استطلاع رأي: 70٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة تفضل المصالح السياسية على مصلحة البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
14:03 GMT
45 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
التعاون الروسي الأمريكي سيشمل أوكرانيا والشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250328/استطلاع-رأي-70٪-من-الإسرائيليين-يعتقدون-أن-الحكومة-تفضل-المصالح-السياسية-على-مصلحة-البلاد-1099022275.html
استطلاع رأي: 70٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة تفضل المصالح السياسية على مصلحة البلاد
استطلاع رأي: 70٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة تفضل المصالح السياسية على مصلحة البلاد
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 70٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن حكومة بنيامين نتنياهو تفضل المصالح السياسية على مصلحة الدولة ومواطنيها. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T06:56+0000
2025-03-28T06:56+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_e67422227658f450058c514b81f8d54d.jpg
وكشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن 66% من الإسرائيليين غير راضين عن الطريقة التي يؤدي بها نتنياهو مهامه كرئيس للوزراء.وأوضح الاستطلاع أن من بينهم 48% غير راضين على الإطلاق، مقابل 31% فقط راضون عن ادائه، و3 % ليس لديهم رأي. وأكد الاستطلاع أن 58% ممن أجري عليهم الاستطلاع يعتقدون أن الحكومة غير عادلة في قضية إطلاق سراح المحتجزين، و64% يرون أن الحكومة غير عادلة تجاه أهالي المحتجزين أنفسهم.ويوم الجمعة الماضية، بيَّن استطلاع رأي إسرائيلي، أن 89% من أنصار الائتلاف الحاكم في البلاد، يعتقدون أنه يجب الاستمرار في القتال بقطاع غزة.ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية استطلاعا للرأي أوضح من خلاله أن نحو 89 % من الإسرائيليين من أنصار الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، يعتقدون ضرورة الاستمرار في الحرب على غزة بقوة حتى توافق حركة "حماس" على صفقة لتبادل الأسرى مع تل أبيب.فيما رأي 51% من أنصار المعارضة أنه يجب وقف القتال والسعي لإبرام صفقة، وأن 38 % مع احتلال أراض من قطاع غزة وضمها لإسرائيل إذا لم يتم إعادة المختطفين خلال أسبوعين. وكشف استطلاع الرأي الإسرائيلي أن 46% ممن أجري عليهم الاستطلاع اعتبروا إقالة رئيس جهاز "الشاباك" قد جاءت لاعتبارات سياسية و40% مهنية و14% لم يعلقوا.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250326/نتنياهو-نعمل-أنا-وترامب-على-تنفيذ-خطته-لإخراج-سكان-غزة-بمحض-إرادتهم-1098960056.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_90:0:978:666_1920x0_80_0_0_c5a1d2ba57126d63402c2dc99ccad6c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

استطلاع رأي: 70٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة تفضل المصالح السياسية على مصلحة البلاد

06:56 GMT 28.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 70٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن حكومة بنيامين نتنياهو تفضل المصالح السياسية على مصلحة الدولة ومواطنيها.
وكشف استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن 66% من الإسرائيليين غير راضين عن الطريقة التي يؤدي بها نتنياهو مهامه كرئيس للوزراء.
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
نتنياهو: نعمل أنا وترامب على تنفيذ خطته لإخراج سكان غزة بمحض إرادتهم
26 مارس, 09:14 GMT
وأوضح الاستطلاع أن من بينهم 48% غير راضين على الإطلاق، مقابل 31% فقط راضون عن ادائه، و3 % ليس لديهم رأي.
وأكد الاستطلاع أن 58% ممن أجري عليهم الاستطلاع يعتقدون أن الحكومة غير عادلة في قضية إطلاق سراح المحتجزين، و64% يرون أن الحكومة غير عادلة تجاه أهالي المحتجزين أنفسهم.
ويوم الجمعة الماضية، بيَّن استطلاع رأي إسرائيلي، أن 89% من أنصار الائتلاف الحاكم في البلاد، يعتقدون أنه يجب الاستمرار في القتال بقطاع غزة.
ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية استطلاعا للرأي أوضح من خلاله أن نحو 89 % من الإسرائيليين من أنصار الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، يعتقدون ضرورة الاستمرار في الحرب على غزة بقوة حتى توافق حركة "حماس" على صفقة لتبادل الأسرى مع تل أبيب.
فيما رأي 51% من أنصار المعارضة أنه يجب وقف القتال والسعي لإبرام صفقة، وأن 38 % مع احتلال أراض من قطاع غزة وضمها لإسرائيل إذا لم يتم إعادة المختطفين خلال أسبوعين.
وكشف استطلاع الرأي الإسرائيلي أن 46% ممن أجري عليهم الاستطلاع اعتبروا إقالة رئيس جهاز "الشاباك" قد جاءت لاعتبارات سياسية و40% مهنية و14% لم يعلقوا.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала