رئيس المجلس العسكري في النيجر يؤدي اليمين الدستورية لتولي الرئاسة لمدة 5 أعوام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
15:00 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: استهداف الصحفيين استفزاز أوكراني ضد موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:16 GMT
17 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
14:27 GMT
15 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
15:26 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:30 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250326/رئيس-المجلس-العسكري-في-النيجر-يؤدي-اليمين-الدستورية-لتولي-الرئاسة-لمدة-5-أعوام-1098974160.html
رئيس المجلس العسكري في النيجر يؤدي اليمين الدستورية لتولي الرئاسة لمدة 5 أعوام
رئيس المجلس العسكري في النيجر يؤدي اليمين الدستورية لتولي الرئاسة لمدة 5 أعوام
سبوتنيك عربي
أدى رئيس المجلس العسكري في النيجر، الفريق أول عبد الرحمن تشياني، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا للنيجر لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T13:58+0000
2025-03-26T13:59+0000
أفريقيا
النيجر
أخبار النيجر
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098973989_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_51112a1ea4591835f52bab0b9ccbcc24.jpg
نيامي - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر العميد عبد الرحمن تشياني تمت ترقيته إلى رتبة فريق أول، وتم بعدها تنصيبه رئيسا للنيجر خلال الفترة الانتقالية التي تبلغ مدتها 5 سنوات".وأضاف أن "تشياني أصدر أوامر بحل جميع الأحزاب السياسية والإفراج عن بعض المحبوسين".كما أشار إلى اعتماد "ميثاق إعادة تأسيس الدولة"، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اليوم 26 آذار/مارس.وفي 20 شباط/فبراير الماضي، اقترح "المؤتمر الوطني لإعادة تأسيس الدولة" في النيجر، فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد نتائج المؤتمر.كما أكد المؤتمر الوطني لإعادة تأسيس الدولة على "أهمية الحفاظ على النظام الجمهوري للدولة وطابعها الوحدوي والديمقراطي والاجتماعي، وبناءً على ذلك، تم اقتراح منح رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن عبد الرحمن تشياني لقب رئيس الجمهورية".يذكر أنه في 26 تموز/يوليو 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني.
https://sarabic.ae/20241125/النيجر-تطلب-من-الاتحاد-الأوروبي-سحب-سفيره-الحالي-وتغييره-في-أقرب-وقت-1095145379.html
أفريقيا
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098973989_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_7b87e023b18598f26490da517a324472.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أفريقيا, النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أفريقيا, النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس المجلس العسكري في النيجر يؤدي اليمين الدستورية لتولي الرئاسة لمدة 5 أعوام

13:58 GMT 26.03.2025 (تم التحديث: 13:59 GMT 26.03.2025)
© AP Photo / Sam Mednickمواطنون يحملون صورة رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني
مواطنون يحملون صورة رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Sam Mednick
تابعنا عبر
أدى رئيس المجلس العسكري في النيجر، الفريق أول عبد الرحمن تشياني، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا للنيجر لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات.
نيامي - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر العميد عبد الرحمن تشياني تمت ترقيته إلى رتبة فريق أول، وتم بعدها تنصيبه رئيسا للنيجر خلال الفترة الانتقالية التي تبلغ مدتها 5 سنوات".
وأضاف أن "تشياني أصدر أوامر بحل جميع الأحزاب السياسية والإفراج عن بعض المحبوسين".
كما أشار إلى اعتماد "ميثاق إعادة تأسيس الدولة"، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اليوم 26 آذار/مارس.
جيش النيجر بمنطقة أغاديز شمال البلاد 12 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
النيجر تطلب من الاتحاد الأوروبي سحب سفيره الحالي وتغييره في أقرب وقت
25 نوفمبر 2024, 00:55 GMT
وفي 20 شباط/فبراير الماضي، اقترح "المؤتمر الوطني لإعادة تأسيس الدولة" في النيجر، فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد نتائج المؤتمر.
كما أكد المؤتمر الوطني لإعادة تأسيس الدولة على "أهمية الحفاظ على النظام الجمهوري للدولة وطابعها الوحدوي والديمقراطي والاجتماعي، وبناءً على ذلك، تم اقتراح منح رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن عبد الرحمن تشياني لقب رئيس الجمهورية".
يذكر أنه في 26 تموز/يوليو 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала