https://sarabic.ae/20250328/استطلاع-رأي-70٪-من-الإسرائيليين-يعتقدون-أن-الحكومة-تفضل-المصالح-السياسية-على-مصلحة-البلاد-1099022275.html

استطلاع رأي: 70٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة تفضل المصالح السياسية على مصلحة البلاد

استطلاع رأي: 70٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة تفضل المصالح السياسية على مصلحة البلاد

سبوتنيك عربي

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 70٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن حكومة بنيامين نتنياهو تفضل المصالح السياسية على مصلحة الدولة ومواطنيها. 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T06:56+0000

2025-03-28T06:56+0000

2025-03-28T06:56+0000

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وكشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن 66% من الإسرائيليين غير راضين عن الطريقة التي يؤدي بها نتنياهو مهامه كرئيس للوزراء.وأوضح الاستطلاع أن من بينهم 48% غير راضين على الإطلاق، مقابل 31% فقط راضون عن ادائه، و3 % ليس لديهم رأي. وأكد الاستطلاع أن 58% ممن أجري عليهم الاستطلاع يعتقدون أن الحكومة غير عادلة في قضية إطلاق سراح المحتجزين، و64% يرون أن الحكومة غير عادلة تجاه أهالي المحتجزين أنفسهم.ويوم الجمعة الماضية، بيَّن استطلاع رأي إسرائيلي، أن 89% من أنصار الائتلاف الحاكم في البلاد، يعتقدون أنه يجب الاستمرار في القتال بقطاع غزة.ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية استطلاعا للرأي أوضح من خلاله أن نحو 89 % من الإسرائيليين من أنصار الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، يعتقدون ضرورة الاستمرار في الحرب على غزة بقوة حتى توافق حركة "حماس" على صفقة لتبادل الأسرى مع تل أبيب.فيما رأي 51% من أنصار المعارضة أنه يجب وقف القتال والسعي لإبرام صفقة، وأن 38 % مع احتلال أراض من قطاع غزة وضمها لإسرائيل إذا لم يتم إعادة المختطفين خلال أسبوعين. وكشف استطلاع الرأي الإسرائيلي أن 46% ممن أجري عليهم الاستطلاع اعتبروا إقالة رئيس جهاز "الشاباك" قد جاءت لاعتبارات سياسية و40% مهنية و14% لم يعلقوا.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

https://sarabic.ae/20250326/نتنياهو-نعمل-أنا-وترامب-على-تنفيذ-خطته-لإخراج-سكان-غزة-بمحض-إرادتهم-1098960056.html

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