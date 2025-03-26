https://sarabic.ae/20250326/علماء-روس-يحددون-مكان-رواسب-الذهب-من-خلال-المكونات-السائلة-المتطايرة----1098974289.html
علماء روس يحددون مكان رواسب الذهب من خلال المكونات السائلة المتطايرة
علماء روس يحددون مكان رواسب الذهب من خلال المكونات السائلة المتطايرة
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء روس أكثر من 300 مركب متطاير مختلف في تكوين السوائل لمنجم الذهب كوندياك في إقليم كراسنويارسك. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T14:11+0000
2025-03-26T14:11+0000
2025-03-26T14:11+0000
مجتمع
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098974513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea35e51a3a8d9c8cf33903caa348c295.jpg
وبحسب مجلة "scientificrussia" العلمية، فإن السوائل هي المكونات السائلة والمتطايرة من باطن الأرض، والتي تلعب دورًا مهما في تكوين الصخور والرواسب المعدنية النافعة، مشيرين إلى أن البيانات المحصل عليها تتيح فهمًا أفضل لعمليات تكوّن رواسب الذهب الخام، وقد تكون مفيدة أثناء تنفيذ أعمال الاستكشاف الجيولوجي.وأكد العلماء أن دراسة تركيب السوائل في الرواسب المتطورة ليس لها أهمية علمية فحسب بل أيضا أهمية عملية، لأنها ستسمح بتطوير أساليب أكثر دقة للبحث عن مصادر جديدة للمعادن الثمينة.وقام علماء من معهد "سوبوليف" للجيولوجيا والمعادن التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم (نوفوسيبيرسك) وجامعة "سيبيريا" الفيدرالية (كراسنويارسك) بدراسة تركيب السوائل من رواسب كوندوياك في إقليم كراسنويارسك، ويعد هذا أحد أكثر الودائع الواعدة في المنطقة، حيث تقدر احتياطيات الذهب فيه بنحو 15.5 طن.وأشار العلماء إلى أن هذه الطريقة تجعل من الممكن تحديد تركيب السائل في معادن الخام، على سبيل المثال، في رواسب كوندوياك - في البيريت. سمح هذا النهج بتحديد ما بين 232 و302 مركبًا مختلفًا في كل عينة.وتبيّن أن من بين مكونات السوائل في الكوارتز والبيريت، يغلب الماء (14-96% من التركيبة) وثاني أكسيد الكربون (2-54% من التركيبة)، وبالإضافة إلى ذلك، احتوت العينات على هيدروكربونات ومركبات تحتوي على الكبريت والنيتروجين، حيث تراوح إجمالي محتواها بين 2% إلى 76%.وأضافت: "تستخدم هذه النماذج في البحث عن رواسب خام جديدة ومستمرة، بالإضافة إلى استكشاف رواسب خام موجودة، ومن ثم فإن دراسة تركيب السوائل في الرواسب المعدنية تسهم في توسيع قاعدة الموارد المعدنية في البلاد".وتابعت: "في المستقبل، نخطط لتعميم البيانات حول معلمات السوائل المكونة للمعادن لأكثر من عشرة رواسب خام الذهب في سلسلة جبال ينيسي الروسية وإنشاء نموذج لنظام السوائل لتشكيل مقاطعة خام الذهب واسعة النطاق في ينيسي الروسية".
https://sarabic.ae/20250324/كبداية-فيلم-رعب-اكتشاف-كرة-ذهبية-في-قاع-المحيط-تحير-العلماء-1098907826.html
https://sarabic.ae/20250228/عمره-أكثر-من-2000-عام-مصر-تعثر-على-كنز-فرعوني-من-الذهب-1098265544.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098974513_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b49e76778b93870bb6cf975ac58fef2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
علماء روس يحددون مكان رواسب الذهب من خلال المكونات السائلة المتطايرة
اكتشف علماء روس أكثر من 300 مركب متطاير مختلف في تكوين السوائل لمنجم الذهب كوندياك في إقليم كراسنويارسك.
وبحسب مجلة "scientificrussia" العلمية
، فإن السوائل هي المكونات السائلة والمتطايرة من باطن الأرض، والتي تلعب دورًا مهما في تكوين الصخور والرواسب المعدنية النافعة، مشيرين إلى أن البيانات المحصل عليها تتيح فهمًا أفضل لعمليات تكوّن رواسب الذهب الخام، وقد تكون مفيدة أثناء تنفيذ أعمال الاستكشاف الجيولوجي.
وأوضح العلماء أن الشوائب السائلة هي فقاعات مجهرية من السائل أو الغاز تظهر في مجموعة واسعة من المعادن أثناء تكوينها، ويشاركون في تكوين الصخور والخامات المعدنية والمعادن الثمينة مثل الذهب، مشيرين إلى أنه يمكن استخدام تركيبها الكيميائي لتقييم ظروف الأكسدة والاختزال أثناء تكوين المعادن، وكذلك لتحديد الضغوط ودرجات الحرارة التي تشكلت عندها الرواسب.
وأكد العلماء أن دراسة تركيب السوائل في الرواسب المتطورة ليس لها أهمية علمية فحسب بل أيضا أهمية عملية، لأنها ستسمح بتطوير أساليب أكثر دقة للبحث عن مصادر جديدة للمعادن الثمينة.
وقام علماء من معهد "سوبوليف" للجيولوجيا والمعادن التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم (نوفوسيبيرسك) وجامعة "سيبيريا" الفيدرالية (كراسنويارسك) بدراسة تركيب السوائل من رواسب كوندوياك في إقليم كراسنويارسك، ويعد هذا أحد أكثر الودائع الواعدة في المنطقة، حيث تقدر احتياطيات الذهب فيه بنحو 15.5 طن.
وأكد العلماء أنه تم إجراء تحليل أكثر تفصيلاً باستخدام غاز الكروماتوغرافيا-مطيافية الكتلة، وهي طريقة حساسة للغاية يتم فيها فصل مكونات الخليط (في هذه الحالة، السائل) اعتمادًا على خصائصها الكيميائية، بالإضافة إلى الكتلة والشحنة.
وأشار العلماء إلى أن هذه الطريقة تجعل من الممكن تحديد تركيب السائل في معادن الخام، على سبيل المثال، في رواسب كوندوياك - في البيريت. سمح هذا النهج بتحديد ما بين 232 و302 مركبًا مختلفًا في كل عينة.
وتبيّن أن من بين مكونات السوائل في الكوارتز والبيريت، يغلب الماء (14-96% من التركيبة) وثاني أكسيد الكربون (2-54% من التركيبة)، وبالإضافة إلى ذلك، احتوت العينات على هيدروكربونات ومركبات تحتوي على الكبريت والنيتروجين، حيث تراوح إجمالي محتواها بين 2% إلى 76%.
وقالت رئيسة المشروع المدعوم من منحة مؤسسة البحوث الروسية، إيلينا شابارينكو، مرشحة العلوم الجيولوجية والمعادن، وباحثة في مختبر الكيمياء الحرارية معهد "سوبوليف" للجيولوجيا والمعادن: "تعدّ البيانات المتعلقة بتركيب السوائل المكوّنة للمعادن بالغة الأهمية لتطوير وتحسين النماذج الجيولوجية والجينية للرواسب".
وأضافت: "تستخدم هذه النماذج في البحث عن رواسب خام جديدة ومستمرة، بالإضافة إلى استكشاف رواسب خام موجودة، ومن ثم فإن دراسة تركيب السوائل في الرواسب المعدنية تسهم في توسيع قاعدة الموارد المعدنية في البلاد".
وتابعت: "في المستقبل، نخطط لتعميم البيانات حول معلمات السوائل المكونة للمعادن لأكثر من عشرة رواسب خام الذهب في سلسلة جبال ينيسي الروسية وإنشاء نموذج لنظام السوائل لتشكيل مقاطعة خام الذهب واسعة النطاق في ينيسي الروسية".