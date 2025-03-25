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https://sarabic.ae/20250325/الرئيس-المصري-ورئيس-وزراء-إسبانيا-يؤكدان-رفضهما-القاطع-للعمليات-العسكرية-الإسرائيلية-الجارية-في-غزة-1098942350.html
الرئيس المصري ورئيس وزراء إسبانيا يؤكدان رفضهما القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة
الرئيس المصري ورئيس وزراء إسبانيا يؤكدان رفضهما القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على "رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم". 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T15:43+0000
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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مشيرة إلى أن الاتصال استعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، وتناول الأوضاع في سوريا ولبنان.وشدد الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسباني على "رفضهما القاطع للعمليات العسكرية الاسرائيلية الجارية في القطاع"، مؤكدين "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء التوغل الاسرائيلي البري في القطاع، وحتمية إنفاذ المساعدات الإنسانية".وأعرب رئيس الوزراء الإسباني عن ترحيب بلاده بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى "توافق بلاده الكامل مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطيني، وأهمية تنفيذ حل الدولتين كضمان وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب الشرق الأوسط".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة بوقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على "رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250325/البرلمان-العربي-يعلق-على-إنشاء-إسرائيل-وكالة-لتهجير-الفلسطينيين-من-غزة-1098925864.html
https://sarabic.ae/20250325/ما-تداعيات-تقليص-الأمم-المتحدة-تواجدها-في-قطاع-غزة-1098936065.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

الرئيس المصري ورئيس وزراء إسبانيا يؤكدان رفضهما القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة

15:43 GMT 25.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaتداعيات قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي على مسجد في دير البلح، قطاع غزة
تداعيات قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي على مسجد في دير البلح، قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على "رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم".
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مشيرة إلى أن الاتصال استعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، وتناول الأوضاع في سوريا ولبنان.
وشدد الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسباني على "رفضهما القاطع للعمليات العسكرية الاسرائيلية الجارية في القطاع"، مؤكدين "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء التوغل الاسرائيلي البري في القطاع، وحتمية إنفاذ المساعدات الإنسانية".
قطاغ غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
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10:44 GMT
وأعرب رئيس الوزراء الإسباني عن ترحيب بلاده بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى "توافق بلاده الكامل مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطيني، وأهمية تنفيذ حل الدولتين كضمان وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب الشرق الأوسط".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة بوقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على "رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
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بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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