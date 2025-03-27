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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال المتحدث باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال المتحدث باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع
سبوتنيك عربي
تبنى الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اغتيال المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية في شمال قطاع غزة الليلة الماضية. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T17:46+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس: "شنّ جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) غارة في شمال قطاع غزة خلال الليلة الماضية، وقضيا على المخرب المدعو عبد اللطيف رجب جمعة القانوع، الناطق باسم منظمة حماس الإرهابية الذي كان يُعتبر أحد أبرز المحرضين عنها، وكان يعمل كذلك مخربًا لدى الجناح العسكري للمنظمة"، وفق بيان الجيش.وأضاف البيان: "قد استخدم القانوع وسائل الإعلام بشكل منهجي لأغراض الدعاية، وممارسة الإرهاب النفسي، ونشر المعلومات الكاذبة عن أنشطة منظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة وخارجه".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250326/حماس-نتنياهو-يتحمل-المسؤولية-الكاملة-عن-إفشال-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1098961338.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال المتحدث باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع

17:46 GMT 27.03.2025
© AP Photo / Joe Cavarettaمقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Joe Cavaretta
تابعنا عبر
تبنى الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اغتيال المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية في شمال قطاع غزة الليلة الماضية.
القدس - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس: "شنّ جيش الدفاع وجهاز الأمن العام (الشاباك) غارة في شمال قطاع غزة خلال الليلة الماضية، وقضيا على المخرب المدعو عبد اللطيف رجب جمعة القانوع، الناطق باسم منظمة حماس الإرهابية الذي كان يُعتبر أحد أبرز المحرضين عنها، وكان يعمل كذلك مخربًا لدى الجناح العسكري للمنظمة"، وفق بيان الجيش.
الجيش الإسرائيلي يقصف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
"حماس": نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن إفشال اتفاق وقف إطلاق النار
أمس, 10:04 GMT
وأضاف البيان: "قد استخدم القانوع وسائل الإعلام بشكل منهجي لأغراض الدعاية، وممارسة الإرهاب النفسي، ونشر المعلومات الكاذبة عن أنشطة منظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة وخارجه".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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