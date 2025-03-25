https://sarabic.ae/20250325/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة-1098932494.html

القوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تحرر بلدتين وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتين، وقامت بتحسين تموضعها التكتيكي على محاور العملية العسكرية الخاصة. 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T12:20+0000

2025-03-25T12:20+0000

2025-03-25T12:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه بيلغورود، هزمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" تجمعات القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق أوغرويدي وميروبولي وكراسنوبولي في مقاطعة سومي".وتابع البيان: "نتيجة للأعمال النشطة والحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، تم تحرير بلدة ميرنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 250 جنديًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، و3 سيارات، و4 قطع مدفعية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 جندي، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 430 عسكريًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومدفع "كراب" عيار 155 ملم بولندي الصنع.وأضاف البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" تقدمها إلى عمق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 140 جنديًا، و3 مركبات مدرعة قتالية، و3 سيارات، كما تم تدمير 3 قطع مدفعية ميدانية، ومستودع ذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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