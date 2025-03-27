سوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد.. صور
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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على الرغم من التحديات الاقتصادية والظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا، تبقى الطقوس الرمضانية والأسواق الشعبية مستمرة، حافظةً لمكانتها في قلوب الليبيين، حيث تعكس أجواء الشهر الكريم مشاهد الفرح والتلاحم الاجتماعي.
في مدينة بنغازي، لا يزال سوق "الحوت" يحتفظ برونقه الخاص كواحد من أقدم وأشهر الأسواق الشعبية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد
سوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
يشهد السوق حركة نشطة خلال شهر رمضان، إذ يقصده الأهالي من مختلف الأحياء لشراء مستلزمات العيد والتجول بين محلاته التي تعرض مختلف السلع التقليدية والحديثة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد
سوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وخلال جولة ميدانية لـ"سبوتنيك" داخل السوق، تم رصد مظاهر البهجة والفرحة التي تملأ المكان.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد
سوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ويجتمع الأهالي والشباب والأطفال في أجواء رمضانية تجمع بين التسوق والاستمتاع بعبق التراث الليبي الأصيل.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد
سوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ويُعد سوق "الحوت" رمزًا ثقافيًا وتراثيًا في بنغازي، إذ لا يقتصر دوره على كونه مركزًا تجاريًا، بل يمثل ملتقىً اجتماعياً تتوارثه الأجيال.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد
سوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ويحرص سكان المدينة على زيارته خلال النهار في رمضان، بحثًا عن المنتجات التقليدية، والحلويات الرمضانية، والمستلزمات التي تضفي لمسة خاصة على موائد الإفطار والسحور.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد
سوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وعلى الرغم من التحديات، يستمر السوق في استقطاب الزوار، مجسدًا روح الشهر الفضيل.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYسوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد
سوق "الحوت" في بنغازي.. أجواء رمضانية تعكس روح التراث والتقاليد
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
ويبقى رمضان في ليبيا موسمًا للفرح والتواصل، تتجسد فيه معاني العطاء والمودة رغم كل الظروف.