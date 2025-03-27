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القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية
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السجن لـ5 سنوات بحق الكاتب الجزائري بوعلام صنصال
السجن لـ5 سنوات بحق الكاتب الجزائري بوعلام صنصال
سبوتنيك عربي
قضت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، بسجن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال لمدة 5 سنوات، وذلك على خلفية عدة تهم موجهة إليه. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن "محكمة الدار البيضاء قررت فرض غرامة قدرها 500 ألف دينار ضد الروائي الذي توبع بتهم ثقيلة، من بينها المساس بالوحدة الوطنية".وجرى توقيف الكاتب بوعلام صنصال (76 عامًا) في مطار الجزائر الدولي لدى قدومه من فرنسا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك على خلفية تصريحات ادعى فيها بأن جزءً من الأراضي الجزائرية كان تابعًا لدولة أخرى.واعتبر ماكرون، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين، في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، أن "الجزائر تسيء إلى سمعتها بعدم إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال". من جهتها، رفضت الجزائر تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن قضية احتجاز الكاتب والأديب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، واعتبرت ذلك "تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية".وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبيرة، منذ يوليو/ تموم الماضي، بعدما أعلنت باريس دعمها لخطة مغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجزائر، وهو الإجراء الذي تبعه سحب السفير الجزائري من باريس.
https://sarabic.ae/20250318/بعد-رفض-الجزائر-تسلم-المستبعدين-من-فرنسا-هل-دخلت-العلاقات-مرحلة-اللاعودة-1098750828.html
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الجزائر, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

السجن لـ5 سنوات بحق الكاتب الجزائري بوعلام صنصال

11:38 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 11:39 GMT 27.03.2025)
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© flickr.com / habib kaki
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قضت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، بسجن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال لمدة 5 سنوات، وذلك على خلفية عدة تهم موجهة إليه.
وذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن "محكمة الدار البيضاء قررت فرض غرامة قدرها 500 ألف دينار ضد الروائي الذي توبع بتهم ثقيلة، من بينها المساس بالوحدة الوطنية".
وجرى توقيف الكاتب بوعلام صنصال (76 عامًا) في مطار الجزائر الدولي لدى قدومه من فرنسا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك على خلفية تصريحات ادعى فيها بأن جزءً من الأراضي الجزائرية كان تابعًا لدولة أخرى.
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واعتبر ماكرون، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين، في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، أن "الجزائر تسيء إلى سمعتها بعدم إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال".
من جهتها، رفضت الجزائر تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن قضية احتجاز الكاتب والأديب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، واعتبرت ذلك "تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية".
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبيرة، منذ يوليو/ تموم الماضي، بعدما أعلنت باريس دعمها لخطة مغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجزائر، وهو الإجراء الذي تبعه سحب السفير الجزائري من باريس.
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