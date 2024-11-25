النيجر تطلب من الاتحاد الأوروبي سحب سفيره الحالي وتغييره في أقرب وقت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:20 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدرس اختيار مبعوث لحل الأزمة الأوكرانية.. اشتباكات عنيفة بين حزب الله وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241125/النيجر-تطلب-من-الاتحاد-الأوروبي-سحب-سفيره-الحالي-وتغييره-في-أقرب-وقت-1095145379.html
النيجر تطلب من الاتحاد الأوروبي سحب سفيره الحالي وتغييره في أقرب وقت
النيجر تطلب من الاتحاد الأوروبي سحب سفيره الحالي وتغييره في أقرب وقت
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة النيجرية أن التعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي في نيامي، سلفادور بينتو دا فرانتشا، لم يعد ممكناً، مشيرة إلى أنها "طلبت رسمياً سحبه وتغييره في أقرب... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T00:55+0000
2024-11-25T00:55+0000
النيجر
أخبار النيجر
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/06/1053605405_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c308c685863dfa036c7a2a272e53956f.jpg
الجزائر- سبوتنيك. وقالت الخارجية النيجرية في بيان: "الحكومة خلصت إلى استنتاج مفاده أن التعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي، سلفادور بينتو دا فرانتشا، لم يعد ممكناً، ولذلك طلبت رسمياً سحبه وتغييره في أقرب وقت ممكن".وأضافت أنها "أحاطت علماً بالبيان الصحفي للاتحاد الأوروبي الصادر في 23 نوفمبر 2024، والذي أعربت من خلاله من ناحية عن عدم موافقتها على الأسباب التي قدمتها النيجر فيما يتعلق بإدارة المساعدات الإنسانية لضحايا الفيضانات، ومن ناحية أخرى عن استدعاء سفيرها في النيجر للتشاور".وأشارت إلى أن الحكومة لم تطلب من الاتحاد الأوروبي تقديم أي مساعدات إنسانية في أعقاب الفيضانات، باعتبار أنها قررت وبشكل سيادي تغطية الأضرار الناجمة عن الفيضانات من أموالها الخاصة.وأوضحت أن "الإعلان عن هذه المساعدات غير المرغوب فيها ظهر على شبكات التواصل قبل أسبوعين من إبلاغ سلطات النيجر رسمياً، وهذا يتنافى مع الممارسة الدبلوماسية التي تم التأكيد عليها عدة مرات في المذكرات الشفوية التي أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية، والتي تحدد على وجه الخصوص أن وزارة الخارجية هي نقطة الاتصال الوحيدة، وهذا يعني أنه حتى في حالة طلب مثل هذه المساعدات، ينبغي توجيهها من خلال الوزارة المذكورة".وأردفت: "والأسوأ من ذلك، وعلى الرغم مما سبق ذكره، فقد تم توجيه المساعدات إلى المناطق عبر المنظمات غير الحكومية التي اختارتها بعثة الاتحاد الأوروبي في نيامي، بطريقة مبهمة تماماً".وكشف بيان الخارجية النيجرية أن موقف الازدراء هذا تجاه سلطات النيجر قد أدى إلى قيام وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2024، حيث طُلب منه التوقف عن العمل.ووفقاً لذات المصدر، فإنه "وعلى الرغم من هذا التحذير، توصلت الحكومة بعد شهرين إلى استنتاج مرير مفاده أن العمليات غير المصرح بها مستمرة".كما أكدت الخارجية النيجرية "التزام نيامي بالعمل مع جميع البلدان والمنظمات الدولية المحبة للسلام والعدالة، مع احترام سيادتها وكرامتها وخياراتها الاستراتيجية الوطنية ومصالح شعبها".هذا، وأعلن الاتحاد الأوروبي، السبت الماضي، عن استدعاء سفيره لدى النيجر للتشاور على خلفية تشكيك نيامي في طريقة إدارة المساعدات الأوروبية لضحايا الفيضانات.وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه أحاط علماً بالبيان الصحفي الصادر عن السلطات الانتقالية في النيجر، والذي يدعو إلى التشكيك في طرق وإدارة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية المقدمة لضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد.كما أعرب عن رفضه العميق للادعاءات والمبررات التي قدمتها السلطات الانتقالية، ونتيجة لذلك، قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره من نيامي للتشاور في بروكسل.وقالت وزارة الخارجية النيجرية، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إن الاتحاد الأوروبي أتاح للنيجر مبلغ 1.3 مليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد، إلا أن سفير بروكسل في نيامي قام من طرف واحد بتخصيص هذه المنحة للمنظمات غير الحكومية وتجاهل مبادئ الشفافية والتعاون مع السلطات النيجرية المختصة.وأضافت في بيان لها أن السفير قام بتوزيع الدعم المذكور بشكل تعسفي حسب المنطقة، مشيرة إلى أنها قررت التدقيق في إدارة الأموال المذكورة.كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تدقيق لمعرفة الاستخدام الحقيقي والوجهة الحقيقية للمبالغ المخصصة للمنظمات غير الحكومية المعنية، وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة التعاون الدولي.
