للقوات الأوكرانية في كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير دبابة وآليات عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك
09:51 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 250 جنديًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و3 سيارات، و4 قطع مدفعية.

سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 جندي، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة.

قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين مواقعها التكتيكية على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 430 عسكريًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومدفع "كراب" عيار 155 ملم بولندي الصنع.
مقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-34" الروسية تستهدف القوات الأوكرانية بمقاطعة كورسك
05:40 GMT
وأضاف البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" تقدمها إلى عمق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 140 جنديًا، و3 مركبات مدرعة قتالية، و3 سيارات، كما تم تدمير 3 قطع مدفعية ميدانية، ومستودع ذخيرة.

وتابع البيان: "نتيجة للأعمال النشطة والحاسمة تمكنت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، من تحرير بلدة مالي شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала