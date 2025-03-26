https://sarabic.ae/20250326/مقتل-وإصابة-4-أشخاص-جراء-غارات-أمريكية-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1098985510.html

مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء غارات أمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء

مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء غارات أمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، جراء قصف جوي أمريكي استهدف مناطق في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء. 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T23:58+0000

2025-03-26T23:58+0000

2025-03-26T23:58+0000

أنصار الله

غزة

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن "عدواناً أمريكياً بأربع غارات استهدف مقطعاً للأحجار في منطقة العرقوب بمديرية خَولان جنوب شرقي صنعاء"، مضيفاً أن الغارات أسفرت عن "شهيدين وجريحين".ويأتي هذا القصف بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية 15 غارة جوية استهدفت مواقع تابعة للجماعة في صنعاء وضواحيها، حيث شنت 8 غارات على معسكر جربان في مديرية سَنحان جنوب العاصمة، و3 غارات على معسكر الخضم التابع لقوات الحرس الجمهوري في مديرية بني حُشيش شمال شرقي صنعاء، بالإضافة إلى غارتين على معسكر الجميمة في المديرية نفسها، وغارتين على قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة، وفق ما أفاد مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن وقوع إصابات جرّاء 12 غارة أمريكية استهدفت محافظة صعدة، بعد يوم من إعلانها مقتل شخص وإصابة 13 آخرين بقصف أميركي طال مبنى سكنياً في منطقة عَصِّر بمديرية مَعِّين غرب صنعاء.وفي تصعيد متبادل، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، يوم الأحد الماضي، توسيع نطاق حظر عبور السفن الإسرائيلية ليشمل السفن الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ردًا على موجة من القصف الأمريكي المكثف استهدف صنعاء وسبع محافظات أخرى، وأسفر – بحسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة – عن مقتل 53 شخصاً بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين، من بينهم 18 طفلاً وامرأة.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، الأربعاء قبل الماضي، دخول قرارها استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ إجراءات تصعيدية رداً على استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بعد انقضاء هدنة منحتها لإسرائيل مدتها أربعة أيام لفتح المعابر.وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت الجماعة عن تنفيذها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أكثر من 1255 هجوماً استهدفت إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة، مبررة ذلك بأنه دعم للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتؤكد جماعة "أنصار الله" بين الحين والآخر أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، معلنة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب هذا المحور.وتسيطر "أنصار الله" على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014، في حين يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، شن عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250326/غارات-جوية-أمريكية-جديدة-على-أنصار-الله-شمالي-اليمن-1098952789.html

https://sarabic.ae/20250326/10-سنوات-من-الحرب-في-اليمن-كيف-ساهم-الغرب-في-تأجيج-الصراع-وعرقلة-وقف-الحرب-1098950755.html

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أنصار الله, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية