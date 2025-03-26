https://sarabic.ae/20250326/نائب-في-مجلس-الدوما-الروسي-يحدد-شرطا-ضروريا-لتنفيذ-مبادرة-البحر-الأسود---1098956095.html

نائب في مجلس الدوما الروسي يحدد شرطا ضروريا لتنفيذ مبادرة البحر الأسود

نائب في مجلس الدوما الروسي يحدد شرطا ضروريا لتنفيذ مبادرة البحر الأسود

سبوتنيك عربي

أكد يوري نيستيرينكو النائب في مجلس الدوما عن جمهورية القرم، أن روسيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية شاملة في البحر الأسود، حتى لا يستخدم العدو هذه الترتيبات... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T07:42+0000

2025-03-26T07:42+0000

2025-03-26T07:42+0000

روسيا

العالم

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وقال نيسترينكو لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن تحصل روسيا على ضمانات أمنية واضحة وشاملة، دون محاولة إعطاء استراحة لنظام (فلاديمير) زيلينسكي، والاستمرار في ضخه بالأسلحة الأجنبية".وتابع: "يواصل بعض القادة الأوروبيين التمني. فهم يخشون المواجهة المباشرة مع قواتنا المسلحة. إن مبادرات إرسال سفن حربية، إذا تم تنفيذها، لن تضيف الأمن في البحر الأسود".وأفاد البيت الأبيض، يوم أمس الثلاثاء، أنه عقب اجتماع بين الوفد الأمريكي وممثلي روسيا وأوكرانيا في الرياض، تم التوصل إلى اتفاق لضمان الملاحة الآمنة والتوقف عن استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود.وتنص مبادرة البحر الأسود، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، على تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو 2023. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن بنود الصفقة فيما يتعلق بروسيا لم يتم الوفاء بها، رغم جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لم تف بالتزاماتها.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالبيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل

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