https://sarabic.ae/20250326/سيارة-أمن-داخلي-لبنانية-تثير-الجدل-في-ألمانيا-فيديو---1098976824.html
سيارة "أمن داخلي لبنانية" تثير الجدل في ألمانيا... فيديو
سيارة "أمن داخلي لبنانية" تثير الجدل في ألمانيا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب لبناني يظهر وهو يتجول في أحد الأحياء في ألمانيا على متن سيارة تحمل شعار قوى الأمن الداخلي اللبناني. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T15:24+0000
2025-03-26T15:24+0000
2025-03-26T15:24+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو الشاب وهو يقود سيارة تحمل شعار الأمن الداخلي اللبناني باللون الأزرق، وهو يشير ممازحاً عند تصويره إلى أنه يرصد مخالفات البناء والتعمير التي تتم دون الحصول على التراخيص القانونية في ألمانيا.وأثار الفيديو موجة من التساؤلات والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استغربوا تصرف الشاب وتساءلوا عن دوافعه من وراء التصرف غير "المألوف".مئات المسيرات الصينية تضيء أجواء ملعب تصفيات مونديال 2026لإنقاذ الأرواح.. طائرة إسعاف جوي تهبط في قلب الحرم المكي.. فيديو
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
سيارة "أمن داخلي لبنانية" تثير الجدل في ألمانيا... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب لبناني يظهر وهو يتجول في أحد الأحياء في ألمانيا على متن سيارة تحمل شعار قوى الأمن الداخلي اللبناني.
ويظهر في الفيديو الشاب وهو يقود سيارة تحمل شعار الأمن الداخلي اللبناني باللون الأزرق، وهو يشير ممازحاً عند تصويره إلى أنه يرصد مخالفات البناء والتعمير التي تتم دون الحصول على التراخيص القانونية في ألمانيا.
وأثار الفيديو موجة من التساؤلات والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استغربوا تصرف الشاب وتساءلوا عن دوافعه من وراء التصرف غير "المألوف".