https://sarabic.ae/20250326/نائب-في-مجلس-الدوما-الروسي-يحدد-شرطا-ضروريا-لتنفيذ-مبادرة-البحر-الأسود---1098956095.html
نائب في مجلس الدوما الروسي يحدد شرطا ضروريا لتنفيذ مبادرة البحر الأسود
نائب في مجلس الدوما الروسي يحدد شرطا ضروريا لتنفيذ مبادرة البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أكد يوري نيستيرينكو النائب في مجلس الدوما عن جمهورية القرم، أن روسيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية شاملة في البحر الأسود، حتى لا يستخدم العدو هذه الترتيبات... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T07:42+0000
2025-03-26T07:42+0000
2025-03-26T07:42+0000
روسيا
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وقال نيسترينكو لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن تحصل روسيا على ضمانات أمنية واضحة وشاملة، دون محاولة إعطاء استراحة لنظام (فلاديمير) زيلينسكي، والاستمرار في ضخه بالأسلحة الأجنبية".وتابع: "يواصل بعض القادة الأوروبيين التمني. فهم يخشون المواجهة المباشرة مع قواتنا المسلحة. إن مبادرات إرسال سفن حربية، إذا تم تنفيذها، لن تضيف الأمن في البحر الأسود".وأفاد البيت الأبيض، يوم أمس الثلاثاء، أنه عقب اجتماع بين الوفد الأمريكي وممثلي روسيا وأوكرانيا في الرياض، تم التوصل إلى اتفاق لضمان الملاحة الآمنة والتوقف عن استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود.وتنص مبادرة البحر الأسود، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، على تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو 2023. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن بنود الصفقة فيما يتعلق بروسيا لم يتم الوفاء بها، رغم جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لم تف بالتزاماتها.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالبيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل
https://sarabic.ae/20250325/الكرملين-يكشف-عن-جوهر-مبادرة-البحر-الأسود-1098945053.html
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روسيا, العالم
نائب في مجلس الدوما الروسي يحدد شرطا ضروريا لتنفيذ مبادرة البحر الأسود
أكد يوري نيستيرينكو النائب في مجلس الدوما عن جمهورية القرم، أن روسيا يجب أن تحصل على ضمانات أمنية شاملة في البحر الأسود، حتى لا يستخدم العدو هذه الترتيبات كمتنفس وغطاء لضخ الأسلحة الأجنبية إلى نظام كييف.
وقال نيسترينكو لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن تحصل روسيا على ضمانات أمنية واضحة وشاملة، دون محاولة إعطاء استراحة لنظام (فلاديمير) زيلينسكي، والاستمرار في ضخه بالأسلحة الأجنبية".
بالإضافة إلى ذلك، أشار النائب إلى أنه على الدول الغربية، ممثلة في المقام الأول في فرنسا والمملكة المتحدة، التخلي عن خططها لإرسال سفن حربية إلى منطقة البحر الأسود.
وتابع: "يواصل بعض القادة الأوروبيين التمني. فهم يخشون المواجهة المباشرة مع قواتنا المسلحة. إن مبادرات إرسال سفن حربية، إذا تم تنفيذها، لن تضيف الأمن في البحر الأسود".
وأفاد البيت الأبيض، يوم أمس الثلاثاء، أنه عقب اجتماع بين الوفد الأمريكي وممثلي روسيا وأوكرانيا في الرياض، تم التوصل إلى اتفاق لضمان الملاحة الآمنة والتوقف عن استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود.
وتنص مبادرة البحر الأسود، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، على تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو 2023. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن بنود الصفقة فيما يتعلق بروسيا لم يتم الوفاء بها، رغم جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لم تف بالتزاماتها.