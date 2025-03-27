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https://sarabic.ae/20250327/قائد-لواء-بالجيش-الإسرائيلي-يعلن-استقالته-من-منصبه-بسبب-إخفاقه-في-7-أكتوبر-2023-1098988279.html
قائد لواء بالجيش الإسرائيلي يعلن استقالته من منصبه بسبب إخفاقه في 7 أكتوبر 2023
قائد لواء بالجيش الإسرائيلي يعلن استقالته من منصبه بسبب إخفاقه في 7 أكتوبر 2023
سبوتنيك عربي
أعلن قائد اللواء الشمالي بفرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي، استقالته من منصبه، مُقرًا بإخفاقه في التصدي لعملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T06:38+0000
2025-03-27T06:38+0000
حركة حماس
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن العقيد حاييم كوهين، قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي، الذي كان يشغل منصبه في 7 أكتوبر 2023، أعلن عن استقالته من الجيش.ونقلت الصحيفة عن العقيد حاييم كوهين، أسباب استقالته، حيث كتب في خطاب بعث به إلى قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف عاسور، أنه "في 7 أكتوبر (2023)، لم يتمكن اللواء تحت قيادتي من أداء مهمته في حماية مستوطني غلاف غزة، عند اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250326/حماس-نتنياهو-يتحمل-المسؤولية-الكاملة-عن-إفشال-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1098961338.html
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حركة حماس, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار

قائد لواء بالجيش الإسرائيلي يعلن استقالته من منصبه بسبب إخفاقه في 7 أكتوبر 2023

06:38 GMT 27.03.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergالجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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أعلن قائد اللواء الشمالي بفرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي، استقالته من منصبه، مُقرًا بإخفاقه في التصدي لعملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن العقيد حاييم كوهين، قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي، الذي كان يشغل منصبه في 7 أكتوبر 2023، أعلن عن استقالته من الجيش.
ونقلت الصحيفة عن العقيد حاييم كوهين، أسباب استقالته، حيث كتب في خطاب بعث به إلى قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف عاسور، أنه "في 7 أكتوبر (2023)، لم يتمكن اللواء تحت قيادتي من أداء مهمته في حماية مستوطني غلاف غزة، عند اندلاع عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس".
الجيش الإسرائيلي يقصف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
"حماس": نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن إفشال اتفاق وقف إطلاق النار
أمس, 10:04 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "ردًا على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفضها جميع مقترحات وقف إطلاق النار".

بالمقابل، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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