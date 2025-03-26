https://sarabic.ae/20250326/رئيس-المجلس-العسكري-في-النيجر-يؤدي-اليمين-الدستورية-لتولي-الرئاسة-لمدة-5-أعوام-1098974160.html

رئيس المجلس العسكري في النيجر يؤدي اليمين الدستورية لتولي الرئاسة لمدة 5 أعوام

رئيس المجلس العسكري في النيجر يؤدي اليمين الدستورية لتولي الرئاسة لمدة 5 أعوام

سبوتنيك عربي

أدى رئيس المجلس العسكري في النيجر، الفريق أول عبد الرحمن تشياني، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا للنيجر لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات. 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T13:58+0000

2025-03-26T13:58+0000

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نيامي - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر العميد عبد الرحمن تشياني تمت ترقيته إلى رتبة فريق أول، وتم بعدها تنصيبه رئيسا للنيجر خلال الفترة الانتقالية التي تبلغ مدتها 5 سنوات".وأضاف أن "تشياني أصدر أوامر بحل جميع الأحزاب السياسية والإفراج عن بعض المحبوسين".كما أشار إلى اعتماد "ميثاق إعادة تأسيس الدولة"، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اليوم 26 آذار/مارس.وفي 20 شباط/فبراير الماضي، اقترح "المؤتمر الوطني لإعادة تأسيس الدولة" في النيجر، فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد نتائج المؤتمر.كما أكد المؤتمر الوطني لإعادة تأسيس الدولة على "أهمية الحفاظ على النظام الجمهوري للدولة وطابعها الوحدوي والديمقراطي والاجتماعي، وبناءً على ذلك، تم اقتراح منح رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن عبد الرحمن تشياني لقب رئيس الجمهورية".يذكر أنه في 26 تموز/يوليو 2023، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولي المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني.

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