https://sarabic.ae/20240916/أمريكا-تعلن-سحب-كامل-قواتها-من-النيجر-1092790816.html
https://sarabic.ae/20240820/مالي-والنيجر-وبوركينا-فاسو-تطالب-مجلس-الأمن-بتحمل-مسؤولياته-بشأن-دعم-أوكرانيا-للإرهاب-1091941494.html
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/06/1053605405_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_e9df41d434837f82389086c2295ac40f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
النيجر, أخبار النيجر, أخبار الاتحاد الأوروبي
النيجر, أخبار النيجر, أخبار الاتحاد الأوروبي

النيجر تطلب من الاتحاد الأوروبي سحب سفيره الحالي وتغييره في أقرب وقت

00:55 GMT 25.11.2024
© AP Photo / SOULEYMANE AG ANARAجيش النيجر بمنطقة أغاديز شمال البلاد 12 فبراير 2020
جيش النيجر بمنطقة أغاديز شمال البلاد 12 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / SOULEYMANE AG ANARA
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة النيجرية أن التعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي في نيامي، سلفادور بينتو دا فرانتشا، لم يعد ممكناً، مشيرة إلى أنها "طلبت رسمياً سحبه وتغييره في أقرب وقت ممكن".
الجزائر- سبوتنيك. وقالت الخارجية النيجرية في بيان: "الحكومة خلصت إلى استنتاج مفاده أن التعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي، سلفادور بينتو دا فرانتشا، لم يعد ممكناً، ولذلك طلبت رسمياً سحبه وتغييره في أقرب وقت ممكن".
جنود جيش النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
أمريكا تعلن سحب كامل قواتها من النيجر
16 سبتمبر, 16:28 GMT
وأضافت أنها "أحاطت علماً بالبيان الصحفي للاتحاد الأوروبي الصادر في 23 نوفمبر 2024، والذي أعربت من خلاله من ناحية عن عدم موافقتها على الأسباب التي قدمتها النيجر فيما يتعلق بإدارة المساعدات الإنسانية لضحايا الفيضانات، ومن ناحية أخرى عن استدعاء سفيرها في النيجر للتشاور".
وأشارت إلى أن الحكومة لم تطلب من الاتحاد الأوروبي تقديم أي مساعدات إنسانية في أعقاب الفيضانات، باعتبار أنها قررت وبشكل سيادي تغطية الأضرار الناجمة عن الفيضانات من أموالها الخاصة.
وأوضحت أن "الإعلان عن هذه المساعدات غير المرغوب فيها ظهر على شبكات التواصل قبل أسبوعين من إبلاغ سلطات النيجر رسمياً، وهذا يتنافى مع الممارسة الدبلوماسية التي تم التأكيد عليها عدة مرات في المذكرات الشفوية التي أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية، والتي تحدد على وجه الخصوص أن وزارة الخارجية هي نقطة الاتصال الوحيدة، وهذا يعني أنه حتى في حالة طلب مثل هذه المساعدات، ينبغي توجيهها من خلال الوزارة المذكورة".
وأردفت: "والأسوأ من ذلك، وعلى الرغم مما سبق ذكره، فقد تم توجيه المساعدات إلى المناطق عبر المنظمات غير الحكومية التي اختارتها بعثة الاتحاد الأوروبي في نيامي، بطريقة مبهمة تماماً".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
مالي والنيجر وبوركينا فاسو تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بشأن دعم أوكرانيا للإرهاب
20 أغسطس, 22:21 GMT
وكشف بيان الخارجية النيجرية أن موقف الازدراء هذا تجاه سلطات النيجر قد أدى إلى قيام وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2024، حيث طُلب منه التوقف عن العمل.
ووفقاً لذات المصدر، فإنه "وعلى الرغم من هذا التحذير، توصلت الحكومة بعد شهرين إلى استنتاج مرير مفاده أن العمليات غير المصرح بها مستمرة".
كما أكدت الخارجية النيجرية "التزام نيامي بالعمل مع جميع البلدان والمنظمات الدولية المحبة للسلام والعدالة، مع احترام سيادتها وكرامتها وخياراتها الاستراتيجية الوطنية ومصالح شعبها".
هذا، وأعلن الاتحاد الأوروبي، السبت الماضي، عن استدعاء سفيره لدى النيجر للتشاور على خلفية تشكيك نيامي في طريقة إدارة المساعدات الأوروبية لضحايا الفيضانات.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه أحاط علماً بالبيان الصحفي الصادر عن السلطات الانتقالية في النيجر، والذي يدعو إلى التشكيك في طرق وإدارة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية المقدمة لضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد.
كما أعرب عن رفضه العميق للادعاءات والمبررات التي قدمتها السلطات الانتقالية، ونتيجة لذلك، قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره من نيامي للتشاور في بروكسل.
وقالت وزارة الخارجية النيجرية، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إن الاتحاد الأوروبي أتاح للنيجر مبلغ 1.3 مليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد، إلا أن سفير بروكسل في نيامي قام من طرف واحد بتخصيص هذه المنحة للمنظمات غير الحكومية وتجاهل مبادئ الشفافية والتعاون مع السلطات النيجرية المختصة.
وأضافت في بيان لها أن السفير قام بتوزيع الدعم المذكور بشكل تعسفي حسب المنطقة، مشيرة إلى أنها قررت التدقيق في إدارة الأموال المذكورة.
كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تدقيق لمعرفة الاستخدام الحقيقي والوجهة الحقيقية للمبالغ المخصصة للمنظمات غير الحكومية المعنية، وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة التعاون الدولي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:16 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل22 نوفمبر, 22:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала