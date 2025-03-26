https://sarabic.ae/20250326/علماء-روس-يحددون-مكان-رواسب-الذهب-من-خلال-المكونات-السائلة-المتطايرة----1098974289.html

علماء روس يحددون مكان رواسب الذهب من خلال المكونات السائلة المتطايرة

علماء روس يحددون مكان رواسب الذهب من خلال المكونات السائلة المتطايرة

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء روس أكثر من 300 مركب متطاير مختلف في تكوين السوائل لمنجم الذهب كوندياك في إقليم كراسنويارسك. 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T14:11+0000

2025-03-26T14:11+0000

2025-03-26T14:11+0000

مجتمع

روسيا

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وبحسب مجلة "scientificrussia" العلمية، فإن السوائل هي المكونات السائلة والمتطايرة من باطن الأرض، والتي تلعب دورًا مهما في تكوين الصخور والرواسب المعدنية النافعة، مشيرين إلى أن البيانات المحصل عليها تتيح فهمًا أفضل لعمليات تكوّن رواسب الذهب الخام، وقد تكون مفيدة أثناء تنفيذ أعمال الاستكشاف الجيولوجي.وأكد العلماء أن دراسة تركيب السوائل في الرواسب المتطورة ليس لها أهمية علمية فحسب بل أيضا أهمية عملية، لأنها ستسمح بتطوير أساليب أكثر دقة للبحث عن مصادر جديدة للمعادن الثمينة.وقام علماء من معهد "سوبوليف" للجيولوجيا والمعادن التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم (نوفوسيبيرسك) وجامعة "سيبيريا" الفيدرالية (كراسنويارسك) بدراسة تركيب السوائل من رواسب كوندوياك في إقليم كراسنويارسك، ويعد هذا أحد أكثر الودائع الواعدة في المنطقة، حيث تقدر احتياطيات الذهب فيه بنحو 15.5 طن.وأشار العلماء إلى أن هذه الطريقة تجعل من الممكن تحديد تركيب السائل في معادن الخام، على سبيل المثال، في رواسب كوندوياك - في البيريت. سمح هذا النهج بتحديد ما بين 232 و302 مركبًا مختلفًا في كل عينة.وتبيّن أن من بين مكونات السوائل في الكوارتز والبيريت، يغلب الماء (14-96% من التركيبة) وثاني أكسيد الكربون (2-54% من التركيبة)، وبالإضافة إلى ذلك، احتوت العينات على هيدروكربونات ومركبات تحتوي على الكبريت والنيتروجين، حيث تراوح إجمالي محتواها بين 2% إلى 76%.وأضافت: "تستخدم هذه النماذج في البحث عن رواسب خام جديدة ومستمرة، بالإضافة إلى استكشاف رواسب خام موجودة، ومن ثم فإن دراسة تركيب السوائل في الرواسب المعدنية تسهم في توسيع قاعدة الموارد المعدنية في البلاد".وتابعت: "في المستقبل، نخطط لتعميم البيانات حول معلمات السوائل المكونة للمعادن لأكثر من عشرة رواسب خام الذهب في سلسلة جبال ينيسي الروسية وإنشاء نموذج لنظام السوائل لتشكيل مقاطعة خام الذهب واسعة النطاق في ينيسي الروسية".

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