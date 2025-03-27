https://sarabic.ae/20250327/مبادرة-البحر-الأسود-الجديدة--1099008257.html
"مبادرة البحر الأسود" الجديدة
"مبادرة البحر الأسود" الجديدة
سبوتنيك عربي
يضع فريق تحرير "سبوتنيك" بين أيديكم بنود مبادرة البحر الأسود التي تم الاتفاق عليها بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلن عنها الكرملين الثلاثاء... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T15:24+0000
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انفوجرافيك, инфографика
"مبادرة البحر الأسود" الجديدة
15:24 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 15:25 GMT 27.03.2025)
يضع فريق تحرير "سبوتنيك" بين أيديكم بنود مبادرة البحر الأسود التي تم الاتفاق عليها بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلن عنها الكرملين الثلاثاء الماضي، على شكل إنفوغراف مبسط.